Geçtiğimiz günlerde katıldığı şov programında konuk sunucu olan müzisyen, kanala yüksek reyting getirdi.

İlk çıktığı dönemde kiloları nedeniyle gündemi çok sık megul etse vücudunu değil de sesini ve müziğini ön plana çıkardığı için takdir toplayan Adele, son zamanlarda verdiği kilolarıyla konuşuluyor. Geçtiğimiz günlerde katıldığı şov programında konuk sunucu olan müzisyen, kanala yüksek reyting getirdi.

Sık sık ünlü konukların sunuculuğunu yaptığı ve çeşitli skeçlerde yer aldığı Saturday Night Live programının bu haftaki sunucu İngiliz şarkıcı Adele oldu. “Koronavirüs kısıtlamaları ve seyahat yasakları nedeniyle hafif seyahat etmek zorunda kaldım ve yalnızca yarımı getirebildim” diyerek verdiği kilolara gönderme yapan Adele, bu açıklamalarıyla herkesi güldürmeyi de başardı.

Yapılan resmi açıklamalara göre Adele’in yeni imajı herkesin ilgisini çekmiş olmalı ki Cumartesi günü en çok izlenen program oldu, SNL tarihindeki en yüksek üçüncü reytingli bölüm olduğu açıklandı.