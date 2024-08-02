Instagram neden açılmıyor? sorusu yanıt buldu: Erişim engeli

Sosyal medya platformu Instagram'a bu sabah giriş yapamayan kullanıcılar 'Instagram çöktü mü? Instagram neden açılmıyor? sorularına yanıt aradı. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nun internet sitesinde yer alan bilgiye göre ise Instagram'a bu sabah erişim engeli getirildi.

BTK'nın sitesinde yapılan sorgulamada "Instagram.com 2.08.2024 tarihli Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu kararıyla erişime engellenmiştir" yazısı görülüyor.