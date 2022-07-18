Şeffak plak tedavisi nedir? Nasıl uygulanır? Hangi yaşlar için uygun?

7’den 70’e özgüvenle gülümsemek isteyen herkes için konforlu bir tedavi süreci vadeden şeffaf plak tedavisi hakkında merak edilenleri Invisalign Sağlayıcı Ortodonti Uzmanı Dr. Dt. Ersin Mutlu’ya sorduk.



Ortodonti Uzmanı Dr. Dt. Ersin Mutlu

ŞEFFAF PLAK TEDAVİSİ NEDİR?

Şeffaf plak tedavisi nedir ve avantajları nelerdir?

Şeffaf plak tedavisi, kişiye özel hazırlanmış plaklar ile dişlerinizi düzeltmek için uygulanan ortodontik tedavi yöntemidir. Kişinin sosyal hayatını etkilemeden, dişlerin dizilebilmesine olanak sağlar. Plakların kolayca takıp çıkarılabilmesi; yeme-içmeyi, dişlerin fırçalanmasını, ağız hijyeninin sağlanmasını kolaylaştırmakta ve toplantı, düğün, mezuniyet gibi özel günlerde estetik açıdan konfor sağlamaktadır. En önemli avantajı ise dijital ve teknolojik bir tedavi yöntemi olmasıdır.

Şeffaf plak tedavisi hangi vakalara uygulanıyor, yaş konusunda bir sınırlama var mı? Önerdiğiniz yaş aralığı nedir?

Çocuklarda süt dişlerinin düşüp daimi dişlerin yerleşimi 6-7 yaş aralığıdır. Bu yaşlarda damak, diş, çene ve iskeletsel sorunların teşhisi mümkündür. Bu nedenle ileride yaşanabilecek sağlık sorunlarının ve estetik problemlerin önüne geçmek için en ideal ortodontik muayene başlangıç zamanı, 6-7 yaş aralığıdır. Bununla birlikte şeffaf plak tedavisi için alt ya da üst yaş sınırı bulunmuyor. Her yaştan ve vakadan hasta tedavi edilebiliyor. Geleneksel yöntemlerle tedavi edebildiğimiz tüm vakalarda, şeffaf plakları da kullanabiliyoruz.

TEDAVİ SÜRESİ NE KADAR?

Tedavi süresi çocuklara ve yetişkinlere göre farklılık gösteriyor mu?

En etkili tedavi yaş aralığı, büyüme ve gelişmenin en hızlı olduğu çocukluk ve ergenlik dönemi olan 8-14 yaş aralığı. Erken yaşta başlayan tedaviler, daha hızlı ve daha kolay sonuç alınmasını sağlıyor. Ancak bu durum yetişkinlerde ortodontik tedavi ile güzel bir gülüşe kavuşulamayacağı anlamına gelmiyor. Sağlıklı dişler, 7’den 70’e her yaşta ortodontik olarak tedavi edilebilir.

Şeffaf plak tedavisini çocuklar için daha eğlenceli hale getirmenin bir yolu var mı?

Çocuk hastaları motive edebilmek için çocuk plaklarında sticker’lar kullanabiliyoruz. Plakların üzerine çocukların ilgi alanları, hobileri, istekleri doğrultusunda sticker’lar yapıştırıp tedaviyi keyifli bir hale getirebiliyoruz. ‘Invisalign Stickables’ ismi verilen bu parçalar sayesinde plaklarını düzenli takan çocuk hastaları hem ödüllendirmek hem de tedaviyi daha eğlenceli hale getirmek mümkün oluyor.

Şeffaf plak tedavisi ne kadar sürede tamamlanıyor, hasta sağlıklı dişlerine tam olarak ne zaman kavuşuyor?

Şeffaf plak tedavisinin süresi, hastalarımızın problemine ve onlara uyguladığımız tedavi planına göre değişiklik gösteriyor. Tedavi süresi, dişlerdeki çapraşıklığın derecesine göre farklılık göstermekle beraber ortalama 6-12 ay sürüyor. Ancak iTero ağız içi tarayıcılar ile ölçülerin üç boyutlu bir şekilde alınıp sisteme aktarılması ve tedavinin planlanmasının ardından net bir tedavi süresi belirlenebiliyor.

Şeffaf plaklar konuşmada zorluklara neden oluyor mu? Özellikle yeme-içme konusunda hastaya sınırlamalar getiriliyor mu?

Plaklar ilk takıldığında alışma dönemi oluyor; ancak birkaç günlük adaptasyon süreci sonunda konuşmada zorluk yaşanmıyor. Plaklar çıkarıldıktan sonra rutin beslenme alışkanlığına da devam edilebilir.

Hastalar, şeffaf plakların bakımlarını nasıl yapabilir?

Şeffaf plaklar ile tedavi yöntemi, sürekli yeni plaklar takarak ilerleyen bir tedavi yöntemi olduğu için oldukça hijyeniktir. Hastalarımız, plaklarının bakımlarını her sabah ve akşam kendi diş fırçalarıyla fırçalayarak, su altında yıkayıp durulayarak ve kendilerine sağladığımız temizleme kristalleri ile bir bardak suyun içinde bekleterek oldukça kolay bir şekilde yapabilir.

Tedavide kontrol süreçleri nasıl ilerliyor? Hastaların fiziksel olarak kontrollere gelmesine gerek var mı?

Kontroller, ayda bir olacak şekilde planlanıyor ve her kontrolde hastaya yeni şeffaf plaklar teslim ediliyor. Her bir plak 7-10 günde bir hastalarımız tarafından değiştiriliyor. Yurt dışı veya şehir dışından tedaviler için; ulaşım sağlanıyor ise hasta ile doktor arasında ayrı bir planlama yapılıp kontrol sıklığı azaltılabilir.

Peki, teknolojinin değişim hızını dikkate aldığınızda ortodonti alanında sizi en çok etkileyen dijital dönüşüm ne oldu?

Diş hekimliğindeki klasik yöntemlerle yapılan işlemlerin aksine Invisalign şeffaf plak tedavisinde, iTero ağız içi dijital tarayıcılar ile dijital ölçüler alınıp sisteme aktarılıyor. ClinCheck programı sayesinde tedavi sonrası dişlerin nasıl olacağı, haftalık değişimler şeklinde planlıyor ve son halini tedavinin başlangıcında hastalara üç boyutlu olarak gösterilebiliyoruz. Planlanan sürecin tamamının sanal ortama oturtulması, tedavi sürecini kolay hale getiriyor. Dijital ortodonti uygulamaları ile sağlanan hasta konforunun yanı sıra minimize edilen hatalar sayesinde de daha güvenilir tedavi sonuçları sağlayabiliyoruz.

Geleneksel yöntemlerle kıyaslandığında iTero tarayıcıların hastaya, hekime ve çevreye sunduğu avantajlar nelerdir?

Dijital tarayıcı ile alınan ölçüler, çok daha iyi bir netliğe sahip. Deforme olma riskleri olmadığı için; plak uyumsuzlukları da meydana gelmiyor. Ayrıca klasik ölçü kalıplarındaki gibi yarı akışkan bir ölçü maddesine ihtiyaç duyulmadığından mide bulantısına da sebep olmuyor. Hastalarımızın dijital olarak ağız içi ölçülerini almak, geleneksel ölçü alma yönteminde kullanılan alçı, kaşık gibi birçok materyalden ve bunların atıklarından kurtulmamızı sağlayarak çevreye de katkıda bulunma imkanı veriyor.

“Invisalign şeffaf plak tedavisinde, iTero ağız içi dijital tarayıcılar ile dijital ölçüler alınıp sisteme aktarılıyor. ClinCheck programı sayesinde tedavi sonrası dişlerin nasıl olacağı, haftalık değişimler şeklinde planlıyor ve son halini tedavinin başlangıcında hastalara üç boyutlu olarak gösterilebiliyoruz.”