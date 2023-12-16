Sınavlarda başarıya ulaşmak için yapılması ve yapılmaması gerekenler

Sınav stresinin ölçülü olması yararlı olabilir ancak çok fazlası performansa ve genel refaha zarar verebilir. Ancak doğru tekniklere ve tutuma sahipseniz sınav stresini iyi yönetmek mümkündür. İşte öğrencilerin zihinsel ve duygusal dengelerini korurken sınavların zorluklarını aşmalarına yardımcı olabilecek bazı yapılması ve yapılmaması gerekenler.

YAPILACAKLAR

1. Planlayın ve organize edin

Testten haftalar veya aylar önce kapsamlı bir çalışma planı yapılmalıdır. İçeriği sindirilebilir parçalara ayırın ve her konuya belirli bir süre verin.

Bu metodik teknik, materyalin kapsamlı bir şekilde kapsanmasını garanti ederken, son dakikada yoğunlaştırma ihtiyacını azaltır. İyi yapılandırılmış bir çalışma planı, kesin bir hazırlık yolu sunarak stresi azaltabilir.

2. Düzenli olarak pratik yapın

İçeriğin düzenli olarak gözden geçirilmesi güvenin, kalıcılığın ve öğrenmenin artmasına yardımcı olur. Soruların formatı ve kapsamı hakkında bilgi sahibi olmak için önceki sınavlar üzerinde çalışın veya alıştırma soruları yapın. Sınava girme tekniklerinizi geliştiren bu uygulama, sınav gününde daha az gergin hissetmenize yardımcı olur.

3. Sağlıklı bir yaşam tarzı sürdürün

Öz bakımı öncelik haline getirmenin akademik başarı üzerinde önemli bir etkisi vardır. İyi bir bilişsel performans elde etmek için, beyni geliştiren besinler açısından zengin, dengeli bir diyet uygulayın, kan dolaşımını ve zihinsel uyanıklığı artırmak için sık sık egzersiz yapın ve yeterince uyuyun.

Sağlıklı bir yaşam tarzı sürdürmenin, fiziksel refahı artırmanın yanı sıra zihinsel performans ve strese dayanıklılık üzerinde de önemli bir etkisi vardır.

4. Farkındalık ve rahatlama tekniklerini uygulayın

Aşamalı kas gevşemesi, derin nefes alma veya meditasyon gibi günlük rutininize farkındalık tekniklerini ekleyin. Bu yöntemler stresi azaltmanın etkili yoludur. Zihinsel berraklığı teşvik ederek, kaygıyı azaltarak, odaklanmayı artırarak ve sakin bir zihin çerçevesini teşvik ederek genel bilişsel performansı artırırlar.

5. Açıklama isteyin

Karmaşık konularla uğraşırken asla yardım istemekten korkmayın. Eğitmenlere ve öğrencilere sorular sorun veya anında yanıt almak için İnternet'i kullanın. Sorular ortaya çıktıkça onlara yanıt vererek, şaşkınlığın endişeye dönüşmesini veya temel konuları anlamanızı engellemesini önleyebilirsiniz.

6. Olumlu iç konuşmayı sürdürün

İyimser bir bakış açısı geliştirmek için olumlu kendi kendine konuşma ve onaylamaları kullanın. Eksikliklerinize odaklanmak yerine kendinize becerilerinizi ve yeteneklerinizi hatırlatın. Olumlu onaylamalar ve kendini cesaretlendirme, zorluklar karşısında kendine güveni, motivasyonu ve cesareti artırır.

7. Molaları etkili bir şekilde kullanın

Çalışma oturumları sırasında kasıtlı olarak kısa molalar verin. Bu duraklamalar zihinsel yorgunluğun önlenmesine, tükenmişliğin azaltılmasına ve odaklanmanın geliştirilmesine yardımcı olur. Bu molalarda zihninizi taze tutmak ve verimliliğinizi yüksek tutmak için keyif aldığınız bir şey yapın. Molaların iyi kullanılmasıyla dengeli bir çalışma programı desteklenir.

8. Sınav gününde düzenli kalın

Sınav gününde sakin ve düzenli kalın. Gerekli tüm malzemeleri getirin ve erkenden sınav yerinde olun. Talimatları dikkatlice okuyun ve her kağıt bileşeni için makul bir süre tanıyın. Test sırasında soğukkanlılığı, düzeni ve dikkati korumak, net düşünmeyi kolaylaştırır ve yeteneklerinizi en iyi şekilde sergilemenize yardımcı olur.

YAPILMAMASI GEREKENLER

1. Erteleme

Çalışmayı son dakikaya erteleme dürtüsüne direnin. Erteleme, gereksiz strese ve gerginliğe neden olarak öğrenmenin etkili bir şekilde gerçekleşmesini engeller. Stresi azaltmak ve hazırlığı artırmak, daha organize ve etkili bir öğrenme süreci sağlamak için çalışmalarınıza erken başlayın.

2. Kendinize aşırı yükleme yapmak

Aynı anda çok fazla bilgi almaya çalışmaktan kaçının. Çok fazla çalışmak korkutucu ve kafa karıştırıcı olabilir, önemli fikirleri anlamayı ve hatırlamayı zorlaştırabilir. Konuyla ilgili daha derinlemesine bilgi sahibi olmak için ezberlemekten çok kavramaya ağırlık verin.

3. Kendinizi izole etmek

Çalışmaya zaman ayırmak önemli olsa da kişinin sosyal bağlantılardan tamamen kopması yalnızlık hissini şiddetlendirebilir ve stres düzeyini artırabilir. Genel refahınızı ve iyimser bakış açınızı korumak için sosyalleşme ve çalışma zamanı arasında sağlıklı bir denge kurmayı hedefleyin.

4. Sıkıştırma

Yalnızca son dakika çalışma oturumlarına güvenmeyin. Sınavdan önce çok çalışmak stresi artırır, materyalin hafızasını azaltır ve performansı olumsuz etkiler. Zaman içinde tutarlı çalışma, bilginin anlaşılması ve hatırlanması açısından çok daha faydalıdır.

5. Kendinizi başkalarıyla karşılaştırmayın

Başarılarınızı ve becerilerinizi sürekli olarak başkalarınınkilerle karşılaştırma ihtiyacıyla mücadele edin. Her insanın farklı bir öğrenme stili ve güçlü yönleri vardır. Daha olumlu ve sağlıklı bir zihniyet oluşturmak için anlamsız akran rekabeti yerine gelişiminize ve ilerlemenize öncelik verin.

6. Uykuyu ihmal etmeyin

Çok fazla ders çalışmak yerine çok az uyumaktan kaçının. Geç saatlere kadar uyanık kalmak yararlı gibi görünse de hafızanın korunmasına ve bilişsel işlevlere zarar verir. Zihinsel netliği ve performansı en üst düzeye çıkarmak için sınavdan önceki gece iyi bir gece uykusu çektiğinizden emin olun.

7. Panik

Zor sorularla karşılaştığınızda soğukkanlılığınızı kaybetmemeye çalışın. Sakinliğinizi koruyun, cevabını bildiğiniz sorularla başlayın ve zamanınızı akıllıca kullanın. Panik, net düşünmeyi ve sorunları çözmeyi engeller.

8. Kendinden şüphe et

Kendinden şüphe duymaktan ve kendi kendine olumsuz konuşmalardan kaçının. Yeteneğinize ve hazırlığınıza güvenin. Testlerde iyi performans göstermenize yardımcı olacak olumlu bir bakış açısı yaratmak için, kendinize olan şüphenizi kendinize güven ve becerilerinize olan inançla değiştirin.