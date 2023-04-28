Uzmanlara göre beyin sisiyle başa çıkmanın 5 yolu

Bir odaya giriyorsunuz ve ne aradığınızı unutuyorsunuz. Arkadaşlarınızla yaptığınız sohbetlerde, doğru kelimeyi bulmak için beyninizi zorluyor ve çok fazla duraklıyorsunuz. Veya aldığınız kitaba konsantre olmaya çalışmak çok zor gelebilir. Peki, beyin sisi ile nasıl mücadele edilir? Beyin sisi neden olur? Gelin birlikte göz atalım...

BEYİN SİSİ NEDİR?

Bronte Clinic'te estetik doktor ve tıbbi onkolog olan Dr. Fiona McCarthy, "Beyin sisi tıbbi bir teşhisten çok bir tanımdır" diyor. "Hastalar genellikle düşünce netliğinde eksiklik, beyinlerinde bulanıklık hissi, unutkanlık, zayıf konsantrasyon ve normalden daha yavaş düşünmek olarak tanımlıyorlar.

BEYİN SİSİ NEDEN OLUR?

"Beyin sisi" terimi tekil bir duruma ait olmadığından, tek bir nedeni de yoktur. The Institute of Functional Medicine'de tıbbi işler şefi olan Joel Evans, "Buna neden olan birkaç temel mekanizma var. Stres, yüksek kan şekeri seviyeleri ve diyabetin yanı sıra enflamasyon büyük bir rol oynar.'' diyor.

Aslında, 350.000'den fazla katılımcının verilerini analiz eden yakın tarihli bir araştırma, bunamanın (Alzheimer dahil), en büyük risk faktörlerinin fiziksel hareketsizlik, sigara, depresyon, diyabet, orta yaş obezitesi ve orta yaş hipertansiyonu olduğunu buldu.

Beyin sisine sahip olmak mutlaka bunama olacağınız anlamına gelmese de, bu araştırma yaşam tarzlarımızın beynimiz üzerindeki büyük etkisini ve sağlıksız bir yaşam tarzından kaynaklanan sorunların sağlığımızı nasıl etkileyebileceğini gösteriyor.

Beyin sisi ile bağlantılı diğer nedenler arasında yetersiz uyku, hormonal değişiklikler, uzun süreli Covid, anksiyete ve depresyon, bazı ilaçlar, anemi ve kronik yorgunluk sendromundan migren ve lupusa kadar birçok etken vardır.

BEYİN SİSİ PROBLEMİNİZ VARSA NE YAPMALISINIZ?

McCarthy, "İlk olarak yaşam tarzınıza bakmanızı ve yaşam tarzı açısından düzeltilebilecek herhangi bir şey olup olmadığını değerlendirmenizi öneririm" diyor. Zayıf uyku ve stres, beyin sisine katkıda bulunan önemli faktörlerdendir. Bu nedenle bunların her ikisinin seviyelerini kontrol ettirmelisiniz. Bu önemli bir fark yaratabilir.

Semptomlar devam ederse ve düzelmezse, altta yatan tıbbi nedenleri ekarte edebilen ve yaşam tarzı ve/veya diyet önerileri konusunda da potansiyel olarak yardımcı olabilecek bir pratisyen hekimden yardım almanız gerekebilir.

KAN ŞEKERİNİZİ DENGELEYİN

Yükselmiş kan şekeri seviyeleri iltihaplanmaya ve beyin sisine neden olur. Bu nedenle doktorunuzu veya sağlık hekiminizi ziyaret ederek kan şekerinizin hangi düzeyde olduğunu kontrol etmelisiniz.

KAHVEYİ AZALTIN

McCarthy, "Kafein, beyin sisi semptomlarını şiddetlendirebilir. Çünkü onu yorgunluğa ve dikkat eksikliğine karşı koymak için aşırı kullanmak, uykunuzu etkileyebilir ve bu da semptomları daha da şiddetlendirebilir" diye açıklıyor.

GEVŞEYİN

Stres, beyin sisinin en yaygın nedenlerinden biri olduğu için, zihnin ve vücudun gevşemesine yardımcı olabilecek herhangi bir yol iyi bir fikir olabilir.

Bilim, yavaş nefes alma tekniklerinin (yani, beş saniyelik nefes almalar, sekiz saniyelik nefes vermeler) sakin kalmamıza ve günlük stres faktörlerini yönetmemize yardımcı olurken, farkındalık uygulamalarının da süper etkili olduğunu (ve ikisi birleştirilebilir) göstermiştir.

Banyo, egzersiz veya arkadaşlarla geçirilen zaman gibi etkinliklerle stres atmanıza neyin yardımcı olacağını belirleyin ve yapın. Uykuya da öncelik vermek işe yarar.

HAREKETE GEÇİN

Evans, "Fiziksel egzersiz önemlidir" diyor. “Kan şekerini düşüren ideal vücut ağırlığına, ayrıca pre-diyabet ve diyabet hastalarına yardımcı olur. Aşırı kilo ve dolayısıyla yağ dokusu her türlü farklı soruna yol açan iltihaplanmaya neden olur. Hangi özel egzersizi yaptığınız önemli değil, tek kural sık sık egzersizler yapmanızdır.

BEYNİNİZİ ÇALIŞTIRIN

Vücudunuzu hareket ettirmek kadar önemli olan bir diğer madde de aklını zorlamak. Evan, "bulmacalar, Sudoku" aklınızı zorlamak için en iyi araçlar olduğunu söylüyor.