Yılbaşı eğlenceniz kabusa dönmesin!

Yılbaşı akşamı beslenme konusunda ve içecek konusunda nelere dikkat etmemiz gerekenleri Beslenme ve Diyetetik Uzmanı Diyetisyen Safiye Keskin anlattı.

Yılbaşı, sevdiklerimizle bir araya gelip mutlu anlar paylaşacağımız özel bir dönemdir. Ancak yılbaşı sofraları genellikle zengin, yağlı ve kalorisi yüksek yemeklerle doludur. Bu durum, özellikle kalp sağlığına dikkat etmesi gereken bireyler için risk oluşturabilir. Yılbaşı kutlamalarında aşırı yemek tüketimi, sağlıksız yiyecekler ve alkol kalp krizine zemin hazırlayabilir. Yılbaşında yediklerinizin kalp sağlığınıza zarar vermemesi için dikkat etmeniz gereken bazı önemli noktalar:

1-Yılbaşı yemeklerinde ağırlıklı olarak sağlıklı olanları tercih edin

Yılbaşı sofraları; et, tavuk, balık, mezeler, hamur işleri, tatlılar ve içeceklerle dolu olabilir. Ancak bu yemeklerin çoğu yüksek kalorili, doymuş yağ ve tuz açısından zengindir. Bu da kalp sağlığını olumsuz etkileyerek, özellikle yüksek tuz alımı, kan basıncını artırarak kalp krizi riskini yükseltmektedir. Bunun yerine, yılbaşı menüsünde sağlıklı alternatifler bulundurmak çok önemlidir.

Izgara ve fırınlanmış etleri tercih edin: Kızartmalar yerine, et ve tavukları ızgarada veya fırında pişirmeyi tercih edin. Bu daha az yağ tüketmenizi sağlar.

Zeytinyağlı sebze yemeklerine ve mezelere yönelin: Zeytinyağı omega-9 açısından zengin olup kalp dostu bir yağdır. Sebzeleri zeytinyağı ile pişirmek, hem sağlıklı hem de lezzetli bir alternatiftir.

Balık tüketimine özen gösterin: Omega-3 yağ asitleri bakımından zengin olan balıklar, kalp sağlığını korur. Yılbaşı menüsüne mutlaka balık eklemeyi unutmayın ve yanında mevsim sebzeleriyle sofranızı renklendirmeyi ihmal etmeyin.

2. Porsiyon Kontrolüne Dikkat Edin

Yılbaşı sofralarındaki fazla yemek ve atıştırmalıklar kalori alımını hızla artırmaktadır. Aşırı yemek tüketmek kan şekeri seviyelerini yükseltebilir, bu da kalp krizi riskini artırabilir.

Porsiyon kontrolü yapmak, aşırı kalori alımını engellemenin en etkili yollarından biridir.

Küçük tabaklar kullanın: Yılbaşı yemeklerinde büyük porsiyonlar yerine, küçük tabaklarda yemek yemeyi tercih edin. Böylece daha az kalori almış olursunuz.

Yavaş yiyin ve iyi çiğneyin: Yavaş yemek doygunluk hissinizi artırır, aşırı yemenin önüne geçer ve daha az yemek tüketmenizi sağlar.

3. Tuz ve Şeker Tüketimine Dikkat Edin

Yılbaşı yemeklerinde sıklıkla tuzlu mezeler, hazır gıdalar ve şekerli tatlılar bulunur. Ancak, fazla tuz ve şeker tüketimi, kalp sağlığını olumsuz etkileyerek olası bir kalp krizini tetikleyebilir.

Tuz alımını sınırlayın: Yüksek tuz alımı, kan basıncını artırarak kalp hastalıkları riskini yükseltir. Yılbaşı menünüzde tuzlu yiyecekleri sınırlayın ve yemeklerinizi baharatlarla tatlandırmayı deneyin. Yine tuz içeriğinden zengin olan kuruyemiş gibi atıştırmalıkları kavrulmuş yerine çiğ olarak ve porsiyon kontrolünde tüketin.

Şekerli tatlıları sınırlayın: Yılbaşı tatlıları genellikle yüksek miktarda şeker içerir. Şeker, vücutta iltihaplanmaya yol açarak damar sağlığını bozabilir. Şeker yerine meyve ve sütlü tatlıları porsiyon ölçülerine göre tercih etmek iyi bir alternatiftir.

4. Alkolü Ölçülü Tüketin

Yılbaşı kutlamalarında alkollü içecekler aşırı tüketildiğinde kalp sağlığını tehdit edebilir. Alkol, kan basıncını yükseltebilir, kalp ritmini bozabilir ve aşırı tüketildiğinde kalp krizi riskini artırabilir. Özellikle alkolün enerji içecekleriyle tüketimi kalp krizi riskini artırmaktadır.

Alkol tüketimini sınırlayın: Eğer alkol almayı tercih ediyorsanız, sınırlı miktarda tüketmeye ve aşırıya kaçmamaya özen gösterin.

Su içmeyi unutmayın: Alkol tüketirken, arada su içmek hem alkolün etkilerini hafifletir hem de vücudunuzun susuz kalmasını engeller.

5. Yılbaşı Sonrası Dengeleyin

Yılbaşı akşamı, fazla yemek ve alkol alımı nedeniyle metabolizmanız yavaşlayabilir. Ancak, yediğiniz ağır yemekleri sindirmek ve kalori alımını dengelemek için fiziksel aktivite önemlidir.

Yavaş yürüyüş yapın: Yılbaşı akşamı fazla yemek yediyseniz ertesi günü düşük-orta tempolu bir yürüyüş yapmak veya hafif egzersizler yapmak sindiriminizi hızlandırır ve kalori yakımına yardımcı olur.

Bol Su İçin: Dehidratasyonu ve oluşabilecek ödemi önlemek için bol su içmek büyük fayda sağlar.

Unutmayın, yılbaşı yalnızca bir gece değil, sağlıklı bir yaşam sürmek için iyi bir başlangıç olabilir!