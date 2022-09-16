Patlıcan emojisini göndermeden önce neden iki kez düşünmelisiniz?

Emojiler her gün milyonlarca kişi tarafından kullanılıyor. Ancak söz konusu flörtleşme ise kullanılmaması gereken bazı emojiler var. Neden mi?

Adobe'nin ABD Emoji Trend Raporuna göre patlıcan emojisi alıcıya daha az sevimli görünmenize neden olabilir.

Çalışmada kullanıcıların yüzde 72'si ilgilendikleri biriyle sohbet ederken bir emoji göndereceğini söylüyor. Bu nedenle beğenilen ve beğenilmeyen emojiler önemli.

Ancak rapora göre en başarısız seçim yine de patlıcan emojisi değil. Kaka emojisi çalışmaya katılan 5000 kişi tarafından potansiyel bir romantizmi sona erdirme olasılığı en yüksek emoji seçildi.

FLÖRT İÇİN EN BEĞENİLEN EMOJİ

Öpücük üfleme emojisi, flört söz konusu olduğunda en beğenilen emoji seçildi.

FLÖRT EDERKEN SEVİMLİ GÖSTEREN 3 EMOJİ

1. Öpücük üfleyen yüz

2. Kalpler ve gülen yüz

3. Kalp gözlü gülümseme

FLÖRT EDERKEN KULLANILMAMASI GEREKEN 3 EMOJİ

1. Kaka Yığını

2. Kızgın Yüz

3. Patlıcan

ANKETE GÖRE ERKEKLER DAHA ÇOK KULLANIYOR

Anket ayrıca, erkeklerin yüzde 76'sının emojileri flört ederken kullandığını söylüyor. Bu oran kadınlarda yüzde 68 ile daha düşük.

'DUYGUSAL ZEKA KULLANMANIN BİR İŞARETİ'

Adobe'de yazı tipi tasarımcısı ve yazı tipi geliştiricisi olan Paul Hunt şunları söyledi: "Emoji kullanmak duygusal zekanın bir işaretidir" diyor ve şöyle devam ediyor:

Duygularını seninle paylaşamayan biriyle ilişki yaşamak istemezsin değil mi? Aynı şeyin dijital iletişim için de geçerli olduğuna inanıyorum.

Emoji kullanımı ve duygusal olarak dijital iletişim kurabilmek, beklenen duygusal olgunluğun bir parçasıdır. Bunu yapamıyorsanız, potansiyel bir partnerinizin gerçek hayatta da bu becerilerden yoksun olup olmadığınızı merak etmesine neden olabilir.'

DAHA HAVALI, ARKADAŞ CANLISI, EĞLENCELİ GÖSTERİYOR