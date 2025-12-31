Yılbaşı sonrası beslenme nasıl olmalı? Uzmandan 6 uyarı

2026’ya taze bir başlangıç yapmak aslında sanıldığı kadar zor değil. Sindirim sisteminizi yormadan, metabolizmanızı yeniden düzene sokacak sihirli dokunuşlara ihtiyaç var.

Diyetisyen Gülçin Işık, yılbaşı gecesi sonrası sık yapılan beslenme hatalarını, doğru bilinen yanlışları ve vücudu dengeye getirmenin sağlıklı yollarını anlattı.

YILBAŞI ERTESİ BEDENİNE GÜZEL DAVRAN

Yılbaşı gecesi kaçamak yapmak her şeyi bozmaz. Asıl önemli olan, ertesi gün bedenine nasıl davrandığındır.

Yeni yılın ilk sabahı… Takvim değişmiştir ama aynadaki yüz aynıdır ve çoğu kişinin aklından şu soru geçer: “Şimdi ne yapacağım?”

Yılbaşı gecesi biraz kaçmış olabilir. Geç saatte yenilen yemekler, tüketilen alkoller, tatlılar, ihmal edilen su ve daha fazlası… Ama şunu net bir şekilde söyleyelim: Bir gecede ne kilo alınır ne de kilo verilir; sağlık da bir gecede bozulmaz.

UZMANDAN 6 UYARI

Asıl önemli olan, devamında ne yaptığınız ve bu duruma nasıl tepki verdiğinizdir.

1) Cezalandırma moduna girmeyin

“Bugün hiç yemeyeceğim”,

“Sadece salata yiyeceğim”,

“3 gün detoks yapacağım” gibi yaklaşımlar vücudu toparlamaz; aksine daha çok zorlar. Uzun süre aç kalmak kan şekerini dalgalandırır ve birkaç gün sonra daha büyük kaçamaklara zemin hazırlar.

2) “Zaten kaçtı” moduna da girmeyin

Yılbaşı gecesi kaçmış olabilir ama bu, ertesi günün de aynı şekilde geçmesi gerektiği anlamına gelmez.

“Nasıl olsa bozdum” düşüncesi sadece bir öğünü değil, tüm haftayı sabote eder. Unutmayın; denge bir anda değil, bir sonraki öğünde geri gelir.

3) Güne su ile başlayın

Yılbaşında yapılan kaçamaklar, normalden daha fazla su ihtiyacı doğurur. Uyanır uyanmaz 1–2 bardak su içmek ve gün içinde su tüketimini artırmak;

· Şişkinliği azaltır,

· Sindirimi destekler,

· Metabolizmaya “buradayım” sinyali verir.

4) Kahvaltıyı atlamayın

Aç kalmak yerine; yumurta, yoğurt, kefir gibi protein kaynaklarını tercih edin. Sebzelerle sindirimi destekleyin. Hafif ama besleyici bir kahvaltı yapın.

Yumurtayı omlet yerine haşlama tercih etmek, söğüş sebze miktarını artırmak ve ekmek seçiminde tam buğday/kepekli ekmekten yana olmak yerinde olacaktır.

Alternatif olarak; klasik kahvaltı tabağı yerine yoğurt, kefir veya süt ile hazırlanmış sağlıklı yulaf kaseleri de tercih edilebilir.

5) “Normal” öğünlere dönün

Öğle ve akşam öğünlerinde;

· Sebze yemekleri,

· Izgara veya fırında pişirilmiş protein kaynakları,

· Salatalar,

· Çorba gibi hafif seçeneklere yer verin.

Burada yapılan yaygın bir hata da akşamdan kalan yiyecekleri bitirmeye çalışmaktır. Eğer yüksek kalorili ve yağlı yemekler yaptıysanız, bunları ertesi gün tüketmek normale dönüş süresini uzatır.

Cips, çikolata ve tatlı gibi yiyecekler artık dünde kalmalıdır.

6) Hareket edin ama zorlamayın

“Koşarak yakayım” baskısına gerek yok. Uyku düzeninin değişmesi ve yüksek kalorili beslenme sonrası yapılan yoğun egzersiz, özellikle alkol tüketimi varsa, kalbi zorlayabilir.

Ancak 20–30 dakikalık hafif bir yürüyüş bile;

· Ödemi azaltır,

· Sindirimi rahatlatır,

· Ruh hâlini toparlar.

· Yılın ilk hareketi nazik olsun.

Son olarak;

Yeni yılın ilk günü mükemmel olmak zorunda değilsin. Önemli olan:

ü Kendini suçlamamak,

ü “Zaten kaçtı” tuzağına düşmemek,

ü Ertesi gün sakince devam edebilmek.

Çünkü sağlıklı beslenme, özel gecelerden değil; ertesi gün kurulan dengeden oluşur.

Yeni yıl, kendine karşı daha anlayışlı olabildiğin bir yıl olsun.