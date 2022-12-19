30 yıllık bir peri masalı: Lionel Messi ve Antonela Roccuzzo

ANTONELA ROCCUZZO KİMDİR?

26 Şubat 1988 doğumlu olan Antonela Roccuzzo, Lionel Messi için ilk görüşte aşktı. Şimdi üç çocuğunun annesi.

Antonela Roccuza, David ve Victoria Beckham ve hatta uzun vadeli rakibi Cristiano Ronaldo ve nişanlısı Georgina Rodriguez de dahil olmak üzere diğerlerini gölgede bırakan Lionel Messi'nin milyar dolarlık markasının arkasındaki beyin...

Bugün o bir hayırsever, bir multi-milyoner, bir çocuk moda şirketi sahibi ve bir hayvansever. Aynı zamanda diş hekimi, ancak Messi’nin dünyanın en zengin ve en iyi futbolcusu olmak için başladığı yolculukta, Arjantinli yıldızın yanında olmak için mesleğinden vazgeçti.