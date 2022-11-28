Sezeryan doğumda sonda neden takılır? Sonda takmak zorunlu mu?

Sezeryan doğumlarda sezaryan bölgenin daha iyi görülmesi için sezeryan doğumda sona takılabiliyor. Peki sonda takılması gerekli mi? Acıtır mı? Nasıl takılır? Ne zaman çıkarılmalıdır? Acıbadem Fulya Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Prof. Dr. Hüsnü Görgen, sezeryan doğumda sonda takılması hakkında bilgiler verdi.

Sezeryan doğumda sonda neden takılır?

Her ameliyat için gereken bazı operasyon öncesi hazırlıklar vardır. Sezaryen içinde idrar torbasına (mesane) sonda takılma işlemi yapılır. Bunun amacı sezaryen bölgesinin daha iyi görülmesi, ameliyat sırasında idrar torbası yaralanmasının engellenmesi, hastanın idrar çıkış miktarının gözlenmesi ve ameliyat sonrasında bazı hastalarda idrar yapma güçlüğüne bağlı olarak idrar torbasında aşırı idrar birikmesini önlemektir.

Sezeryan doğumda sonda nasıl takılır?

İdrar sondası steril şartlarda usulüne uygun takılması gerekir. Sonda takıldıktan sonra idrar gelmesi kontrol edilir. İdrar akışı yoksa sonda kontrol edilmelidir.

Sezeryan doğumda sonda takılması zorunlu mu?

Her hasta ameliyat için hazırlanırken kendi için geçerli risk faktörlerine göre değerlendirilir. Yapılan çalışmalarda riski olmayan bir hastada sonda takılmasının zorunlu olmadığı saptanmıştır. Burada en iyi kararı ameliyatı yapacak doktor verecektir. Hasta ile riskleri ve gereklilikleri anlatılır. Sonda takılmayacak hastaların ameliyat öncesi (1 saat içerisinde) idrarlarını yapması gerekmektedir.

Sezeryan doğumda sonda takılmazsa olur mu?

Sezaryen sırasında riski olmayan hastalarda operasyonu yapacak doktorun kararı ile sonda takılmayabilir.

Sezeryan doğumda sonda takılırken acıtır mı?

Sezaryen sırasında sonda genellikle anestezi uygulandıktan sonra takıldığı için ağrı olmaz.

Sezeryan doğumda sonda çıkarırken acıtır mı?

Sonda çıkarılması minimal rahatsızlık verir.

Sezeryan doğumda sonda ne kadar süre kalır?

Sonda takılan hastalarda üriner sistem enfeksiyonundan korunma, daha rahat erken ayağa kalkma amacı ile sondanın mümkün olan en kısa zamanda çıkarılması gerekir.

Sezeryan sonrası sonda ne zaman çıkarılır?

Sezaryen sonrasında sonda takılan hastalar ameliyat sonrası anestezi etkisi bittikten sonra rahat ayağa kalkıp yürüyebiliyorlar. İdrar miktarlarında sorun yoksa sonda çıkarılır. Genellikle sonda takılan hastalarda sonda operasyondan 6-24 saat içerisinde çıkarılır.

Sezeryan sonrası sonda ağrısı ne zaman geçer?

Sondaya bağlı rahatsızlık duyan hastalarda sonda çıkarıldıktan sonra bu ağrı ve rahatsızlıkları geçer.

Sonda çıkarıldıktan sonra ne yapılır?

Sonda çıkarıldıktan sonra hastanın rahat idrar yapması gözlenir. Eğer hasta yeterli sıvı almasına rağmen idrar yapamazsa tekrar değerlendirilir.

Sezeryan doğumda sonda ne zaman takılır?

Sonda takılması uygun görülen hastalarda sonda genellikle ameliyathanede ameliyattan hemen önce takılır.