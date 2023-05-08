Sarımsak ve soğan kokusundan kurtulmak için 8 ipucu

Herkesin bazen ağız kokusu olur. Yediğiniz yiyeceklerden altta yatan sağlık koşullarına kadar pek çok şey ağız kokusuna neden olabilir. En güçlü mutfak suçlularından ikisi, özellikle çiğ yendiğinde sarımsak ve soğandır. Soğan ve sarımsak, allium ailesinin üyeleridir. Bileşimde benzerler ve aynı kükürt bileşiklerinin çoğunu içerirler.

Kükürt bileşikleri gıdalara kendine özgü lezzetini verir. Ayrıca kesildiklerinde veya ezildiklerinde belirgin gazlar salarlar ve gaz yayan bakterilerle karışarak kokulu nefese neden olurlar.

Sarımsak ve soğan, yemekten sonra saatlerce ağız kokusuna neden olabilir. Sindirim sürecinin bir parçası olarak, yan ürünleri kan dolaşımına emilir ve akciğerlere taşınarak ağız kokusu verir.

Ancak ağız kokusu, sarımsak ve soğandan kaçınmak için bir sebep değildir. Sağlık yararları buna değer ve kötü kokan etkilerine karşı koymak mümkündür.

1. Elma, ıspanak veya nane gibi ürünler yiyin

Özellikle sarımsak ağırlıklı bir yemek yiyorsanız, tatlı olarak elma yiyin veya taze nane yapraklarını çiğneyin.

Bir çalışma, çiğ veya ısıtılmış elma, marul ve nanenin kimyasal yapısının sarımsak nefesindeki kokuyu gidermeye yardımcı olduğunu gösterdi. Sıcak yeşil çay ve limon suyu da yardımcı olabilir.

2. Yemekten sonra diş fırçalayın ve diş ipi kullanın

Ağız kokusuna neden olan bakterilerin çoğu diş eti çizgisinin altında ve dişlerdeki plak birikiminde yaşar. Soğan veya sarımsak yedikten sonra fırçalamak ve diş ipi kullanmak, kokuya neden olan bakterilerin yanı sıra yemek artıklarını da ortadan kaldırmaya yardımcı olabilir.

3. Gargara kullanın

Gargaraların ağız kokusu için etkili olduğuna dair bazı bilimsel kanıtlar var. Gargara genellikle fırçalama ve diş ipi kullandıktan sonra en iyi sonucu verir.

4. Uçucu yağlar kullanın

Uçucu yağlar, alkol bazlı gargaralara eklenebilir. Bazıları nefesi tazelemenin yanı sıra antibakteriyel özelliklere de sahiptir. Uçucu yağlar ve bir taşıyıcı yağ (hindistan cevizi, tatlı badem veya zeytin) ile kendi ev yapımı gargaranızı da yapabilirsiniz.

Ağız kokusunu gidermek için kanıtlanmış faydaları olan uçucu yağlar şunları içerir:

Nane

Biberiye

Mür

Okaliptos

5. Dil temizleyicileri deneyin

Bakteriler ayrıca diş fırçanızın ulaşamadığı dilin arkasında gelişir ve çoğalır. Beyaz bir dil, ölü hücreleri, mikroskobik gıda parçacıklarını ve bakterileri gösterebilir.

Dil fırçaları ve kazıyıcılar gibi dil temizleyiciler, dilinizin en arkasına ulaşmanıza yardımcı olabilir. Ayrıca kokuya neden olan kalıntıları gidermek için de etkilidirler.

6. Bol su için

Gün boyunca bol miktarda sıvı içmek, ağız kokusunu uzak tutmak için harika bir strateji olabilir. Bunun nedeni kısmen, ağız kuruluğunun ağız kokusuna yol açabilen kükürt üretimini artırabilmesidir. Ayrıca dehidrasyonu önleyebilir ve yeterli tükürük üretebilmenizi sağlayabilir.

Ayrıca, içme suyu veya diğer sıvılar, her ikisi de kokuya katkıda bulunabilecek kalan yiyecek parçacıklarını veya bakterileri gidermek için ağzınızı çalkalamaya yardımcı olabilir.

7. Yeşil çay için

Yemekten sonra, dişlerinizi fırçalamak için banyoya gidene kadar kokuyu geçici olarak azaltmak için bir bardak sıcak yeşil çay için.

2014 yılında yapılan bir çalışmada, 15 katılımcı yeşil çay kateşin gargara kullandı ve antiplak etkinliği açısından antiseptik gargara ile karşılaştırılabilir buldu. Çalışmaların başka bir incelemesine göre, yeşil çay ağız kokusunu azaltmayı ve bakteri üremesini önlemeyi başardı.

8. Nane sakızı çiğneyin

Nane sakızı çiğnemek, sarımsak nefesini geçici olarak nötralize edebilir. Ayrıca, sindirimden sonra sarımsak ve soğanın kalıcı etkilerini azaltabilen asit geri akışını da azaltabilir.