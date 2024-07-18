iPhone verimliliğinizi artıracak 7 yöntem

Iphone kullanıcıları için cihazlarımız işimiz için gerekli araçlar olabilir ancak aynı zamanda bizi iş yapmaktan alıkoyan önemli birer araç da olabilirler. Neyse ki, telefon kullanımınızı en üst düzeye çıkarmanıza ve odaklanmanıza yardımcı olacak birkaç özellik ve hile bulunmaktadır. Verimlilik uzmanları ve profesyonellerin önerileri doğrultusunda, işte iPhone'unuzdan en iyi şekilde yararlanmanızı sağlayacak 7 yöntem:

IPHONE'UNUZDAN EN İYİ ŞEKİLDE YARARLANMANIZI SAĞLAYACAK 7 ÖNERİ

1-Rahatsız etmeyin özelliğini aktifleştirin

Zaman yönetimi koçu Anna Dearmon Kornick'in de önerdiği gibi, iPhone'unuzun Rahatsız Etmeyin modunu aktifleştirmek, bildirimlerinizi sessize almanın yanı sıra belirli bildirimlerin geçmesine izin vermek suretiyle acil durumlar için erişilebilirliğinizi korumanızı ve dikkatinizi dağıtmayı önler.

Rahatsız Etmeyin'i nasıl açabilirsiniz:

- Ayarlar > Odak > Rahatsız Etmeyin'i seçin ve hangi bildirimleri almak istediğinizi özelleştirin.

2- İletişim bilgilerine ek alanlar ekleyin

Verimlilik danışmanı Rashelle Isip, iletişim listenizdeki kişilerle ilgili önemli tarihler, aile detayları gibi bilgileri saklamak için iletişim bilgilerindeki ek alanları kullanmanızı öneriyor. Bu sayede daha bağlantıda kaldığınız kişilerle ilgili bilgili kalabilirsiniz.

- İletişimler uygulamasını açın, bir kişinin iletişim girdisini seçin ve Düzenle'yi tıklayın.

- Doğum günü, e-posta gibi alanları doldurun ve notlar ekleyin.

3- Notlar uygulamasını belge taraması için kullanın

Yazar Laura Vanderkam, iPhone'un Notlar uygulamasını kullanarak hızlı bir şekilde belgeleri tarayıp gönderebileceğinizi öneriyor. Bu özellik, taradığınız belgeleri doğrudan e-posta olarak gönderebilecek PDF'ler haline getirir.

- Notlar'ı açın, yeni bir not oluşturun veya mevcut bir notu seçin.

- Notlar içindeki kamera simgesine dokunun ve taranacak belgeyi kameranın görüş alanına yerleştirin.

4- Hatırlatıcıları kurun

Kariyer koçu Harleny Vasquez, yerleşik Hatırlatıcılar uygulamasını kullanarak görevleri düzenli tutmanın ve önemli toplantıları ve tarihleri kaçırmamanın önemini vurguluyor.

- Hatırlatıcılar uygulamasını açın ve Yeni Hatırlatıcı'yı seçin.

- Başlık ve Notlar alanlarını doldurun, son tarihleri ayarlayın ve gerekirse fotoğraf ekleyin.

5- Odak modunu kullanın

Dikkatinizi dağıtan bildirimleri en aza indirmek ve zamanınızı korumak için Vasquez, Odak modunu kullanmanızı öneriyor. Bu özellik, belirli saatlerde önemli olmayan bildirimleri sessize almanıza olanak tanır.

Odak'ı nasıl açabilirsiniz:

- Ayarlar > Odak

- Kişisel, İş gibi bir Odak seçeneği seçin ve bildirim ayarlarınızı özelleştirin.

6- Uygulama sınırları belirleyin

Üretkenlik danışmanı Samphy Y, uygulama sınırları belirlemenizi öneriyor. Bu özellik, dikkat dağıtan uygulamalara erişimi sınırlayarak iş odaklı zaman dilimlerinde üretkenliği artırmanıza yardımcı olur.

Uygulama sınırlarını nasıl belirleyebilirsiniz:

- Ayarlar > Ekran Süresi > Sınır Ekle

- "Sosyal" gibi uygulama kategorileri veya belirli web siteleri için günlük zaman sınırları belirleyin.

7- Uyandırmak için kaldırı devre dışı bırakın

Somphy Y, iPhone'unuzun ekranını kaldırdığınızda otomatik olarak açılmasını sağlayan Uyandırmak için kaldır özelliğini devre dışı bırakmanızı öneriyor. Bu özellik, telefonu otomatik olarak kontrol etme alışkanlığını azaltabilir ve dikkat dağıtıcı etkileri azaltabilir.

Uyandırmak için kaldırı nasıl devre dışı bırakabilirsiniz:

- Ayarlar > Ekran ve Parlaklık

- Uyandırmak için kaldırı açmak veya kapatmak için dokunun.

Bu iPhone hilelerini günlük rutininize dahil ederek, üretkenliğinizi artırabilir ve en önemli konulara odaklanabilirsiniz. İş görevlerinizi yönetirken veya kişisel taahhütlerinizi yerine getirirken, bu özellikler iş akışınızı optimize etmeye ve etkin bir şekilde dikkat dağıtıcıları azaltmaya yöneliktir.