Uzman açıkladı: Hamilelik testi (Gebelik Testi) ne zaman yapılır?

Gebelik testinin ne zaman yapılması gerektiği, sonuçların doğruluğunu doğrudan etkileyen en önemli faktörlerden biridir.

Genel olarak gebelik testini adet gecikmesinden sonra yapmak en doğru sonucu verir.

Eğer idrardan bakılan testleri yapacaksanız; en ideal zaman, adetinizin geciktiği ilk gündür.

Doç. Dr. İrem Alyazıcı Küçükyıldız

ADET GECİKMESİNDEN ÖNCE TEST YAPILABİLİR Mİ?

Daha erken test yapmak istiyorsanız, yumurtlama dönemini takip etmek ve onu takiben yaklaşık 14 gün sonra test yapılması önerilir; ancak yanlış negatif çıkma olasılığı yüksektir.

Bu nedenle birkaç gün sonra test tekrarlanabilir.

İdrar testini sabah ilk idrarla yapmak, hCG hormonunun yoğunluğu daha yüksek olduğu için doğruluğu artırır.

KAN GEBELİK TESTİ (BETA HCG) DAHA ERKEN SONUÇ VERİR Mİ?

Kan gebelik testi (Beta hCG) ile daha erken sonuç alınabilmektedir.

Adet başlamadan birkaç gün önce pozitiflik yakalanabilir; ancak yine de tercihimiz, adet gecikmesi olduktan sonra test yapılmasıdır.

TESTİN POZİTİF ÇIKMASI KESİN GEBELİK ANLAMINA GELİR Mİ?

Test pozitifliğinin her zaman sağlıklı gebelik anlamına gelmeyeceği unutulmamalıdır.

· Beta hCG değerinin iki günde bir yükselme oranı önemlidir.

· Belirli eşik değerlere ulaştığında gebelik kesesinin rahim içinde görülmesi gerekir.

· Gebelik kesesinin düzenli büyümesi, içerisinde yolk kesesinin gelişmesi ve gebelik yaklaşık 6–7 haftalığa ulaştığında fetal polün (fetal kalp atımı) görülmesi beklenir.

En doğru değerlendirme, test sonuçlarının tıbbi muayene ve ultrason bulguları ile birlikte ele alınmasıyla mümkündür. Bu nedenle gebelik şüphesi, test belirsizliği veya aklınıza takılan herhangi bir durum olduğunda bir kadın hastalıkları ve doğum uzmanına başvurmak önemlidir.