Taurin nedir, nelerde bulunur? Taurin faydaları nelerdir?

Taurin et, balık, tavuk gibi gıdalarda bulunan bir amino asit. Bazı çalışmalarda taurin alımındaki artışla tansiyon ve kolesterolde düşüş olduğu gösterilmiştir. Acıbadem Kozyatağı Hastanesi Beslenme ve Diyet Uzmanı Nur Ecem Baydı Ozman, taurin hakkında merak edilenleri anlattı.

Taurin nedir?

Taurin antioksidatif, hücredeki stresi azaltma gibi mekanizmalarla hücre koruyucu özellikleri olan bir aminoasittir. Eksikliğinde hücrelerde belirgin patolojiler görülmektedir. Bu da taurini tedavi edici bir ajan olarak kullanımını sorgulamaya yöneltmiştir.

Taurin hangi besinlerde bulunur?

Kırmızı et, tavuk, balık gibi hayvansal kaynaklarda bulunur.

Taurin faydaları nelerdir?

Taurinin kalp, sinir ve kas hastalıklarına karşı önleyici olabileceği, beden kitle indeksini düşürmeye yardımcı olabileceği gösterilmektedir.

Bazı çalışmalarda taurin alımındaki artışla tansiyon ve kolesterolde düşüş olduğu gösterilmiştir. Ancak hangi miktarlarda alınması gerektiği ya da takviye alınmasının gereklilik durumu net değildir. Bu nedenle takviye almak yerine dengeli beslenerek ve yeterli protein alarak eksikliğinin ihtimalini düşürmek şu an için en doğrusudur.

Vegan ya da vejetaryan kişilerde eksikliği düşünülebilir, ancak insan vücudunda da taurin sentezlendiği unutulmamalıdır. Fazlası alındığında nörolojik problemlere yol açabilir. Hayvanlarla yapılan deneylerde, taurin takviyesinin ömrü uzattığı gösterilmiştir, ancak bu sonuçları insanlara genellemek mümkün değildir. Uzun ya da sağlıklı yaşamak için taurin ya da benzeri takviyeler almak yerine, sağlıklı beslenme ve egzersizi sürdürmek çok daha öncelikli olmalıdır.

Günlük taurin ihtiyacı ne kadardır?

Günlük 500 mg-3000 mg arasında taurin alımının, hatta günde 6 grama kadar güvenli olduğunu gösteren otoriteler bulunmaktadır, ancak bu sonuçlar uzun vadeli çalışmalarla desteklenmediğinden net bir çıkarım yapmak şimdilik doğru olmayacaktır.