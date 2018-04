Beyoğlu’nda bir Can Sipahi

‘Güneşi Beklerken’ dizisiyle yeniden ekranda gördüğümüz Can Sipahi’yi gençliğinin enerjisinden yola çıkarak Beyoğlu sokaklarında bir gezintiye çıkardık. Uzun yıllar daha hayatımızda olacağına, daha çok projede adını duyacağımıza inandığımız Sipahi’yi biz çok sevdik!

Yazı: Sinem Gürleyük



‘Güneşi Beklerken’ dizisine taze kan olarak KATILAN Can Sipahi, 26 yaşında ve sanat dünyasının en genç isimlerinden. Daha önce ‘Ah Kalbim’, ‘Yıldız Masalı’ gibi dizilerde rol alan genç yetenek, asıl çıkışını sizin de hatırlayacağınız gibi ‘İntikam’ dizisiyle yaptı. Kış sezonunda ekrana veda eden dizinin ardından ‘Güneşi Beklerken’le hayranlarını selamladı. Bu genç yeteneği daha yakından tanımaya karar verdik ve İstanbul’un en sıcak günlerinden birinde şehrin en yüksek enerjisine sahip semtlerinden Beyoğlu’nda buluştuk… Can Sipahi’nin ekipten biri olması çok uzun sürmedi. Genellikle saç, makyaj aşamasında çekim yapacağımız kişi ekibi uzaktan uzağa süzer, muhabbete pek dahil olmaz. Ancak Can, mekana gelir gelmez bizden biri oldu. Bir ara ekibi muhabbet etmekten yerinden kaldırıp, çekime başlatamayacağımızı bile düşündük. Can Sipahi; samimi, güvenilir, eğlenceli, rahat, pozitif, meraklı ve düşünceli bir adam. Bir de çok aşık. Altı senedir birlikte olduğu sevgilisi Yasemin’den bahsederken hala gözlerinin içi parlıyor. Rutinden pek hoşlanmasa da altı yıldır istikrarlı bir ilişkisi olmasından memnun; “Tek başına yaşayan bir adam olsaydım belki rutinlerim arasında yaşlanabilirdim ama şanslıyım ki hayatımı, yaşamayı ve hayatın çeşitli tatlarını deneyimlemeyi seven bir kadınla paylaşıyorum” diyor.



Hikayen nerede, nasıl başlıyor?

Başkentliyim ve bilen bilir kar en çok Ankara’ya yakışır. Kışın en beyaz, en güzel ve tabii ki en soğuk zamanında başladı hikayem. İlkokul ve ortaokul yıllarım TED Ankara Koleji koridor ve bahçelerinde, lise yıllarım ise Dr. Binnaz-Dr. Rıdvan Ege Anadolu Lisesi’nde geçti. Ardından beni ben yapan telaşlı İstanbul yıllarım başladı… Üniversite eğitimim için kayıt yaptırdığım Sabancı Üniversitesi sanki özgürlüğün sırlarını verir gibiydi. Neşeli, çok heyecanlı ve her türlü yenilik ve bilgi için çok hevesli olduğum, mühendis olmak için her türlü olanağımın hazır olduğu yurt zamanlarım... Her şey çok çok güzeldi. Lisans eğitimimi üretim sistemleri mühendisliği alanında yapmama rağmen, oyunculuğun hayatıma girmesi nedeniyle yüksek lisans için Bahçeşehir Üniversitesi İleri Oyunculuk Programı’na dahil oldum. Şu anda yüksek lisans ikinci sınıf öğrencisiyim.



Üretim sistemleri mühendisliği bölümünden oyunculuğa geçişin nasıl gerçekleşti?

Aslında anlık bir kararla geçiş olmadı. Bu bir süreçti. Uzun bir süreçte oluşan yaşantıların ardından şekillenen ve karşılaştığımda da ‘Evet işte bu’ diye sevinçle karşıladığım bir sonuç. Çocukluğumdan beri malzemesi insan olan ve yaratıcılığımı kullanabileceğim tüm durumların içinde yer almaktan iradesizce mutlu olan biriydim. Ortaokul ve lise yıllarımda tiyatro, dans, müzik etkinlikleriyle doldurduğum boş zamanlarımın, ardından üniversite yıllarımda taşan enerjimin oyunculuk olarak şekilleneceğini bilmesem de kendimi var etmemin tek olanağının sanat olacağını biliyordum. Bir Ankara-İstanbul seyahatimde, bana oyunculuğu öneren ve harekete geçmemi sağlayan İstemihan Tuna ise kendisi bilmese de beni yola çıkaran kişi oldu. Samimiyetle yaptığı önerileri için gerçekten minnettarım. Ayrıca Sumru Onat’a da teşekkürlerimi sunmadan geçemeyeceğim.



‘Güneşi Beklerken’i izliyor muydun?

Ekranda başlayan her yeni diziyi belli aralıklarla izliyorum, ‘Güneşi Beklerken’ de hem senaryosuyla hem de bir gençlik dizisi olması nedeniyle belli aralıklarla izlediğim

bir diziydi.