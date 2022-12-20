Instagram'da en çok beğeni alan fotoğraf hangisi?

2022 Dünya Kupası Arjantin-Fransa finalinin ardından Arjantin'in oldu. Dünya Kupası'nın Arjantin kazanmasının ardından Instgram'da da bir rekor el değiştirdi. 2019'dan bugüne kadar Instagram'da en çok beğeni alan paylaşım bir yumurta fotoğrafıydı. Ancak Dünya Kupası'nı kazanan Lionel Messi'nin kupa ile birlikte çekilen fotoğrafı ve yaptığı paylaşım Instagram beğeni rekorunu ele geçirdi.

İLK SIRADA YUMURTA VARDI

Instagram en çok beğeni alan fotoğraf rekoru @world_record_egg hesabı tarafından yayınlanan bir yumurtaya aitti. Paylaşımından birkaç gün sonra küresel bir fenomen haline geldi.

Bu gönderiyi Instagram'da gör Egg Gang 🌎 (@world_record_egg)'in paylaştığı bir gönderi

Peki neden yumurta fotoğrafı en çok beğeniyi almıştı? İşte meşhur yumurta fotoğrafının kısa öyküsü:

Kylie Jenner, bebeğinin fotoğrafını 6 Şubat 2018'de Instagram'a koymuştu. Fotoğraf 18 milyon kişi tarafından beğenilmiş ve sosyal medya platformunda "en çok beğenilen" fotoğraf olmuştu.

@world_record_egg hesabı ise 4 Ocak 2019'da bir yumurta fotoğrafı paylaşıp altına "Hadi gelin beraber bir rekor kıralım ve bu fotoğrafı dünyanın en çok beğenilen fotoğrafı yapalım. Bu rekor şimdi (18 milyonla) Kylie Jenner'a ait! Hadi halledelim şu işi!" yazdı.



Yumurtanın orijinal fotoğrafı Serghei Platanov tarafından çekilmiş ve 23 Haziran 2015'te Shutterstock'ta yayınlanmıştı. Yumurta fotoğrafı 2019 yılında rekorlar kırarak Instagram en çok beğeni alan fotoğraf unvanını kazandı. Bugüne dek 56.1 milyon beğeni aldı. O dönem rekoru yumurtaya kaptıran Kylie Jenner ise yumurta kırdığı anları paylaşarak esprili bir şekilde 'üzüntüsünü' paylaşmıştı.

REKOR ARTIK MESSİ'NİN

Ancak yumurta fotoğrafı bu unvanını dünyaca ünlü futbolcu Lionel Messi'ye kaptırdı. Lionel Messi'nin Arjantin'in Dünya Kupası'nı almasının ardından paylaştığı fotoğraf bir yumurta görüntüsünü geride bırakarak Instagram tarihinin en çok beğenilen fotoğrafı oldu.

Messi, Arjantin'in Fransa zaferinin ardından Katar'daki kutlamalardan 10 fotoğraf paylaştı. Messi'nin gönderisi, yüklemesinden bu yana 58 milyon beğeniyi aştı ve Messi de sosyal medya platformunda 402 milyon takipçiyi geçti.

Messi, kupayı çok istediğini, çok hayal ettiğini belirtti, "Aileme, beni destekleyen herkese ve ayrıca bize inanan herkese çok teşekkür ederim. Birlikte savaştığımızda ve birleştiğimizde yapmak istediklerimizi başarabileceğimizi bir kez daha gösteriyoruz" dedi.

Messi'nin gönderisi, geçen ay Cristiano Ronaldo'nun paylaşımının aldığı beğeni sayısını geçti. Portekizli yıldız ve Messi'nin reklam için çekilen ve satranç oynarken görüldükleri fotoğraf 41.9 milyon beğeni almıştı.

İşte o paylaşım;