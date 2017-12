1960’larda kendi meditasyon tekniklerini geliştirmeye başlayan, 1975’lerde ise Doğulu meditasyon teknikleri ile Batılı terapi yöntemlerini birleştiren Osho, beden ve zihnin stresten arındırılması üzerine odaklanıyor.

Değişik insan tiplerine uygun çeşitlilikte tasarlanan aktif meditasyonlarda, gevşeme, farkındalık ve sessizliğe zemin oluşturmak için nefes, ses, hareket, dans veya bazı katarsis (dışa vurarak arınma) ve merkezlenme teknikleri kullanılıyor. Hemera Danışmanlık’ta Osho Meditasyonu yapan Nihal Aydın, “Osho Kundalini Meditasyonu, Osho Dinamik Meditasyonu, Osho Çakra Meditasyonu, Osho Vipassana Sessizlik Meditasyonu en sık uyguladıklarımız” diyor ve Osho meditasyonlarını şöyle özetliyor;



Dinamik Meditasyon: Sabah enerji açma meditasyonudur ve beş aşamadan oluşur. İlk aşama, içini derinlemesine temizlemektir. İkinci aşama, içindeki tüm enerjiyi uyandırmak ve üçüncü aşama da yükselen enerjilerle çelişki içindeki her şeyi dışarı atmaktır. Dördüncü aşama, aşağıda cansız yatan kundaliniyi uyandırır. Bu yüzden, on dakika boyunca, tüm yoğunluğunla “Huu” sesi çıkarırız. Beşinci aşamada ise tam sessizliği deneyimleriz. O içsel bekleyişte çok şey olur.



Kundalini Meditasyonu: Eril dinamik meditasyonun devamı olan Kundalini Meditasyonu güneş batarken yapılır. Gün boyunca birikmiş stresi boşaltmak için kullanılan bu teknik beden/zihinde bastırılıp, bloke olmuş yaşam enerjisinin akışkan hale gelmesini sağlar. Akmaya başlayan enerji artık içeriye, sessizlik ve meditasyona yönelir.



Çakra Meditasyonu: Yedi çakra bölgesini üç kere çıkış-iniş-çıkış olarak N çizerek, müzik ve gong sesleri eşliğinde, çakralara hızlı ve derin nefes alarak, vücut hareketlerinin kullanıldığı çalışmadır. Dikey olarak çakralar arasında bağlantı sağlar, enerjiniz omurga boyunca aşağı ve yukarıya doğru akarken vücudunuzun içsel bütünlüğünü yeniden hissedersiniz. Çakra nefesi meditasyonu hayatınıza daha yüksek bir farkındalık, sessizlik ve canlılık getirir. Vücuttaki oksijen ve yaşam enerjisini arttırır, toksin atılmasını sağlar.



Vipassana Sessizlik Meditasyonu: Vipassana, kendi kendini gözlemle gelen bir kişisel dönüşüm yoludur. Bedenle zihin arasındaki derin bağlantı üzerinde odaklanır. Bu bağlantı, bedenin yaşamını şekillendiren ve zihnin yaşamına da sürekli bağlı olan ve onu koşullayan bedensel hisler üzerine disiplinli bir şekilde dikkatin yoğunlaştırılmasıyla deneyimlenebilir. Bu gözlem temelli, kendini keşif yolculuğu zihin ve bedenin ortak kökenine gider ve zihinsel kirliliği eriterek dengeli, sevgi ve şefkat dolu bir zihnin ortaya çıkmasını sağlar. İnsanın düşüncelerini, duygularını, yargılarını ve duyumlarını işleten bilimsel yasalar anlaşılır hale gelir. Doğrudan deneyimle, kişinin ilerleyişinin ya da gerileyişinin, ıstırabı nasıl ürettiğinin ya da ondan nasıl özgürleştiğinin doğası anlaşılır. Yaşam, artan farkındalıkla, aldanmadan uzak, öz-denetim ve huzurla nitelik kazanır.



Bilinçli uyku hali

Kalp hastaları için Prof. Dr. Bingür Sönmez ile birlikte hazırladıkları Kalp Yogası programı ile tanınan Yoga Eğitmeni Dr. Neslihan İskit rehberli gevşeme çalışmalarının meditasyona geçmekte zorlanan kişilere yardımcı olduğunu söylüyor: “Bu tekniklerden biri Yoga Nidra’dır. Grupla yaparsınız adı i-Rest Yoga Nidra olur. Yoga nidra (yogik uyku) ile uyanık haldeyken uyumayı yani bilinçli uykuyu öğreniyorsunuz. ‘Hareketsiz Egzersiz’ uygulamasını gevşeme teknikleri ile birleştiren Yoga Nidra, içimize yolculuk yapmamıza yardım ediyor. Amaç bedenimize, bilinçlilik durumlarımıza ve zihnin bedeni nasıl yönettiğine dair içsel farkındalığımızı artırmak. Yoga Nidra kalp, iskelet kasları ve sinir sistemini rahatlatıyor, stres ve strese bağlı hastalıkları, uyku ihtiyacını azaltıyor ve derin, bilinçli dinlenme sağlıyor. Yoga Nidra teknikleri her yaşta kullanılabiliyor ve nefes kullanılarak yapılıyor.”



Türkçe’ye “Yoga Uykusu ile Bütünleyici Yenileme” olarak çevrilen i-Rest Yoga Nidra, kadim Yoga Nidra tekniği baz alınarak klinik psikiyatrist Richard Miller tarafından 10 basamaklı bir protokole uyarlanmış. Bu teknik herkes tarafından ve her yerde uygulanabiliyor, katılanların derin bir bütünlük ve huzur bulmalarını sağlıyor, uygulama anda kalmanıza yardım ediyor. İskit özellikle kronik ağrısı, uyku bozuklukları, anksiyete ve depresyonu olanlar için tekniğin şifa içerdiğini belirtiyor.



Mantra Meditasyonu

Ayurvedik Yaşam ve Wellbeing Danışmanı Ebru Şinik, “Binlerce yıldır insanların dingin bir zihne sahip olup, farkındalık seviyelerini yükseltmek için kullandıkları, bilimsel bir zihni dinlendirme tekniği olan meditasyon, etrafımızdaki binlerce uyarıcı içerisinde yaşamaya çalışanlar için daha elzem hale geldi” diyor. Şinik, Dr. Deepak Chopra tarafından kurulan Chopra Center’ın eğitmenlerinden olarak öncelikle mantra tekniklerini uyguladıklarını ve önerdiklerini söylüyor: “Dünyanın en saygın bilim kurumlarınca yapılan klinik araştırma sonuçlarına göre beyin nöroplastisite (Sinir sisteminin çevresel değişikliklere ve hasarlanmaya karşı nörofiziksel ve nörokimyasal uyum geliştirme yetisi) yaptığı kanıtlanan yegane meditasyon tekniği mantra teknikleri. Yani meditasyonu sadece rahatlamak ve stresle baş etmek için yapmıyoruz. Aynı zamanda daha yüksek bir şuur ve idrak haline erişerek, hayatı daha mutlu, huzurlu, tatminkar ve yaşam amacımızı gerçekleştirme yönünde yaşamak için de yapıyoruz.”



Şinik, mantra meditasyonunu düşünebilen herkesin yapabildiğini, ekstra odaklanma veya konsantre olma gibi zihinsel faaliyetlere ihtiyaç duymadığını da vurguluyor: “Uygulaması son derece basit ve bir o kadar da etkili. Mantra meditasyonlarında kullanılan sesler merkezi sinir sistemini sakinleştirir ve çok daha kolaylıkla meditatif hale geçilmesini sağlar. Doğru bir mantra tekniği ile meditasyona başlamanız en basit yol olacaktır.”



Şinik’in kurucusu olduğu Yükselen Çağ Wellbeing Merkezi’nde düzenlenen mantra bazlı meditasyon eğitimlerinde meditasyon yapacak kişilere evrensel bir mantra veriliyor. Bu mantra belli bir titreşim ihtiva ediyor ve sessizce zihinden tekrarlandığında bilincin derin seviyelerine ulaşmanıza yardım ediyor. Şinik, mantra meditasyonunun zihni sessizliğe zorlamadığının, zaten orada var olan sessizliği deneyimlemenizi sağladığının da altını çiziyor: “Zihniniz telaşlı, tedirgin düşüncelerle dolu olsa bile, düşünce ve duyguların çırpıntılı yüzeyinin altındaki durağan ve içsel sakinlik alanına bu teknikle ulaşabilirsiniz.”



Çocuklar yapabilir mi?

Semin Yalman Yılmaz, 1999 yılında yogayla ve sonra da meditasyonla tanışmış ve bu tanışma onun içindeki çocukla buluşmasını sağlamış. Daha önceki işi çocuklarla ilgili olduğu için meditasyonun onlara da iyi geleceğini düşünmüş: “Rahatlamanın yollarını ararken meditasyonun o müthiş gücünü fark ettim. İçimdeki çocukla iletişime geçmiştim ve çocuklarla bir araya geldiğimde karşımdaki çocuğu daha iyi anlıyor, hissedebiliyordum. Özellikle hisler, duygular ilgimi çekmeye başlamıştı. O dönem hem kızıma hem de kendi duygusal dünyama yardımcı olmaya çalışıyordum. Meditasyonun faydasını biliyordum ve farklı meditasyon tekniklerini öğrenmeye ve deneyimlemeye başladım. Ardından farklı yaşlardaki çocuklarla meditasyona başladım. Onlara duygusal dünyalarını fark edecekleri yöntemler öğretiyor, deneyimlemelerine izin veriyordum. Bir yandan da çocuklardan çok şey öğreniyordum. Ben tekniği öğretiyorum, deneyimleyen ise çocuk oluyor. Her çocuğun deneyimi de farklı. Meditasyon yaparak fark ettiğim en önemli konu korku, öfke ve üzüntü gibi duygularımı sevmiyor, hatta kendime “Bu duygular kötü, bunları hissetmemem lazım” diyordum, duyguların üstünü örtüyor, kendimi hissizleştiriyordum. Meditasyon bu duyguların içinden geçmeme yardımcı oldu” diyor ve ekliyor: “Hayat toz pembe olmuyor, bu çocukların hayatında da böyle. Arkadaşlarıyla yaşadıkları problemler, ders stresi, ailelerinde yaşanan sıkıntılar... Bizim için önemsiz konular çocuklar için çok önemli olabiliyor. Çocuklar ne kadar erken yaşta bedenlerinin, zihinlerinin ve duygularının farkına varırlarsa onları çok daha sağlıklı bir gelecek bekliyor.”



Transandantal Meditasyon

Mantra bazlı bir meditasyon tekniği olan, kısa adıyla TM diye anılan Transandantal Meditasyonu dünyaya ilk olarak 1957 yılında Maharishi Mahesh Yogi tanıttı. Zihnin ve bedenin derin dinlenmesini sağlayan basit bir zihin tekniği olarak tarif ediliyor. TM’de uygulama sırasında zihin hem sessiz hem de uyanık oluyor. Derin dinlenme sayesinde stres ve yorgunluk atılıyor. TM için günde iki kez oturarak gözler kapalı 20’şer dakika ayırmak yeterli ve her yerde yapılabiliyor. Maharishi Birleşik Alan Teknolojisi Derneği’nin izniyle Türkiye’de sadece Kibele Eğitim Danışmanlık Ltd. Şti. tarafından öğretilen TM hakkında son 50 yılda 600’den fazla bilimsel araştırma yayınlanmış. Bu araştırmalarda zihin potansiyelini geliştirdiği, öğrenme ve odaklanma yeteneğini arttırdığı, dalgınlığı ve unutkanlığı azalttığı, endişe, evham ve korkuların kaybolduğu ispatlanmış. Sağlık alanında özellikle stres kökenli psikosomatik hastalıklarda (yüksek tansiyon, astım, ülser, kolesterol, kalp-damar hastalıkları, uykusuzluk, kolit hatta kanser) hem önlem hem de tedavi için yararlı olduğu gözlenmiş. EEG çalışmaları ile TM sırasında beynin ön tarafında ALFA dalgalarının arttığı ve beynin bütüncül çalıştığı tespit edilmiş. Şirket temsilcileri Vesile ve Albert Baruh, “1970’li yıllarda yapılan araştırmalar nüfusun yüzde birinin TM uyguladığı kentlerde trafik kazalarının, suç oranının ve hastalıkların yüzde 10 kadar azaldığını göstermiş. Bu alan etkisi sayesinde uluslararası çatışmalar ve terörizm önlenebilir, topluma barış ve huzur hakim olabilir. Türkiye’de 1000 kişilik bir grup, sabah-akşam aynı yerde bu bilinç teknolojilerini uygulasa ortak bilinçte uyum artacağı için ülkemiz her alanda çok yükselir ve barışa kavuşur” diyor.



TM’nin diğer yöntemlerden farkı ne? Vesile ve Albert Baruh bu soruya şöyle yanıt veriyor: “Diğer zihin teknikleri belli başlı iki grupta toplanır; konsantrasyon ve kontamplasyon. Konsantrasyon yöntemleri odaklanmaya dayanır ve çaba gerektirir; suyun üzerinde hareketsiz durmaya çalışmak gibidir. Kontamplasyon yani eski Türkçe’deki karşılığı ile tefekkür teknikleri sevgi, mutluluk, farkındalık gibi bir konuda düşünmeye dayanır, düşünceleri kontrol etmeye yönelik olduğu için bunlarda da zorlama vardır; suyun üzerinde yüzmeye benzetilebilir. Transandantal meditasyon ise düşünceyi aşma yöntemidir, çaba gerektirmez, herkes kolayca öğrenebilir ve suyun derinliklerine dalmaya benzetilebilir. TM yaşamın kaynağına bizi ulaştırdığı için sonuçları köklüdür ve hayatı temelden dengeler.” TM’yi 60 yıldır tüm ülkelerde her dinden, ırktan, yaştan ve meslekten altı milyonu aşkın kişi uyguluyor. Türkiye’de 50 yıldır var olan TM, İstanbul, Ankara, İzmir, Adana, Denizli, Antalya, Bursa, Eskişehir ve Bodrum’da öğretiliyor.



MEDİTASYON ÇEŞİTLERİ

Ayurvedik Yaşam Eğitmeni Ebru Şinik dünyadaki pek çok meditasyon uygulamasını ana başlıklar altında topladı.



A. Görsel Meditasyon

- Drishti Meditasyonu

- Sri Yantra Meditasyonu

B. Ses Meditasyonu

- Rehberli Meditasyon

- Tibet Kaseleri

- Dalga Sesi Meditasyonu

C. Enerji Meditasyonu

- Çakra Meditasyonu

- Sutra Meditasyonu

D. Duyu Meditasyonu

- Aroma Meditasyonu

- Tat Alma Meditasyonu

- Masaj Meditasyonu

- Yoga

- Tantra

E. Buddhist Meditasyonu

- Metta Bhavanas

- Samatha Bhavanas

- Vipassana Bhvanas

F. Mantra Meditasyonu

- Bija Sesleri

- Primordiyal Sesler Meditasyonu

- Transandantal Meditasyon

- Sutra Meditasyonu

G İlahilerle Meditasyon

- Japa

- Bhajan

- Kirtan

- Namavali

H. Bodymind Meditasyonu

- Biofeedback



