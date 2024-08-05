Instagram açılıyor mu? Gözler saat 13.00'e çevrildi
TRT Haber'in haberine göre Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı yetkilileri ile Instagram temsilcileri bugün saat 13.00'te bir görüşme yapacak. Bakan Uraloğlu, "Taleplerimizin karşılanması hususunda gereğini yapacaklarını umuyor; olumlu gelişmelerin olmasını bekliyoruz" ifadelerini kullandı.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu sosyal medya platformu X'ten şu mesajı paylaştı:
Katalog suçları çerçevesinde uyguladığı politikalar karşısında erişim engeli getirdiğimiz sosyal medya platformu Instagram yetkilileri ile geçtiğimiz hafta bir görüşme yapıldı.
Gerçekleştirilen görüşmede; Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına uyulması konusunda hassasiyetlerimiz iletildi.
Bugün kendileri ile öğleden sonra yeniden bir araya gelinilecek.
Taleplerimizin karşılanması hususunda gereğini yapacaklarını umuyor; olumlu gelişmelerin olmasını bekliyoruz.