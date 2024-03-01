Spotify'da şarkı falı nasıl yapılır?

Dört yılda bir gerçekleşen, doğum günü 29 Şubat olanların iple çektiği, bir yılda 365 yerine 366 gün yaşadığımız “Artık Gün”de bizi meraklandıran gizemli bir şeyler olabilir mi? Astrolojik bir etkisi, hatta manevi bir önemi olabilir mi? Sonsuz seçenek ve olayın sebep olduğu, sınırsız sayıda sorunun kafaları kurcaladığı bir dünyada, cevapları merak etmeden durmak çok da mümkün değil!

Spotify, kullanıcılarına sunduğu yepyeni özelliği Şarkı Falı ile, hayatın tüm yakıcı sorularını müzik aracılığıyla yanıtlamaya yardımcı olacak, yıldızlardan esinlenen bir deneyimi hayata geçiriyor.

Şarkı Falı nasıl çalışıyor?

Mobil cihazınız üzerinden https://Spotify.com/SarkiFali adresine gidin.

Bir kategori seçin. Karşınıza çıkan 9 konu başlığı arasından bir seçim yapın: Okul, Arkadaşlar ve Aile, Aşk, Kariyer, Hayatın En Büyük Gizemleri, Geleceğim, Ben, Tarz ve Öğle Yemeği.

Sorunuzu sorun. “Bu randevuya gideyim mi?”, “Tatil rezervasyonu yapayım mı?” ve hatta “Öğle yemeğinde ne yiyeyim?” gibi önceden hazırlanmış çeşitli sorular arasından seçim yapabilirsiniz.

Geleceği bekleyin. Siz bir soru seçtikten sonra derin düşüncelere dalan Şarkı Falı, kısa bir süre sonra sorunuza yanıt verecek o mükemmel şarkıyı arayıp bulacak.

Dinleyin ve paylaşın. Ekranınızda sorunuzun cevabı belirdiğinde, şarkıyı Spotify’da dinleyebilir, başka bir soru sormak için deneyimi baştan başlatabilir veya sonucu sosyal medya üzerinden paylaşabilirsiniz!

Kariyer, aşk veya para… Müzik severler, konu geleceğe dair yanıtları aramak olduğunda, sadece yıldızlara yönelmekle kalmıyor. Fal ve müziğin de iyi bir ikili olduğu aşikâr çünkü Spotify’da halihazırda ‘psişik’ ve ‘tarot’ anahtar kelimeleriyle oluşturulmuş, tüm dünyada 250 binin üzerinde çalma listesi bulunurken, Türkiye’de ise bu temalarla oluşturulmuş neredeyse 2.400 çalma listesi mevcut. Bu listelere en çok eklenen şarkılar ise aşağıdaki sanatçılardan:

Sezen Aksu

Dolu Kadehi Ters Tut

Teoman

Kalben

Duman

Hiç vakit kaybetmeden bu müzikal gizemin içine dalış yapıp Spotify’ın aklınızdaki sorulara hangi şarkılarla cevap verdiğini deneyimleyebilirsiniz. Daha fazla bilgi için Spotify’ın For the Record blog’una göz atabilirsiniz.