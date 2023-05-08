Su çiçeği belirtileri neler? Nasıl bulaşır? Su çiçeği hakkında 9 soru cevap

Bulaşıcı olan suçiçeği özellikle çocukluk yaşlarında sıklıkla karşılaşılan etkeni Varisella zoster virüsü olan döküntülü bir hastalık. Medipol Çamlıca Üniversite Hastanesi'nden Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Murat Cömert su çiçeği belirtileri, nedenleri, teşhisi, aşısına dair merak edilenleri anlattı.

Su çiçeği nedir?

Çocukluk yaşlarında daha sık görülen su çiçeğinin etkeni Varisella zoster virüsüdür. Çok bulaşıcıdır ve çocukluk çağının döküntülü hastalıklarından biridir. Gövdeden başlamak üzere tüm vücutta içi berrak sıvı ile dolu döküntüler ile karakterizedir. Döküntüleri çok kaşıntılıdır.

Su çiçeği neden olur?

Hastalığa neden olan varisella zoster virüsü hasta olan kişinin vücut sıvılarında bulunur. Hastaların döküntülerindeki sıvılara direk temas veya hastaların öksürük veya hapşırmaları sonucu solunum yolları ile bulaşır

Su çiçeği belirtileri neler?

Ateş

Üşüme, titreme

Halsizlik, yorgunluk

İştahsızlık

Baş ve vücut ağrıları ile başlar. Bu belirtilerden yaklaşık 1-2 gün sonra cilt döküntüsü başlar. Bu döküntüler genellikle gövdeden başlar ve tüm vücuda yayılır. Ağız mukozası, Göz içi ve saçlı deri olmak üzere tüm vücutta çıkabilen bu döküntüler 3 aşamalıdır. İlk olarak ciltten kabarık kaşıntılı ve kızarıktır. Daha sonra göbekli bir hal alarak içlerine sıvı dolar. Son aşamada ise bu döküntü patlayarak sıvı boşalır ve döküntü kurumaya başlar. Bu döküntünün her üç aşamasıda aynı anda hasta vücudunda bulunabilir.

Su çiçeği nasıl bulaşır?

Hastalık hasta kişilerin döküntülerindeki sıvılara direk temas veya hasta kişilerin hapşırma ve öksürmesi sonrasında solunum yoluyla bulaşır. Bulaştırıcılık döküntüler başlamadan 1-2 gün öncesinden başlar ve döküntüler kuruyuncaya kadar sürer. Hastalık ömür boyu bağışıklık bıraktığı için hastalığı geçirenler tekrar hasta olmazlar. Ayrıca aşılanma hastalıktan korunmada önemli bir yoldur.

Su çiçeğinin zararları var mı? Hangi komplikasyonlara yol açar?

Su çiçeği genellikle hafif bir şekilde ve komplikasyon olmadan atlatılır. En sık görülen komplikasyon cilt enfeksiyonlarıdır. Kan bileşenlerinde düşüklük, yetişkinlerde ve bağışıklığı düşük kişilerde zatürre gelişmesi, beyin iltihaplanması, testislerin etkilenmesi, nadirde olsa görülebilen diğer komplikasyonlardandır.

Ayrıca bu virüs hastalıktan sonra sinir dokusuna yerleşip yıllarca burada yaşayabilmekte ve kişinin vücut direnci düştüğü bir anda ortaya çıkarak Zona hastalığı dediğimiz ağrılı ve kaşıntılı döküntülere sebep olabilmektedir.

Su çiçeği tanısı nasıl konur?

Tanı tecrübeli bir hekim tarafından yapılan fizik muayene ile konulabildiği gibi arada kalınan durumlarda kan testleri yardımcı olabilmektedir.

Su çiçeği tedavisi nasıl yapılır?

Suçiçeği kendi kendini sınırlayan ve gerileyen, bu yüzdende tedavi gerektirmeyen bir hastalıktır. Kaşıntıyı hafifletmek için antihistaminik ilaçlardan faydalanabilinir.

Su çiçeği aşısı ne zaman yapılır?

Suçiçeği aşısı ülkemizde 1 yaşında uygulanmaktadır.

Su çiçeğinden korunma yöntemleri

Temel korunma yöntemi aşıdır. El yıkama, hasta kişilerin izolasyonu, kapalı ortamlarda maske kullanımı hastalıktan korunmada önemli kriterlerdir.