Psikolojimiz cildimizi etkiliyor

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İyi bir psikoloji, vücudumuzu sağlıklı ve pozitif tutuyor. Işıl ışıl bir cilt için de yaşam enerjimizi hep yüksek tutmalıyız...

Lotis Pharma Anti-Aging Yaşam Koçu Göknur Eser Türkmen, kötü psikoloji ve yetersiz yaşam enerjisinin cildimizi etkileyen en önemli sebeplerden biri olduğunu anlatıyor... Cilt problemleriyle psikolojik durumumuzun ne kadar ilgisi var? Beyin, hipofiz bezi aracılığı ile salgıladığı, adına hormon veya enzim denen biyokimyasal maddelerle vücudu yönetiyor.

Beyinden salınan bu maddeler hücreler tarafından algılanarak belirli faaliyetler gerçekleşiyor. Birçok hayati faaliyet için çok sayıda farklı biyokimyasal madde salınırken, kişinin her değişik psikolojik durumlarında farklı salınımlar oluyor. İyi psikoloji doğal olarak iyi bir salınımla bizi sağlıklı ve pozitif düzeyde tutuyor. Dermatolojik rahatsızlıkların birkaçı hariç hemen hemen hepsi multi faktörlere dayanıyor ve multi faktörlerin başında da psikolojik durum geliyor. Aynı zamanda psikolojik baskılar sırasında yaşanan oksidatif stres, bol miktarda serbest radikalin vücudumuzda oluşmasına sebep oluyor. Serbest radikaller hücreleri oluşturan atom düzeyinde olumsuz etki ediyor. Hücreler üzerinde yıkıcı ve ölümcül etkilerinin yanı sıra, hücre DNA yapılarını bozarak, başta yaşlanma ve hastalıklar olmak üzere birçok olumsuzluğu beraberinde getiriyor.

