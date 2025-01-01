Yılbaşı ertesi beslenme nasıl olmalı? Yılbaşı gecesi yemeği fazla kaçıranlar için özel öneriler

Yılbaşı akşamı eğlenirken dozunu fazla kaçırdığınız yemek, mezeler ve alkol ertesi gün vücudumuza baş ağrısı, hazımsızlık ve yorgunluk olarak geri döner. Bu gibi sıkıntıları yaşamamak için alacağınız belli başlı önlemlerle yılbaşı akşamını telafi eder hem de yeni yılın ilk gününü sağlıklı ve enerjik geçirebilirsiniz.

YILBAŞI AKŞAMI FAZLA KAÇIRANLAR İÇİN BESLENME NASIL OLMALI?

Öncelikle yılbaşı akşamı fazla yemek yedik diye ertesi gün hiçbir şey yememek en büyük yanlışlardan biridir. Mümkün olduğu kadar hafif beslenin ama sakın aç kalmayın. Çünkü besinsiz kalan bir vücut; metabolizmayı aktifleyemeyeceği için alınan fazla kalorileri yakmak yerine bir sonraki açlıkta kullanmak üzere depolamak ister. Bu hataya düşüp kilo almayın.

Yeni yılın ilk sabahı akşamdan kalan yoğun enerjiyi atmak adına güne hafif bir kahvaltıyla başlayabilirsiniz. Bir iki dilim tam tahıllı ekmekle bol sebzeli bir omlet ya da lor peynir bol maydanozlu çiğ kuru yemişli meyveli bir salata ya da içine taze meyve doğranmış sütlü yulaflı bir kase seçeneklerinizden biri olabilir.

Gün içinde uzun açlıklar yaratıp, öğün atlamakta yapabileceğiniz en büyük hatalardan olur. Gündüz diyet yaptığınızı düşündüren, gece ziyafet yapmanıza neden olan bu hataya sakın düşmeyin.

Güne sebze içerikli bir öğlen yemeği ve ara öğünlerle devam edilip, akşam yemeğinin erken saatlerde yenilmesi, öğünlerle birlikte bol miktarda yoğurt tüketilmesi ve erken uyumak önemlidir.

Yılbaşı akşamında tüketilen fazla alkol, vücutta ödem oluşmasına neden olur. Güne yüzünüzde, el ve ayaklarınızda şişliklerle uyanabilirsiniz. Oluşan bu ödemi vücuttan kolaylıkla atabilmek adına gün boyunca bol su içmek, toksinlerden arınmanıza yardımcı olur ve sindirim sisteminizi düzenler.

Akşam fazla kaçırılan yemekler hala tam anlamıyla sindirilemediği için şişkinlik, gaz ve hazımsızlık problemlerini gidermek adına lifli gıdalar tüketmek önemlidir. Tam taneli ekmekler, sebzeler, meyveler liften zengin gıdalardır. Özellikle her öğüne yeşil yapraklı sebze ve meyve ekleyerek sindirimi hızlandırabilir ve bağırsakları rahatlatabilirsiniz.

Aynı zamanda şişkinlik ve hazımsızlık için bitki çaylarından da destek alabilirsiniz. Rezene ve kimyonu demleyerek yapacağınız bitki çayı şişkinliği giderir ve sindirimi kolaylaştırır. Zencefil ve nane mideyi rahatlatır.

Yoğurt ve kefir gibi probiyotik içerikli besinler, bağırsak florasını düzenlemeye yardımcı olabilir.

Gece alınan fazla kalorilerin bir kısmını harcamak ve alkolün neden olduğu yorgunluk, halsizlik, baş ağrısı gibi durumlardan kurtulabilmek için egzersiz yapmak önemlidir. Açık havada yapacağınız bir yürüyüş hem sindirimi hızlandırıp kalori yakmanızı sağlayacak hem de endorfin salgınızı artırarak yeni yıla daha motivasyonu yüksek başlamanızı sağlayacaktır.

Yeni yılda daha sağlıklı, daha mutlu ve fit olmak için yeni kararlar alıp; ilk olarak yeme alışkanlıklarınızı, sonra bedeninizi, sonra da yaşamınızı daha iyiye doğru değiştirebilirsiniz.

YILBAŞI SONRASI TELAFİ DİYETİ

Kahvaltı; Yeşil Smoothie

Smoothie Tarifi: 1 avuç ıspanak, 1 adet yeşil elma, yarım muz, 1 yemek kaşığı yulaf ezmesi, 1 tatlı kaşığı keten tohumu, 1 fındık büyüklüğünde taze zencefil, 1 tatlı kaşığı tarçın, 1 bardak su ile hepsini blenderde karıştırıyoruz.

Ara öğün

6-8 adet çiğ badem + yeşil çay

Öğle yemeği; Doyana kadar tarifini verdiğim çorba içilebilir.

Ödem Atıcı Çorba Tarifi: 3 orta boy kabak, 1 yemek kaşığı bulgur/ kinoa, 1 demet dereotu, 1 orta boy soğan, 1/2 çay kaşığı zencefil, 1 su bardağı süt.

Yapılışı; kabak, bulgur/kinoa, soğanı 5-6 bardak su ile pişirin, blenderden geçirin kaynamaya başlayınca yavaş yavaş karıştırarak sütü ilave edin ve üzerine ince kıydığınız dereotlarını ilave edin. Biraz daha kaynadıktan sonra ocağın altını kapatabilirsiniz.

Ara öğün

1 kivi veya 4 yemek kaşığı nar veya ½ armut + 1 bardak kefir

Akşam yemeği

200 gram ızgara veya fırın balık+ Yeşil salata (1 yemek kaşığı zeytinyağı, limon, sumak)

Gün boyu aşağıda tarifini verdiğim ödem atıcı içecek içilecek.

Ödem Atıcı Çay Tarifi:

1.5 litre suda, 1 demet maydanoz, 1 tutam mısır püskülü, 1 tutam kiraz sapı, 2 adet kabuk tarçın, ½ ceviz büyüklüğünde taze zencefil (rendelenmiş olmalı), beraber kaynatılıp süzüldükten sonra içine 1 adet limon suyu, 6 -7 adet taze nane yaprağı, 2-3 adet karanfil eklenmelidir.