İlk çıktığı dönemde kiloları nedeniyle gündemi çok sık megul
etse vücudunu değil de sesini ve müziğini ön plana çıkardığı için takdir
toplayan Adele, son zamanlarda verdiği kilolarıyla konuşuluyor. Geçtiğimiz
günlerde katıldığı şov programında konuk sunucu olan müzisyen, kanala yüksek
reyting getirdi.
Sık sık ünlü konukların sunuculuğunu yaptığı ve çeşitli
skeçlerde yer aldığı Saturday Night Live programının bu haftaki sunucu İngiliz
şarkıcı Adele oldu. “Koronavirüs kısıtlamaları ve seyahat yasakları nedeniyle
hafif seyahat etmek zorunda kaldım ve yalnızca yarımı getirebildim” diyerek
verdiği kilolara gönderme yapan Adele, bu açıklamalarıyla herkesi güldürmeyi de
başardı.
Yapılan resmi açıklamalara göre Adele’in yeni imajı herkesin
ilgisini çekmiş olmalı ki Cumartesi günü en çok izlenen program oldu, SNL
tarihindeki en yüksek üçüncü reytingli bölüm olduğu açıklandı.