Sitrik asit ne işe yarar? Faydaları nelerdir? Sitrik asit nelerde bulunur?

Asit dünyasında farklı özelliklerde asitler bulunur. Sitrik asit de bu asit türleri arasında bulunur. Sitrik asit nerelerde kullanılır? Sitrik asit ne işe yarar gibi pek çok soru ise birbirinden farklı kişilerin merak ettiği konular arasında yer alır. Turunçgillerde ve limon gibi besinlerde bulunan sitrik asidin farklı görevleri bulunur. Peki, sitrik asit ne işe yarar? işlevleri nelerdir?

Sitrik asit ne işe yarar?

Birçok insanın araştırdığı sitrik asidin farklı işlevleri bulunur. İnsanlar sitrik asidin hangi besinlerde bulunduğunu ve ne işe yaradığını merak ederler. Sitrik asidin hikayesi geçmişe dayanır. İlk olarak 1974 yılında limon suyunda keşfedilen sitrik asit, belirli bir renge ve belirli bir kokuya sahip olmayan bir bileşik. Birçok araştırmacı bu asit türü üzerine eğilmiş ve çeşitli araştırmalarda bulunmuştur.

Sitrik asidin ekşi tat özelliği bulunur. Bu madde alkolsüz içeceklerde ve şekerlerde tat verici olarak da kullanılıyor. Sitrik asit, ilaçların stabilize hale getirilmesi ve daha uzun bir süre saklanabilmesi için kullanılan madde olarak bilinir. Sitrik asidin bir diğer önemli işlevi ise bakteri ve virüslere karşı bir kalkan görevi görmesidir. Bu asit türü zararlı bakteri ve virüslere karşı kullanılan bir madde.

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Sitrik asit hangi maddelerde bulunur?

İnsanlar tarafından merak edilen bir diğer önemli konu da sitrik asidin hangi maddelerde bulunduğu. Sitrik asit birçok farklı üründe bulunur. Sitrik asit içeren gıdalar birçok insanın araştırdığı konular arasında yer alır. Sitrik asit içeren yiyecekler şu şekilde sıralanabilir;

Limon

Misket Limonu

Portakallar

Greyfurt

Mandalinalar

Çilek

Ananas

Kiraz

Kızılcık

Domates

Bu asitin kullanım alanı oldukça geniş. Birçok alanda sağladığı fayda sebebiyle farklı sektörlerde kullanıma tercih edilir. Gıda endüstrisi, ilaç ve diyet takviyesi, dezenfeksiyon ve temizleme gibi farklı alanlarda kullanımı tercih edilir. Meyve suları ve narenciye en iyi sitrik asit kaynakları arasında gösterilir. Özellikle turunçgillerde doğal sitrik asit fazla görülür. Sitrik asit, peynir, şarap ve ekşi maya ekmekte de görülebilir.

Sitrik asidin faydaları nelerdir?

Sitrik asidin farklı alanlarda farklı faydaları bulunur. Sitrat molekülü, sitrik asit döngüsü sırasında ilk oluşan madde. Gerçekleşen kimyasal reaksiyonlar sonucunda gıdaların kullanılabilir enerji haline geldiği görülür. Canlılar enerjilerin çoğunu bu döngü sayesinde elde ederler. Sitrik asit, vücudun emilim gücü açısından da oldukça faydalı. Minerallerin biyoyararlanımını artıran sitrik asit, vücudun daha iyi ve daha güçlü bir şekilde emilim yapma kapasitesini artırır. Çinko takviyelerinin de emiliminin artmasında rol alır.

Sitrik asidin bir diğer önemli yararı da böbrek taşına karşı bir kalkan görevi görmesi. Sitrik asit, böbrek taşı oluşumuna engel olur ve daha önce oluşmuş olan böbrek taşlarının parçalanmasında rol alır.

Sitrik asidin yan etkileri nelerdir?

Vücuda ve sağlığa iyi gelen bu asit türünün bazı yan etkileri de bulunur. Üretilen sitrik asitten elde edilen bazı kalıntıların alerji ve bazı farklı hastalıklara yol açabileceği düşünülür. Fakat bu durum henüz kanıtlabilmiş değildir. Sitrik asit üretimi sonrasında elde edilen küf kalıntılar için bu tehlikeden bahsedilir. Doğal yollar ile üretilen sitrik asidin herhangi bir sağlıksal tehdit oluşturduğu söylenemez. Sitrik asit önemli gıda kurumları tarafından sağlıklı madde olarak kabul edilir.

Yapılan bazı araştırmalara göre sitrik asidin ödem ve kireçlenmeye sebep olabileceği düşünülmüş. Sonrasında ise eklem ağrısı, karın ağrısı ve kas ağrısının da tetiklenebileceği varsayılmıştır. Aşırı miktarda sitrik asit tüketiminin nefes darlığına yol açtığı ve belirli sorunların oluşmasına da neden olabileceği öne sürülür. Bu semptomlar limon kullanan ve limondaki doğal asite alerjisi olanlarda da görülür.