Instagram ve facebook mavi tik ücreti ne kadar olacak?

Meta, Instagram ve Facebook kullanıcılarının artık bir ödeme karşılığı mavi tik sahibi olabileceklerini duyurdu. Meta CEO'su Mark Zuckerberg bu özelliğin kullanıcılara mavi tik rozeti, platformlarda artırılmış görünürlük, öncelikli müşteri desteği ve daha fazlasını sağlayacağını duyurdu.

MAVİ TİK ÜCRETİ NE KADAR OLACAK?

Meta Verified, web'de ayda 11,99 ABD doları veya iPhone kullanıcıları için 14,99 ABD dolarına mal olacak.

Zuckerber, bir blog gönderisinde "Bu hafta mavi bir rozet almanıza, kimliğinizi taklit eden hesaplara karşı ekstra korumaya sahip olmanıza ve müşteri hizmetleri desteğine doğrudan erişmenize olanak tanıyan bir abonelik hizmeti olan Meta Verified'ı kullanıma sunmaya başlıyoruz. Bu yeni özellik, hizmetlerimiz genelinde özgünlüğü ve güvenliği artırmakla ilgili" diyor.

MAVİ TİK ALMA ŞARTLARI NE OLACAK?

Mavi tik almak için minimum aktivite gereksinimlerini karşılamanız, en az 18 yaşında veya daha büyük olmanız ve Facebook veya Instagram'da sahip olduğunuz ad ve fotoğrafla eşleşen bir resmi kimlik ibraz etmeniz gerekir. Yeni teklif, Elon Musk'ın Twitter için yaptığı aylık 8 dolarlık versiyona çok benziyor, ancak Meta, şirketin kayda değerlik ve özgünlük dahil olmak üzere önceki gereksinimleri kullanılarak doğrulanmış hesaplarda herhangi bir değişiklik yapmayacağını belirtiyor.

MAVİ TİK AYRICALIKLARI NE OLACAK?

Meta bir paylaşımında aboneliğin ödeme yapan kullanıcılara mavi bir rozet, gönderilerinin daha fazla görünürlük, taklitçilere karşı koruma ve müşteri hizmetlerine daha kolay erişim sağlayacağını söyledi .

Hizmete kaydolan kullanıcılar, Hikayeler ve Reels için için özel çıkartmalar ile ayrıca ayda 100 ücretsiz yıldız veya Facebook'ta içerik oluşturuculara bahşiş vermek için kullanabileceği djital para birimi alacak. Meta, işletmelerin henüz Meta Onaylı rozeti için başvuramayacağını belirtti.

Meta bir blog gönderisinde "Uzun vadede içerik oluşturucular, işletmeler ve genel olarak topluluğumuz dahil herkes için değerli bir abonelik teklifi oluşturmak istiyoruz. Bu vizyonun bir parçası olarak, doğrulamaya erişimi genişletebilmek ve daha fazla kişinin etkileşimde bulunduğu hesapların gerçek olduğuna güvenebilmesi için doğrulanmış rozetinin anlamını geliştiriyoruz" diyor.

TÜRKİYE'YE NE ZAMAN GELECEK?

Yeni özellik bu hafta Avustralya ve Yeni Zelanda'da kullanıma sunuluyor ve "yakında" daha fazla ülkeye ulaşacak. Türkiye'de ne zaman kullanıma açılacağı belli değil. Meta, özelliğin diğer ülkelere ne zaman sunulacağını henüz belirtmedi, ancak Zuckerberg bir gönderide "yakında" olacağını söyledi.