Yaşlılık lekeleri neden olur? Nasıl iyileştirilebilir?

Yaşlılık lekeleri, "karaciğer lekeleri" olarak da bilinir, yaşlanma ve güneşten gelen ultraviyole radyasyona aşırı maruz kalma nedeniyle oluşan çeşitli boyutlardaki cilt lekeleridir. Genellikle açık kahverengi, kırmızı veya siyahtırlar ve genellikle yüz, eller, omuzlar, kollar, alın ve kafa derisi gibi güneşe maruz kalan bölgelerde görülürler.

Bazı yaşlı arkadaşlar, hatta ellili yaşların üzerinde ve sağlıklı olanlar bile, yüzlerinde lekeler olduğunu fark edebilirler. Ağrılı veya kaşıntılı olmasalar da, kişinin görünümünü önemli ölçüde etkileyebilirler. Doktorlar şunları söylüyor: "Yaşlılık lekeleri öncelikle 40 yaş üstü yaşlı yetişkinlerde görülür ve görülme sıklığı yaşla birlikte artar. Ellili yaşlarındaki birinin yüzünde yaşlılık lekeleri oluşması normaldir."

İnsanların belirli bir yaşta yaşlılık lekeleri geliştirme olasılığı daha yüksektir. Ağrılı veya kaşıntılı olmasalar da, bize sürekli yaşlanmayı hatırlatır. Peki yaşlılık lekelerinin durumu nasıl iyileştirilebilir? Hassas cilde sahip bazı kişilerde neden oluşmaz? Herhangi bir ipucu veya püf noktası var mı?

İNSANLARDA NEDEN YAŞLILIK LEKELERİ OLUŞUR?

Bu lekelerin gelişiminin ardındaki kesin mekanizmalar hala tam olarak anlaşılmamıştır. Yine de bunların yaş, genetik, güneşe maruz kalma, anormal cilt metabolizması ve hormonal dengesizliklerle ilişkili olduğuna inanılmaktadır.

Yaşlılık lekeleri bir dereceye kadar cilt yaşlanmasının doğal bir olgusudur. Çoğunun belirgin semptomları yoktur ve genç yetişkinlerde nadiren gelişir. Çünkü vücutları zararlı serbest radikalleri vücuttan atmaya ve cildi korumaya yardımcı olan yeterli antioksidan ve antioksidan enzimlere sahiptir.

İnsanlar yaşlandıkça vücudun antioksidanları azalır ve antioksidan enzimlerin aktivitesi düşerek vücudun oksidatif strese karşı koyma yeteneği azalır. Bu, serbest radikallerin cilde zarar vererek yaşlılık lekelerine katkıda bulunan lipofuscin pigmentleri oluşturmasına olanak tanır.

Dikkatli kişiler bazı kişilerde çok belirgin yaşlılık lekeleri olduğunu, bazılarında ise neredeyse hiç olmadığını fark edebilir. Bu fark, yaşlanma hızı, güneşe maruz kalma, beslenme ve uyku gibi çeşitli faktörlerle ilişkilidir ve bunların hepsi cilt görünümünü etkileyebilir.

Örneğin, yaşlı bireyler yetersiz uyku alırsa, bu yaşlılık lekelerinin oluşma olasılığını artırabilir. Uyku eksikliği melatonin salgılanmasını etkiler ve melatonin vücuttaki bazı serbest radikalleri ortadan kaldırabilen ve böylece yaşlılık lekelerinin oluşumunu azaltan güçlü bir antioksidandır.

Ek olarak, bazı yaşlı yetişkinlerin dışarıda güneşten korunmaya daha fazla dikkat etmeleri ve doğrudan güneş ışığının ciltlerine çarpmasına izin vermemeleri gerekir. Spesifik mekanizma, ultraviyole ışınlarının cildin derinliklerine nüfuz ederek oksidatif strese ve genetik materyale zarar vermesidir. Belirli bir yaştan sonra cilt doğal olarak incelir.

Hafıza kaybına ya da bunamaya neden olabilir

Araştırmalar ayrıca yaşlılık lekelerinin kalp, karaciğer, böbrekler ve beyin gibi temel organlarda birikebileceğini bulmuştur. Kalpte biriktiklerinde kalp hastalığına yol açabilirler; beyinde biriktiklerinde ise bilişsel gerilemeye, hafıza kaybına ve hatta bunamaya neden olabilirler.

Genetik faktörler önemli

Yaşlılık lekelerinin oluşumu genetik faktörlerle yakından ilişkilidir. Yaşlı aile üyelerinizde çok belirgin yaşlılık lekeleri olduğunu fark ederseniz, hayatın erken dönemlerinde önleyici tedbirler almanız önerilir.

YAŞLILIK LEKELERİNİN TEDAVİSİ İÇİN İPUÇLARI

Zencefilli bal suyu

Zencefil çeşitli aktif bileşikler içerir ve gingerol serbest radikallere karşı güçlü bir etkiye sahiptir. Bir yıldan fazla zencefilli bal suyu içmek yüzdeki yaşlılık lekelerini önemli ölçüde iyileştirebilir, boyutlarını küçültebilir ve renklerini açabilir. Bir fincana uygun miktarda taze zencefil dilimi koyun. Bunları 200-300 ml kaynar suda 5-10 dakika bekletin, ardından biraz bal ekleyin ve içmeden önce iyice karıştırın.

Aloe vera suyu

Aloe vera mükemmel nemlendirici özelliklere sahiptir ve cildi besleyebilir, hücre aktivitesini artırabilir ve pigment ayrışmasını hızlandırabilir, yaşlılık lekelerini, çilleri ve melazmayı gidermeye yardımcı olabilir. Taze aloe vera yapraklarından jeli çıkarın ve suyunu çıkarın. Sabah ve akşam 15-20 dakika yüzünüze uygulayın. Israrla cildinizi pürüzsüz, açık ve yumuşak yapacaktır.

E Vitamini

E Vitamini cilt yaşlanmasını etkili bir şekilde geciktirir ve yaşlılık lekelerinin ortaya çıkmasını ertelemeye yardımcı olarak zamanla cilt durumunu iyileştirir. E vitaminini haricen uygulayabiliriz. E vitamini kapsüllerini açın ve sıvıyı doğrudan yaşlılık lekeleri olan bölgelere uygulayın. Bu lekeleri azaltmaya, inceltmeye ve açmaya yardımcı olabilir.

Yiyecekler

Mantarlar: Vitaminler, inorganik tuzlar ve eser elementler ile 30'dan fazla enzim ve 18 amino asit açısından zengin olan mantarlar, serum kolesterol seviyelerini inhibe edebilir ve arteriosklerozu önleyebilir. Ayrıca bağışıklığı artırır ve melanin oluşumunu azaltarak yaşlılık lekelerinin yeniden oluşmasını önlemeye yardımcı olur.

Çam fıstığı: Besin açısından zengin ve protein, yağ ve mineral açısından zengin olan çam fıstığı vücudun direncini artırır, kan lipit seviyelerini düşürür ve aterosklerozu önler. Ayrıca cilt durumunu iyileştirir ve yaşlılık lekelerini hafifletir.

Deniz hıyarı: Jelatin ve mukopolisakkaritler açısından zengin, yüksek proteinli, düşük yağlı bir besin olan deniz hıyarı cildin yaşlanmaya direnmesine yardımcı olur. Materia Medica Özeti'ne göre, düzenli tüketimi uzun ömürlülüğü destekleyebilir ve yaşlılık lekelerini etkili bir şekilde giderebilir.

Dut suyu: E ve C vitaminleri, kalsiyum ve fosfor açısından zengin olan dut suyu kanı besler, sağlığa faydalıdır ve arteriosklerozu önler. Besin maddeleri serbest radikalleri ortadan kaldırabilir ve cilde bakım yaparak lekeleri hafifletmeye yardımcı olabilir.

Patlıcan: E vitamini, protein ve kalsiyum açısından zengin olan patlıcan kan damarlarını yumuşatabilir ve elastikiyetini artırabilir. Düzenli tüketimi yaşlılık lekelerini hafifletebilir.

Bu ipuçları yaşlılık lekelerinin görünümünü etkili bir şekilde yönetmenize ve azaltmanıza yardımcı olabilir!