Sosyal medya hastalığı: FOMO

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Günümüzün yeni sosyal medya hastalığı 'FOMO' bir çeşit kaygı bozukluğu.

Uzmanlar, gündelik yaşantının büyük bir parçası haline gelen Facebook, Twitter ve Instagram gibi hesapların birçok farklı soruna neden olduğunu belirtiyor.



Psikolog Dr. Semih Dikkatli, gelişen iletişim teknolojilerinin hayatımıza girmesiyle, tüm dünyada görülmeye başlanan 'İnternet Bağımlığı' sonrasında da 'Geri Kalma Korkusu' olarak adlandırılan FOMO'yu açıkladı. Popüler Bilim dergisinin Nisan sayısında yer alan habere göre 'aşırı internet kullanan bireylerin, gelişmeleri kaçırma, geri kalma' korkusu yaşadıkları ifade edildi.



Dr. Dikkatli konuyla ilgili "FOMO belirtileri gösteren kişiler, sanal ortamda yer almadığı zamanlarda kendisini kötü hisseder ve orada yer alabilmek için bağımlıların gösterdiği sabırsızlık ve huzursuzluğu gösterir. Aşırı internet kullanan bireylerin ilişkilerinde hayal kırıklıklarına karşı aşırı duyarlı olduğu, yabancılarla iletişime girmenin bu kişilerde kaygı düzeyini artırdığı ve depresyon düzeylerinin daha yüksek olduğu belirlenmiştir." dedi. (CİHAN)