Yılbaşı diyeti: Akşam fazla kaçıranlar için 1 günlük beslenme önerisi

Bugün yeni bir yılın ilk günü, 1 Ocak 2023... Dün akşam yılbaşı kutlandı. Yeni yıl ruhu ve yılbaşı akşamları için sofralar ve masalar da özenle hazırlanıyor. Bu nedenle yılbaşı akşamı biraz fazla yemiş olmak mümkün. Bu makalede ise yılbaşından bir gün sonra için telafi beslenmesi nasıl olmalı sorusuna bakıyoruz. Uzman Diyetisyen Perihan Kılıç'ın önerileri şöyle:

Yılbaşı akşamı fazla kaçıranlar ertesi gün nasıl beslenmeli?

Yılbaşı akşamı sonrası hafif bir kahvaltı, doğada yürüyüş, ardından antioksidan içeriği yüksek meyve sonrasında lif zengini salata ile günü kapatabilirsiniz.

Öğünleriniz arasında 2.5-3 saat olmasına dikkat edin, maksimum 4 saat olsun.

Son ara öğünü yatmadan 2 saat önce yapmış olmaya, yemekleri yavaş, küçük porsiyonlarda tüketmeye özen gösterin.

Akşam yemeklerinizi çorba, salata, yoğurt gibi hafif öğün ile geçirebilirsiniz.

Bağırsaklarda gaz oluşmasına neden olursa; yaparken kimyon, kekik kullanın. Yemeklerin ardından rezene çayı içebilirsiniz.



Yılbaşının ertesi günü toksinlerden arınmak için detoks önerileri neler?

Baharatlı besinler ödem atmanızı zorlaştırır ve mideniz rahatsız ise ağrıyı arttırabilir.

Antioksidan içeriği yüksek taze meyve-sebze tüketimi toksinleri atmaya yardımcı olur.

Fazla alkol alımı vücuttaki su dengesini bozarak daha fazla sıvı atımına neden olur. Bu nedenle gece sonrası 2.5-3 litre su içmelisiniz.





Yılbaşının ertesi günü için 1 günlük beslenme programı öneriniz var mı?

Sindirim Kolaylaştırıcı Çay

Parçalanmış dereotu veya maydanoz üzerine kaynamış su eklenerek 10-15 dk demlenir. Yemeklerden sonra 1 fincan içerilmesi önerilir. Mide-bağırsak rahatsızlıklarında etkilidir. Sindirimi kolaylaştırır.

KAHVALTI: 1 yumurta +1 dilim peynir + çeri domates, salatalık, roka, maydanoz

ARA ÖĞÜN: Yeşil çay

ÖĞLE YEMEĞİ: 1 kase sebze çorbası + peynirli cevizli salata

ARA ÖĞÜN: 2 adet mandalina veya 1 orta boy portakal

AKŞAM YEMEĞİ: Kinoalı salata + naneli ayran

ARA ÖĞÜN: Papatya çayı

Yılbaşı sofrasında nelere dikkat edilmeli?

Tatlı tercihleriniz fırında elma-armut tatlısı, dondurma, sütlü tatlı tercih edebilirsiniz.

Yemekten sonra fazla kalori almamak için çiğ karnabahar, havuç, renkli biberler gibi sebzeleri atıştırabilirsiniz. Kendinize kuru yemiş ve kuru meyvelerden oluşan küçük kase hazırlayabilirsiniz. Yoğurt ve zeytinyağlı mezelerden oluşan tabak yapabilirsiniz.

Kuru yemişler içerdiği doymamış yağ asitleri ile kalp sağlığını korur. Meyvenin yanında kuru yemiş tüketirseniz kan şekeri kontrolü sağlamış olursunuz. Ancak kalori ve yağ miktarı fazla olduğu için porsiyon miktarına dikkat etmek gerekir.



Yılbaşı sofrasında çocuklar için öneriler

Yılbaşı menüsünü oluştururken çocuklarımızın sevdiği yemekleri yapmayı unutmayalım. Çocuklar için yemeğin sunumu oldukça önemlidir. Bir besini seçerken rengine, kokusuna ve görüntüsüne dikkat ederler. Kızartma yerine haşlama, fırında ve ızgara yöntemlerini kullanabilirsiniz. İçecek olarak şekersiz limonata, ayran, komposto tercih edebilirsiniz. Soslu et, tavuk, balık yerine köfte veya sossuz yapabilirsiniz. Havuç, domates, mantar sevdiği sebzeleri fırında pişirebilirsiniz. Besin içeriği yüksek nohutlu ve yoğurtlu salatalar, köfte, kıymalı kabak spagetti, fırın mücver, sütlü tatlı, elma-armut tatlısı yapabilirsiniz. Sağlıklı atıştırmalıklar pişirebilirsiniz. Hazır cipsler yerine evde baharat kullanarak patates, kabak ve elma cipsini fırında yapabilirsiniz.

Yılbaşı sonrası telafi beslenmesi nasıl olmalı?

Yılın ilk gününde hamur işinden uzak hafif kahvaltı yaptıktan sonra kendinize doğada yürüyüş hediye edebilirsiniz. Bağırsak hareketlerinin hızlanması için life yer verilmelidir. Siyez bulguru, maş fasulyesi, kinoa ile yapılmış salata yanında ayran ile menü hazırlayabilirsiniz. Ayran; sıvı, elektrolit dengenizi toparlamayı sağlar.