Payitaht Abdülhamid’in yeni sezon çekimlerinin başlamasına sayılı günler kala Can Sipahi’yi tatilinin son günlerinde yakaladık.

Yazı: Ece Üremez



8:00 Zzz...

9:00 Uyanır uyanmaz güne kahveyle başlıyorum. Afyon patladıktan sonra kahvaltı hazırlıklarına girişiliyor. Ispanaklı, beyaz peynirli dört yumurta beyazlı güzel bir omlet. Yanına kahvaltılıklar ve sıkma meyve suyu!



9:30 Güne ilk hazırlıklar! Giyinmeye başlarım bu saatlerde. Tatilde olduğum için genellikle salaş spor ve rahat parçalar tercih ediyorum.



9:45 Evden çıkmadan önce plajda yanıma alacağım çantamı hazırlıyorum; havlum, şu anda okuduğum ‘Bir Karakter Yaratmak’ kitabım ve çekim ekipmanlarım; drone, fotoğraf makinesi, selfie çubuğu.



10:00 Ekip yavaş yavaş toplanıyor bu saatlerde. Genelde aynı yerlerde takılmayı seviyoruz. Aile gibi olduğumuz doğrudur. Üniversiteden beri her an yanımda olan güzel insanlarla muhabbet başlıyor. Severiz gülmeyi, eğlenmeyi, sohbeti, paylaşmayı.



12:00 Sabah sporu biter... Yüzülmüş, boğuşulmuş, TRX’de biraz zaman geçirilmiştir. Köşelere çekilinir. Ve ben genelde kitabıma gömülüyorum.



13:00 Yemek yemek için yer seçilir. Bu genelde bulunduğumuz alan içinde oluyor. Protein ağırlıklı bir öğün. Spor sonrası şart! Ve tabii ki bol su.



14:00 Muhabbete ya da okuma araştırmaya devam. Bazen o kadar kaybediyoruz ki kendimizi sanal dünyada, kafamızı kaldırıp doğal olanın güzelliğini kaçırıyoruz.



16:00 Ve plaj voleybolu zamanı. Bir süre profesyonel hayatım olmuştu bu yüzden maçlarımız oldukça çekişmeli geçiyor. Çoğu kez kız arkadaşımla hararetli tartışmalar yaşayabiliyoruz. O da sıkı bir voleybol oyuncusu. Maç sonu ise denize atlanır ve üstüne bir bira içilir.



19:00 Eve doğru yola çıkılıyor. Soğuk bir duş. Biraz karpuz-peynir eşliğinde birkaç bölüm Friends.



20:00 Akşam yemeğimi bu saatlerde yiyorum. Kız arkadaşımla buluşup, bulunduğumuz bölgenin tatlı, sakin güzel bir yerinde lezzetli bir yemek yeriz.



22:00 Yemek üzeri güzel bir yürüyüş ve dostlarla tekrar buluşmaca. Bulunduğumuz yerde canlı müzik var ise kaçırmam.



00:30 Eve dönüşüm başlar, tatlı bir huzur... Belki terasta alırım elime gitarı ve günü huzurla tamamlarım. Yatmak lazım yarın yeni bir gün!