Panik atak alarmı!

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Arkadaşlarınız, aileniz, meslek hayatınızda yaşadığınız sorunlar rahatsız edecek boyutta zihninizi meşgul ediyorsa, korku ve kaygılarınızı en az 6 aydır kontrol etmekte zorlanıyorsanız anksiyete bozukluğu yaşıyor olabilirsiniz…

Hisar Intercontinental Hospital Psikoloji Bölümü’nden Uzman Psikolog Gülşah Yahşi, yaşamı tehlikeye soktuğu sanılan ve genelde biyolojik bir sebebe bağlanan; aslında tamamen psikolojik bir rahatsızlık olan panik atak, anksiyetinin en sık görülen türü olduğunu dile getirdi. Bir kaygı bozukluğu olarak bilinen ve bireyin kontrol dışında gelişen sıkıntı ve huzursuz davranışlar sergilediğini söyleyen Yahşi, panik atak rahatsızlığının aniden ortaya çıktığını ve atağı yaşayan kişilerde, ataklar sırasında bayılma ya da ölüm korkusunun yer ettiğini belirtti.

Hangi durumlar panik atağa neden oluyor?

Yahşi, panik atağın rahatsızlığında, çocuklukta yaşanan bir ayrılık veya aile üyelerinden birinin kaybı temel sebep olabildiğine değiniyor. Bunun yanı sıra genel olarak evhamlı, endişeli yapıya sahip kişilerin panik atağı yaşayan gruba girdikleri görülüyor. Tabii ki, yaşanmış olumsuz bir olayın duyulması, kişide kendisinin de olumsuz şeyler yaşayacağına dair olan endişeye neden olabiliyor. Aynı zamanda evhamlı kişiler yakın çevresinde yaşanan bir rahatsızlığın kendisinde de çıkabileceği endişesi ile bedensel bazı işaretleri felaket habercisi olarak algılayıp, tekrarlayan panik atak nöbetleri geçirmesine neden olabiliyor.

Panik atak nöbetlerinin belirtileri neler?

Kişiden kişiye değişmekle birlikte, panik nöbetler sırasında yaşanan belirtiler olarak: kişiyi fazlaca rahatsız edecek derecede nefesin tıkanıyor gibi olması, göğüs ağrısı, çarpıntı, halsizlik, elin ayağın titremesi, ateş basması ya da ürperme, terleme, elin ayağın uyuşması, baş dönmesi, baygınlık hissi gibi durumlar sayılabilir. Yahşi’ye göre, panik atak yaşanan bir duruma özgüyse, yani o an şartların getirdiği bir tehlike düşüncesiyle beraber gelen bir ataksa, 1 kez yaşanan ve tekrarı olmayan bir atak olabilir, böylece tedavi gerektirmeyebilir. Ancak; herhangi bir duruma bağlı olmaksızın ortaya çıkan panik ataklar çoğunlukla tedavi gerektirir; çünkü kişinin yaşam kalitesini ciddi anlamda bozabilen bir sorun olarak karşımıza çıkar. İnsanların %10’u en az bir kez panik atak geçirir; bunların %3’ü tekrarlayan şekilde olmaktadır.

