Onu bir kere fark ettikten sonra unutabilmek imkansız.
Ben size İzmir diyorum, siz
bana ne diyorsunuz?
Anadolu’nun gülen yüzü... İlk
aşkım, Göztepe…
İzmirli olmasanız nereli
olabilirdiniz?
Barselona olur muydu acaba? Bir aykırı
Katalan ruhuyla düşününce sanki
Barselona.
Renginiz açık, sizinkiler suyun öteki
tarafından mı gelmiş?
Evet anne tarafım Girit, Selanik
dolaylarından göçmüş. Baba tarafımın
ataları da Kars, Erivan taraflarından gelmiş.
İzmir’de böyle bir kolaj olmuş.
Bu gözlerle çok kadın tavladınız mı?
Olaya daha komplike bakıyorum. Tek
başına sadece gözle zor galiba o işler.
Gözler kime çekmiş, babaya mı anneye mi?
İkisine de değil. Onların göz rengi koyu, ben
ve kardeşim iki dedemden almışız renkleri.
Nasıl bir çocukluk?
Hareketli, sokakta, kalabalık içinde, neşeli…
Hangisi rol modeliniz? Anne, baba…
İkisinden de aldığım özellikler var. Annem
çok sakin, babam çok hareketli ben bu
yelpazede dolanıyorum. Mesleki anlamda
da faydasını gördüğüm bir karşıtlık.
Dar gelirli bir aile mi?
Evet, ama bize çok hissettirmediler.
Bol şiddetin yaşandığı bir semtte
büyümüşsünüz. Ne öğretti orası size?
Hayatla nasıl baş edebileceğimi, dengeleri
nasıl kurmam gerektiğini…
Baba neciydi?
Amigo ve kahveci.
Anne neci?
Ev hanımı.
Siz bir Göztepe ‘fan’ı mıydınız?
Hala öyleyim. Bu sene Göztepe Bank
Asya’da, elimden geldiğince de maçlara
gideceğim. İçeride ve dışarıda…
Bir insanın babasının ‘amigo’ olması,
avantaj mı dezavantaj mı?
Ben avantajlarını gördüm. Kitleleri
yönetebilme, liderlik anlamında çok şey
öğrendim.
Futboldan ne öğrendiniz?
Bir bütünün parçası olmayı, tutkuyla
bağlanmayı. Tamamen futboldan mı
öğrendim bilmiyorum ama!
Ağza alınmaz küfürleri rahat edebilen
biri misiniz?
Çok.
Kısa boylusunuz diye kompleksiniz var
mı?
Kısa boylu değilim benimki aktör boyu.
Ayrıca 1.74’üm ama hayatın içinde
daha mütevazı durduğum için o kadar
göstermiyorum.
Bir 10 santim uzun olsanız ne olurdu?
İyi böyle ya…
Komik bir adamsınız, bu da kadınları
baştan çıkarmakta size yardımcı oldu mu?
Sizi güldürdüğüme sevindim ama baştan
çıkmadınız herhalde. Mizah önemli tabii.
Neden hep güzel kadınlarla berabersiniz?
Böyle bir takıntınız mı var? Güzel olmayan
kadınlarla birlikte olabilir misiniz?
Benim yerime Orhan Veli cevap versin:
“Güzel kadınları severim. İşçi kadınları
da severim. Güzel işçi kadınları daha çok
severim.”