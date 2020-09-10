Onu daha yakından tanımak için kırmızı çizgilerine, ruh haline ve hayallerine odaklanıyoruz. Tanışma vakti çoktan geldi…

Cümlenin sonu bizden, başı misafirimizden. ‘20 Soruda’ bölümümüzün bu ayki konuğu yeni şarkısı ‘İzmir’de Yoksun’ ile bizi Ege sahillerine götüren Deniz Tuzcuoğlu! Türk rock müziğinin sakin ve kararlı isimlerinden Tuzcuoğlu, aynı zamanda Dört x Dört grubunun da solisti. Anaokulunda çocuklarla birlikte müzik yapan sanatçı, geleceğin yıldızlarına da ilham olmayı ihmal etmiyor. Üçüncü solo çalışmasıyla dikkatimizi çeken, kendine has müziğini çoktan kanıtlamış ama yeni şeyler denemekten de asla vazgeçmeyen bir ‘rock star’ın iç dünyasına yolculuk etmeye hazırlanın.







1- İnsanların hayatlarına şarkılarımla ortak olmayı başardım!



2- Aile kurmayı beceremedim!



3- Hak ettiğim her şeyi geri alacağımı ve güçleneceğimi hissediyorum.



4- Seremoni sırasında kupa kazanan bir sporcunun yerine geçmek isterdim.



5- Ailemin hayatta olan son ferdini kaybetmekten çok korkarım.



6- Sanırım büyük bir pişmanlığım yok.



7- 70’li yıllarda yaşamak isterdim, çünkü o dönemde müzik yapmak bambaşka olurdu.



8- Bruce Springsteen gibi biri olmak isterdim.



9- Sahnede olmak beni çok mutlu eder.



10- Riyakarlık beni çok üzer.



11- Yalandan nefret ederim.



12- İzmir’de ölmek isterdim.



13- Ünlü olmak çok abartılıyor.



14- Yeteneğin kıymetini bilmiyoruz.



15- Eğitim sistemini değiştirmek isterdim.



16- ‘Basit yaşayacaksın’ felsefesini benimserim.



17- Kendi şehrimin takımı Göztepe için yaptığım bir marşı tüm taraftarla birlikte stadyumda seslendirmeyi hayal ediyorum.



18- Bazen insanları üzmemek için yalan söylerim.



19- Birine göz göre göre zarar vermek; bunu asla yapmam.



20- Mavi, deniz ve deniz yemekleri kelimeleriyle kendimi tanımlarım.

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