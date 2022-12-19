30 yıllık bir peri masalı: Lionel Messi ve Antonela Roccuzzo
"Antonela Roccuzzo, beş yaşındayken futbolcu olmayı hayal eden bir çocukla tanıştığında ileride gezegendeki en iyi oyuncuyla evleneceğini bilmiyordu".... Bu makalede Lionel Messi ve eşi Roccuzzo'nun hikayesine bakıyoruz...
Dünyaca ünlü futbolcu Lionel Messi (24 Haziran 1987), Arjantin'in 2022 Dünya Kupası'nın kazanmasıyla beraber bir kez daha tüm dünyanın gündeminde. Dail Mail ise Messi-Antonela Roccuza çiftine mercek tuttuğu haberinde yukarıdaki yorumu yapıyor. Haberdeki bazı yorumlar ve çiftin hikayesi şöyle:
ANTONELA ROCCUZZO KİMDİR?
26 Şubat 1988 doğumlu olan Antonela Roccuzzo, Lionel Messi için ilk görüşte aşktı. Şimdi üç çocuğunun annesi.
Antonela Roccuza, David ve Victoria Beckham ve hatta uzun vadeli rakibi Cristiano Ronaldo ve nişanlısı Georgina Rodriguez de dahil olmak üzere diğerlerini gölgede bırakan Lionel Messi'nin milyar dolarlık markasının arkasındaki beyin...
Bugün o bir hayırsever, bir multi-milyoner, bir çocuk moda şirketi sahibi ve bir hayvansever. Aynı zamanda diş hekimi, ancak Messi’nin dünyanın en zengin ve en iyi futbolcusu olmak için başladığı yolculukta, Arjantinli yıldızın yanında olmak için mesleğinden vazgeçti.
ÇOCUKKEN TANIŞTILAR
Lionel Messi ve eşi Antonela Roccuzzo henüz beş yaşındayken tanıştılar ve şimdi üç çocukları var; birlikte milyar dolarlık bir marka yarattılar. Çift için peri masalı 1993 yılında başlamış. Süper yıldızın üç oğlunun annesi olan Antonela ile Messi'nin ilk karşılaşmalarından bu yana 30 yıl geçti.
Antonela, Messi'nin, çocukluk arkadaşı Lucas Scagilia'nın kuzeniydi. 1990'ların başlarında Messi onu ilk gördüğünde, 'Kim o?' diye sormuştu. "Kuzenim Antonela," diye yanıtladı Scagilia.
Scagilia’nın babasına göre Messi geçmişte bakışlarını ondan bir saniye bile ayıramıyordu. İki günlüğüne mahalleyi ziyaret ettiğinde Messi onu bir an görebilme umuduyla bahaneler buluyordu. Antonela’ya aşk mektupları yazan Messi, büyüdüklerinde sevgili olacaklarını söyleyip duruyordu.