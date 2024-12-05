Ürik asit nasıl azaltılır? Size yardımcı olacak 6 besin

Ürik asit, vücudun purin olarak bilinen maddeleri parçaladığında oluşturduğu bir kimyasaldır. Bu ürik asidin çoğu böbreklere gider ve idrar yoluyla atılır. Ancak, vücudunuz çok fazla üretiyorsa, bu bir sorun olabilir. Ürik asit seviyelerini düşürmek için doğru yiyecekleri yemek şarttır. Bu, ürik asidi azaltan yiyeceklerin yenilmesinin biraz rahatlama sağlayabileceği gut gibi rahatsızlıklar için de geçerlidir. Ürik asit için mükemmel beslenme meyve, sebze, tam tahıllar ve belirli içeceklerle sağlanır.

YÜKSEK ÜRİK ASİT SEVİYELERİ NE ANLAMA GELİR?

Vücudunuz çok fazla ürik asit üretirse veya yeterince atmazsa, kanınızda birikebilir. Bu duruma hiperürisemi denir. Yüksek ürik asit seviyeleri, eklemlerde ürik asit kristallerinin oluşmasıyla oluşan ağrılı bir artrit türü olan gut gibi sağlık sorunlarına yol açabilir. Böbrek taşlarından kaçınmak için ürik asit seviyelerini düşürmek de önemlidir. Ürik asit kristalleri ayrıca şiddetli ağrıya neden olabilen böbrek taşları oluşturabilir.

ÜRİK ASİDİ DOĞAL YOLLARLA NASIL AZALTABİLİRİZ?

1. Muz

Yüksek ürik asit nedeniyle gut hastalığınız oluştuysa, muz kanınızdaki ürik asidi azaltmak için en iyi meyvelerden biridir. Bu ayrıca gut atakları riskinizi azaltmaya yardımcı olur. Muz, ürik aside parçalanan doğal bir bileşik olan purin açısından doğal olarak çok düşüktür ve bu da onu ürik asit tedaviniz için iyi bir seçim haline getirir.

2. Elmalar

Elmaların yüksek diyet lifi içeriği vardır. Bu, ürik asit seviyenizi düşürmenize yardımcı olur. Lif, kan dolaşımından ürik asidi emer ve vücudunuzdan fazla ürik asidi atar. Ayrıca elmalar, vücuttaki ürik asidin etkilerini nötralize etme eğiliminde olan malik asit açısından da zengindir. Asya Pasifik Klinik Beslenme Dergisi'nde yayınlanan bu çalışma, elmanın ürik asit seviyeleri üzerindeki etkisinden de bahsediyor.

3. Kirazlar

Bu listeden ürik asidi düşürmek için sadece bir yiyecek seçmek istiyorsanız kirazları seçin. Kirazlarla ürik asidi nasıl azaltacağınızı merak ediyorsanız, kirazların antosiyaninler adı verilen doğal bir iltihap önleyici bileşene sahip olduğunu anlamak önemlidir. Bu, ürik asit seviyelerini kontrol eder.

Arthritis and Rhemotology dergisinde yayınlanan bir araştırma, kiraz yiyen kişilerin gut atağı geçirme riskinin kiraz yemeyenlere kıyasla daha düşük olduğunu buldu. Kirazlar iltihabı azaltarak ürik asidin kristalleşip eklemlerinizde birikmesini de önler ve bu da gut hastalığının arkasındaki ana nedendir.

4. Kahve

The American Journal of Clinical Nutrition'da yayınlanan bir araştırma, katılımcıların kahve tükettiğinde gut riskinin azaldığını buldu. Ancak, başka rahatsızlıklarınız da varsa, beslenmenize kahve eklemeden önce doktorunuza danışın.

5. Narenciye meyveleri

Portakal ve limon gibi meyveler zengin bir C vitamini ve sitrik asit kaynağıdır. Bu yiyecekleri dahil etmek, vücuttaki sağlıklı ürik asit seviyelerini korumanıza yardımcı olabilir çünkü fazlalığı etkili bir şekilde dışarı atabilirler.

6. Yeşil çay

Yeşil çayın sadece kilo vermeye iyi geldiğini kim söyledi? Birçok çalışma, yeşil çay özlerinin vücuttaki ürik asit üretimini azaltabileceğini ve böylece gut hastası olan veya kanında yüksek ürik asit seviyeleri olan kişiler için iyi bir içecek haline geldiğini kanıtlıyor.