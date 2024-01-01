Yeni yılın ilk günü beslenme nasıl olmalı? Yılbaşı yemeğinde fazla kaçıranlara beslenme önerileri

2024 yılının yaklaşması ile beraber günümüzde birçok insanın gündeminde yılbaşı akşamı yer alıyor. Yılbaşı akşamı için menüler planlanıyor. İnsanların geneli bu gecede sağlıklı beslenme konusu göz ardı ederken, yılbaşı akşamı yemeği çok kaçırma durumu da kaçınılmaz bir hal alabiliyor. Uzman Diyetisyen Gizem Deniz yılbaşı gecesinde ve yeni yılın ilk gününde sağlıklı beslenmeye dair bilgiler verdi, yeni yılın ilk günü için örnek bir beslenme programı hazırladı.

YILBAŞI GECESİ BESLENME

Özel günlerde kalori saymayı sevmesek de ufak önerilere dikkat edebiliriz. Yeşillik, domates, salatalık, kırmızı lahana, renkli biberler ve peynir ile yapılmış bir salata posadan zengin olduğundan açlığın baskılanmasını sağlayarak diğer çeşitlerden daha ölçülü yememizi sağlar.

Yapılan salatalara sos olarak limon ve sirke kullanmak boş kalori alımının önüne geçecektir.

Masada oldukça tüketilen, küçük olduğu kadar kalori içeriği de yüksek olan kuruyemişler için porsiyon kontrolüne dikkat etmek gerekmektedir. Kase içerisine beyaz leblebi, ceviz, çiğ fındık, çiğ badem, tuzsuz fıstık, kuru kayısı, kuru erik gibi çeşitlerden azar azar koyabiliriz.

Yemeğe hafif bir çorba ve yoğurtla hazırlanmış mezeyle başlayabiliriz. Yemekleri yavaş tüketerek fazla tüketiminizin önüne geçebiliriz.

Kırmızı et yerine daha düşük yağlı balık, hindi veya tavuk etini tercih edebiliriz. Kızartma yerine fırında veya ızgarada pişmiş etlerin tüketimi daha doğru bir tercih olacaktır. Et yemeğinin yanında fırınlanmış ya da buharda pişmiş sebzeler ve zeytinyağlılar tüketilebilir.

Pilav, makarna yerine kinoa, bulgur tüketimi kan şekeri dengesi açısından daha iyi bir seçenek olacaktır.

Hamurlu tatlılar yerine sütlü ya da meyveli tatlılar tercih edilmelidir. Paketli gıdalar yerine kuru meyve veya ev yapımı fit tarifler tercih edilebilir.

YENİ YILIN İLK GÜNÜ BESLENME

Bitki çayı güne daha dinç başlamak için yardımcı olacaktır. Bir gün öncesinden geç saatlere kadar besin tüketimi olacağı için, ertesi gün geç ve hafif bir kahvaltı ile güne başlanabilir.

Ertesi gün et grubu tüketiminden kaçınıp, sebze tüketimine özen gösterilmeli. Mümkünse çiğ veya az pişmiş olarak, antioksidan etkisinden faydalanabileceğimiz kükürt içeriği yüksek avokado, mantar, kereviz, karnabahar, brokoli, lahana ile hazırlanmış sağlıklı sebze tabakları iyi bir tercih olacaktır.

Akşam saatlerinde yapacağımız tempolu bir yürüyüşün toparlanma ve sindirime olumlu katkısı olacaktır.

Gün boyu bol su içerek de toksinlerin atılmasını sağlayabiliriz.

YENİ YILIN İLK GÜNÜ BİR GÜNLÜK ÖRNEK BESLENME LİSTESİ

Kahvaltı: Şekersiz yeşil çay, 1-2 dilim peynir, 1 adet haşlanmış yumurta, 1 dilim tahıllı ekmek, domates, salatalık ve mevsim yeşillikleri

Ara: 1 adet mandalina

Öğle: Az yağlı mevsim salata, ayran

Ara: Şekersiz yeşil çay

Akşam: Çorba, zeytinyağlı sebze yemeği, yoğurt