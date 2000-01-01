'Kiralık Aşk' dizisinde Pamir Maden karakterini canlandırmaya başlayan Seçkin Özdemir'in Instagram hesabını mercek altına aldık. İşte en karizmatik fotoğraflarıyla Seçkin Özdemir...

25 Ağustos 1981 İstanbul doğumlu olan Seçkin Özdemir, ilköğretim ve lise eğitimini İstanbul’da tamamladıktan sonra, Kocaeli Üniversitesi İktisat bölümünden mezun oldu. Ardından Müjdat Gezen Sanat Merkezi’nde tiyatro eğitimi aldı.

2000 senesinde radyo programcılığına başlayan Özdemir, 2000-2008 yılları arasında radyo programcılığı, birçok kulüpte DJ’lik, televizyon programcılığı ve sunuculuk yaptı. MSM’de aldığı tiyatro eğitiminin ardından birçok önemli reklam filminde rol aldı ve 2008 yılında Yaban Gülü adlı dizi ile oyunculuğa başladı. 2011 yılında Muhteşem Yüzyıl dizisinde canlandırdığı Hürrem Sultan'ın sevgilisi Leo karakteri ile yıldızı parladı. Ardından Al Yazmalım’da Özge Özpirinçci ile birlikte başrol oynadı. 2013’de "Bir Aşk Hikayesi", 2014’de "Günahkar", 2015’de ''Racon: Ailem İçin”, 2015’de “Acı Aşk” dizilerinde rol aldı. Bu yıl ise Kiralık Aşk dizisinde rol almaya başlayan oyuncu, dizide Pamir Maden karakterini canlandırıyor.

Seçkin Özdemir'in 2013 yılında Elele'ye verdiği röportajı okumak için tıklayın.