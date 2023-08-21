Şekersiz 30 gün diyeti: 30 gün boyunca şeker yemezseniz ne olur?

Şeker genellikle sağlığımızın düşmanı olarak görülür. Gerçekten de, çok fazla tatlı tüketimi dişlerinize zarar verebilir ve kilo almanıza neden olabilir. Ulusal Tıp Kütüphanesi'nde Şubat 2023'te yayınlanan bir araştırmaya göre, çok fazla şeker yemenin obezite, diyabet, kalp-damar hastalıkları ve metabolik bozukluklarla ilişkili olduğu ortaya çıktı. Bu nedenle, kurabiyeleri, hamur işlerini, kekleri, dondurmaları, donutları ve şekerlemeleri hayatınızdan uzak tutmak akıllıca bir davranış olabilir.

Yine de vücudunuza şeker almanın başka yolları da var; örneğin günlük olarak tükettiğiniz çay ve diğer içecekler… Peki, 30 gün şekersiz kalmaya ne dersiniz?

Health Shots’a konuşan diyetisyen Ekta Singhwal, bir ay boyunca şeker yemezseniz vücudunuza olacakları anlattı…

30 GÜN BOYUNCA ŞEKERSİZ DİYETİN FAYDALARI

Şekeri ya da herhangi bir besin grubunu diyetinizden tamamen çıkarmak sağlıklı değildir. Dengeli bir diyete ulaşmanın doğru yolu porsiyon kontrolü ve aşırı olan herhangi bir şeyden kaçınmaktır.

Singhwal, şekerin kalori sağladığını ancak gerekli besinlerden yoksun olduğunu söylüyor. Çeşitli şeylerin yanı sıra, şekerli yiyecekler yemek aşırı iştaha ve önemli vitamin ve minerallerin eksikliğine yol açabilir. İşte bir ay boyunca şeker yememenin bazı faydaları:

1) Kilo kaybı

Singhwal, şeker alımının azalmasının boş kalorileri ortadan kaldırdığını ve iştahı da azalttığını, dolayısıyla kilo kaybına yol açacağını söylüyor.

2) Kan şekeri

30 gün boyunca şekeri kesmek, kan şekeri seviyenizi dengeler, böylece insülin direnci riskini ve tip 2 diyabet riskini azaltır.

3) Enerji seviyesinde artış

Kan şekeriniz dengelendiğinde, enerjiniz de gün boyunca daha istikrarlı olma eğilimindedir.

4) Diş sağlığı

Şekerden kaçınmak, çürük ve diş eti hastalıkları riskini azaltarak, diş ve ağız sağlığınızı iyileştirir.

5) Kronik hastalık riskinde azalma

Singhwal, şeker alımını azaltmanın, kalp hastalıkları gibi kronik hastalıklara yakalanma riskini de azaltacağını söylüyor.

6) Daha pürüzsüz bir cilt

Yüksek doz şeker, sivilce ve diğer cilt sorunlarıyla bağlantılı olduğundan, kimi insanlar ciltlerinde düzelmeler görebilir.

7) Daha iyi ruh hali ve zihinsel netlik

Stabil kan şekeri seviyesi, ruh halini olumlu yönde etkiler: ruh halinizdeki dalgalanmalar azalır ve zihniniz netleşir.

8) Bağırsak sağlığı

Yüksek şeker alımı bağırsak bakterilerinin dengesini bozabilir, şekeri azaltmak daha sağlıklı bir bağırsak ortamının desteklenmesine yardımcı olabilir.

ŞEKERİ HAYATINIZDA ÇIKARMAK İÇİN İPUÇLARI

Mango, ananas ve çilek gibi oldukça tatlı olan bazı meyveler vardır. Singhwal, meyvelerin şekersiz diyetinizden tamamen çıkarılması gerekmediğini söylüyor. Meyveler doğal şekerler içermekle birlikte sağlık için faydalı olan temel vitaminler, mineraller, lif ve antioksidanları da sağlarlar.

Bir sağlık uzmanının bakış açısından, genellikle ölçülü meyve tüketimi teşvik edilir. Uzman, bütün meyvelerde bulunan şekerlerin tamamen doğal olduğunu ve içlerindeki lif içeriğinin, şekerin kan dolaşımına emilimini yavaşlatmaya yardımcı olduğunu söylüyor. Bu da kan şekeri seviyeleri üzerindeki etkiyi azaltır. Ayrıca meyvelerde bulunan besinler sağlık açısından birçok fayda sağlar. Kalp sağlığını destekler, bağışıklık sistemine yardımcı olur ve sindirime yardımcı olurlar.

Ancak porsiyon boyutlarına dikkat edin ve çok fazla meyve suyu ve kuru meyve tüketmekten kaçının. Çünkü bunlar, bütün meyvelerde bulunan lif içeriği olmayan konsantre şeker kaynaklarıdır.

1) Etiketleri okuyun

Gıda alışverişi yaparken etiketleri kontrol edin ve “ilave şeker” yazan ürünlerden kaçının. Onun yerine, sükroz, fruktoz, mısır şurubu, ve diğer şeker çeşitlerini arayın.

2) İşlenmemiş gıdaları tercih edin

Uzman, sebzeler, meyveler, yağsız proteinler, tam tahıllar ve sağlıklı yağlar gibi işlenmemiş gıdalara odaklanın diyor.

3) Tatlandırılmış içeceklerden kaçının

Soda, meyve suları, şekerli çay veya kahve gibi şekerli içecekleri kesin. Bunun yerine su, bitki çayı veya sade kahve tercih edin.

4) Evde yemek yapın

Yemeklerinizi evde hazırlayın, böylece malzemeler üzerinde kontrol sahibi olursunuz ve gizli şekerlerden kaçınabilirsiniz.

5) Atıştırmalıklarınızı doğru seçin

Şekerli atıştırmalıklar yerine fındık, tohum, yoğurt veya taze meyve gibi daha sağlıklı atıştırmalıklar seçin.

Özellikle dışarıda yemek yerken veya paketlenmiş yiyecekler yerken, yemek seçimlerinize ve olası gizli şeker kaynaklarına dikkat edin.