Fidel Castro’nun bir sözü bedeninde yazıyor.

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Onu bir kere fark ettikten sonra unutabilmek imkansız.

Ben size İzmir diyorum, siz bana ne diyorsunuz?

Anadolu’nun gülen yüzü... İlk aşkım, Göztepe…



İzmirli olmasanız nereli olabilirdiniz?

Barselona olur muydu acaba? Bir aykırı Katalan ruhuyla düşününce sanki Barselona.



Renginiz açık, sizinkiler suyun öteki tarafından mı gelmiş?

Evet anne tarafım Girit, Selanik dolaylarından göçmüş. Baba tarafımın ataları da Kars, Erivan taraflarından gelmiş. İzmir’de böyle bir kolaj olmuş.



Bu gözlerle çok kadın tavladınız mı?

Olaya daha komplike bakıyorum. Tek başına sadece gözle zor galiba o işler.



Gözler kime çekmiş, babaya mı anneye mi?

İkisine de değil. Onların göz rengi koyu, ben ve kardeşim iki dedemden almışız renkleri.



Nasıl bir çocukluk?

Hareketli, sokakta, kalabalık içinde, neşeli… Hangisi rol modeliniz? Anne, baba… İkisinden de aldığım özellikler var. Annem çok sakin, babam çok hareketli ben bu yelpazede dolanıyorum. Mesleki anlamda da faydasını gördüğüm bir karşıtlık.



Dar gelirli bir aile mi?

Evet, ama bize çok hissettirmediler.



Bol şiddetin yaşandığı bir semtte büyümüşsünüz. Ne öğretti orası size?

Hayatla nasıl baş edebileceğimi, dengeleri nasıl kurmam gerektiğini…



Baba neciydi?

Amigo ve kahveci.



Anne neci?

Ev hanımı.



Siz bir Göztepe ‘fan’ı mıydınız?

Hala öyleyim. Bu sene Göztepe Bank Asya’da, elimden geldiğince de maçlara gideceğim. İçeride ve dışarıda…



Bir insanın babasının ‘amigo’ olması, avantaj mı dezavantaj mı?

Ben avantajlarını gördüm. Kitleleri yönetebilme, liderlik anlamında çok şey öğrendim.



Futboldan ne öğrendiniz?

Bir bütünün parçası olmayı, tutkuyla bağlanmayı. Tamamen futboldan mı öğrendim bilmiyorum ama!



Ağza alınmaz küfürleri rahat edebilen biri misiniz?

Çok.



Kısa boylusunuz diye kompleksiniz var mı?

Kısa boylu değilim benimki aktör boyu. Ayrıca 1.74’üm ama hayatın içinde daha mütevazı durduğum için o kadar göstermiyorum.



Bir 10 santim uzun olsanız ne olurdu?

İyi böyle ya…



Komik bir adamsınız, bu da kadınları baştan çıkarmakta size yardımcı oldu mu?

Sizi güldürdüğüme sevindim ama baştan çıkmadınız herhalde. Mizah önemli tabii.



Neden hep güzel kadınlarla berabersiniz?

Böyle bir takıntınız mı var? Güzel olmayan kadınlarla birlikte olabilir misiniz?

Benim yerime Orhan Veli cevap versin: “Güzel kadınları severim. İşçi kadınları da severim. Güzel işçi kadınları daha çok severim.”



