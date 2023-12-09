Ruh halinizi iyileştirecek 6 sağlıklı meyve

Ruh hali değişimlerini artık neredeyse herkes yaşıyor. Ruh hali, stres, hormonal değişiklikler ve yaşam tarzı gibi birçok faktörden etkilenir. Belirli bir zamanda kendimizi iyi hissedebiliriz ve sonrasında bildiğimiz şey kötü hissettiğimizdir. Dengeli bir beslenmeyi sürdürmek ve günlük egzersiz yapmak genel refah için çok önemli olsa da, belirli meyveler de ruh halinizi dengelemede önemli bir rol oynayabilir.

RUH HALİNİZİ İYİLEŞTİRECEK 6 MEYVE

Ruh halinizde değişimlerle karşılaştığınızda bu meyveleri beslenmenize dahil etmeyi deneyin.

1. Domates

Peki, haydi sizin için balonu patlatalım! Domates sebze değil meyvedir. Likopen adı verilen bir antioksidan açısından zengin olan domatesler insan vücudu ve hatta zihniniz için son derece faydalıdır. Ayrıca kabuğuyla yenildiğinde domates çeşitli besin maddeleri sağlar ve aynı zamanda enerji seviyelerini de artırabilir.

2. Muz

Uzman şöyle diyor: "Muz sadece kullanışlı ve taşınabilir bir atıştırmalık değil, aynı zamanda ruh halinizi iyileştiren harika bir meyvedir. B6 vitamini açısından zengin olan muz, ruh halini düzenleyen bir nörotransmitter olan serotoninin oluşumunda önemli bir rol oynuyor”.

Ayrıca muz, serotoninin öncüsü olan ve sakinlik ve rahatlama duygusunun desteklenmesine yardımcı olan bir amino asit olan triptofan içerir.

3. Orman meyveleri

“Yaban mersini, çilek ve ahududu gibi meyveler sadece lezzetli değil aynı zamanda antioksidanlar açısından da zengindir. Antioksidanlar, duygudurum bozukluklarıyla ilişkilendirilen vücuttaki oksidatif stresle mücadelede yardımcı olur. Uzman, meyvelerdeki yüksek C vitamini seviyelerinin aynı zamanda zevk ve ödülle ilişkili bir nörotransmitter olan dopamin oluşumuna da katkıda bulunduğunu söylüyor.

4. Portakal

Portakallar ve diğer turunçgiller, yalnızca bağışıklık sistemi için yararlı olmakla kalmayıp aynı zamanda serotonin gibi nörotransmiterlerin sentezinde de rol oynayan yüksek C vitamini içeriğiyle bilinir. Beslenmenizde portakal bulundurmak ruh halinizi iyileştirmenize ve canlandırıcı bir enerji patlaması sağlamanıza yardımcı olabilir.

5. Ananas

“Ananas sadece tropikal bir lezzet değil, aynı zamanda ruh halinizi de büyük ölçüde etkileyebilecek bir meyvedir. Enflamasyonu azaltmaya ve serotonin seviyelerini artırmaya yardımcı olabilecek bir enzim olan bromelain içerir. Ananasın tatlı ve keskin tadı, yemeklerinize ve atıştırmalıklarınıza hoş bir tat katabilir" diyor uzmanımız.

6. Limon

Limon, kişinin ruh halini iyileştirdiği bilinen bir vitamin ve su deposudur. Bu narenciye meyvesi insanı gençleştirir ve biraz su ve nane ile alındığında anında enerji artışı sağlar.

Meyve yemek her zaman iyidir. Ancak bazı meyveler belirli bir hastalığa uygun olmayabilir. Günlük beslenmenize herhangi bir meyve eklemeye karar vermeden önce uzman bir diyetisyene danışmanız daha doğru olacaktır.