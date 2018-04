Anne olmak şuursuzca bir mutluluk!

Hayatının hiçbir döneminde hamileliğindeki gibi şuursuzca bir mutluluk yaşamadığını belirten Esra Erol, anne olduktan sonra duygusal dünyasının değiştiğini ve hayatının başrolünü İdrisali’nin aldığını söylüyor. Beş çocuklu bir ailede büyüyen Erol’un en büyük hayali ise etrafında çocukların koşturduğu cıvıl cıvıl bir hayat.

Röportaj: Gülru İncu

Fotoğraf: Nurdan Usta

Styling: İrem Akalın



Dest-i İzdivaç’, ‘Esra Erol’la İzdivaç’, ‘Esra Erol’da Evlen Benimle’ ve ‘Esra Erol’la’ adlı evlilik programlarıyla 7’den 70’e her yaştan geniş bir hayrankitlesine sahip olan Esra Erol, özel hayatında da tıpkı ekranda gördüğünüz kadar neşeli, dürüst, içten ve yeri geldiğinde sözünü sakınmayan bir kadın. Üç yıl önce İdrisali’nin doğumuyla hayatı kökten değişen ve güzelleşen Erol; eş, anne ve çalışan kadın kimliklerini başarıyla üzerinde taşıyor. Ona göre işin püf noktası ise kurallar koymak ve her zaman çözüm odaklı yaşamak. Tarabya

sırtlarındaki evlerine gittiğimizde havuzun keyfini çıkaran İdrisali’nin annesiyle kurduğu iletişim ise gerçekten görülmeye değerdi. Onların ilişkisi kesinlikle sevgi, güven ve dürüstlük üzerine kurulu.



İdrisali’ye hamile olduğunuzu öğrendiğiniz ilk an neler hissettiniz?

Ayaklarım yerden kesilip de “Aman Allah’ım, anne oluyorum” demedim. Aklıma gelen ilk şey kariyerimdi. Belki de çalışan her kadın önce bu duyguyu hissediyor, çünkü bir taraftan televizyon programı yapıyorum, bir taraftan benimle beraber yürüyen bir ekip var, kafam karmakarışıktı. Fakat Ali’ye bunu söylediğimde olayın şekli değişti yani hamile olduğumu duyduğum an ile bunu Ali’ye söylerken hissettiklerim arasında dağlar kadar fark vardı. Çünkü bu bizim çocuğumuz. Sonraki süreç nasıl geçti peki? Çok keyifliydi hatta tahmin etmediğim kadar keyifli geçti. Sürekli mutlu, hoplayan, zıplayan, enerjik, dinamik bir hamileydim. “32 yıllık hayatınızın en mutlu anı neydi?” diye sorsanız İdrisali’ye hamile olduğum zaman diyebilirim. Hayatımın büyük bir bölümü stüdyoda geçtiği için tesadüflerle, hamile olduğumu bilmeden doktora gittim aslında. Kendimde bir gariplik hissediyordum tabii.

Uyumayı severim ama erken kalkmaya başladım, yemek yeme alışkanlığım pek yoktur ama bir anda yemek yemeye başladım. Testi yaptırdım. Şahaneydi! Ali’ye hamile olduğumu söyleyince o da çok şaşırdı tabii, yüzünde kontrol edemediği sevimli bir ifade oluştu. Sonrasında kusmalarım başladı. O dönemin haricinde ikimiz de çok mutluyduk.



Rahat bir hamilelik miydi?

Benim üç ayım çok zor geçiyor. Kaybettiğim ikinci bebeğimde de öyleydi. Sürekli mide bulantısı hissediyorum ilk üç ay ama onun dışında hiç sorunum olmadı. Şuursuz bir mutluluk hissettim sadece. Tabii belli vitaminler veriyorlar hamilelik sırasında, onlardan da ekstra enerji aldım herhalde. Eminönü’nü, Kapalıçarşı’yı çok severim, kardeşlerimle oralara gittiğimiz zaman onların “Sen o vitaminleri içtiğin için çok enerjiksin ama biz çok yorulduk artık” dediklerini hatırlıyorum. Ve evet, bu doğumdan sadece 10 gün önceydi.



İdrisali’nin doğumundan sonra ev düzeninizde bir değişiklik oldu mu?

Biz çok mutlu bir çiftiz. Hep sakin ve dinginiz. Bize gelenler bile yüksek sesle konuşmaz. İdrisali doğduktan sonra da bu devam etti tabii... Artık evde üç kişiyiz. Evi onunla paylaşmaya alıştık, o da bize alıştı. Şu anda üç yaşına girdi düzenimizi oturttuk artık.



İdrisali nasıl bir çocuk? Karakterini kolayca ortaya koyuyor mu, duygu ve düşüncelerini net ifade ediyor mu?

O kadar net ki... İsteklerini hissederek söylüyor ve ben de o zaman ona yürekten inanıyorum. Eğer kızgınsa sakinleşmesini bekliyorum.