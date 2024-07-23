Yatak çarşafları nasıl temizlenmeli? Bakterileri yok etmek için 4 ipucu

Araştırmalar suçlunun yatak çarşaflarınız, yastık kılıflarınız ve yorganlarınız olabileceğini gösterdi. Alerjileri tetikleyebilecek bakteri ve akarların üreme alanı haline gelebilirler. Peki bakterileri etkili bir şekilde sterilize etmek ve yok etmek için yatak çarşaflarınızı nasıl yıkamalısınız? İşte mikrobiyolog Profesör Wang Shaohong'dan bazı ipuçları.

Akarları ve bakterileri yatak çarşaflarından sterilize etmek ve çıkarmak için dört yöntem:

YATAK ÇARŞAFLARI NASIL TEMİZLENMELİ?

1. Su ve deterjan kullanın

Araştırmalar, çarşafların ve diğer yatak takımlarının çamaşır makinesinde sade su ve deterjanla yıkanmasının, toz akarlarının yarısından fazlasını etkili bir şekilde ortadan kaldırabildiğini gösteriyor. Alerjenlerin üçte biri de ortadan kaldırılabilir.

2. Suyu 50°C'nin üzerinde ayarlayın

Toz akarları 50°C'nin üzerindeki sıcaklıklara dayanamaz. Sıcak suyla yıkamak veya sıcaklığı artırmak için kurutucu kullanmak bunları etkili bir şekilde giderebilir.

3. Esansiyel yağları ekleyin

Akarlar öldürülse bile vücutları veya dışkıları alerjik semptomları tetikleyebilir. Bu nedenle uçucu yağların kullanılması akarların ve diğer mikroorganizmaların önlenmesine yardımcı olabilir. Ancak uçucu yağların eklenmesi yalnızca bakterileri uzaklaştırır ve onları doğrudan öldürmez. Bu nedenle yastık kılıflarını, yatak çarşaflarını ve diğer yatak takımlarını temizlemenin en iyi yolu bunları sık sık yıkamaktır.

4. Kuru tutun

Yıkanmış çarşafları ve diğer yatak takımlarını iyice kurulayın çünkü nem, akarlar ve bakteriler için önemli bir büyüme faktörüdür. Toz akarları, nemin yüzde 50'nin altında olduğu ortamlarda hayatta kalmakta zorlanır ve üremeye devam edemezler. Bu nedenle iç mekan nemini yüzde 50'nin altında tutmak bakteri ve akarları etkili bir şekilde engeller.