Yeni jön Metin Akdülger

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26 yaşında, yetenekli, havalı, karizmatik… ‘Medcezir’in Orkun’u Metin Akdülger, son zamanların en çok bahsedilen oyuncularından. Tiyatro sahnelerinden dizi setlerine transfer olan Akdülger’i daha yakından tanıdık.

Röportaj: Sinem Gürleyük

Fotoğraf: Serhat Hayri



Sabah 08.00’de İstanbul’un en güzel sahillerinden biriydi buluşma noktamız. Henüz pek kimse güne aymamışken dev bir enerjiyle geldi yanımıza. Metin Akdülger yerinde bir saniye duramayanlardan. Hatta öyle bir enerjisi var ki yanında sizin de bir saniye durasınız gelmiyor. Anları öyle bir yaşıyor ki siz her şeyi kaçırıyor, yanında yavaş kalıyor gibi hissediyorsunuz. Ve bir anda kendinizi onun enerjisine kapılmış halde buluyorsunuz. Belli ki geç yaşlanacak tiplerden, yaşı büyüse de ruhu çocuk, ruhu genç kalacaklardan. Peki, nelerden besleniyor bu ruh? Kısaca yalnızlıktan diyelim. Onun kaçış rotası evi. Şu sıralar ruhunu fetheden bir kadının olmadığını da ekleyelim. ‘Medcezir’ dışında en son ‘Bensiz’ filmi ve ‘Maşenka’ ile sahnede yeteneklerini sergileyen Metin Akdülger ‘yeni jön yok’ tartışmalarına son verecek kadar yetenekli. Sadece oynamakla kalmayıp, sahne arkasına da geçen oyuncu, yaz aylarında da yeni bir tiyatro oyunu yazmayı planlıyor. Tabii koca yazı sadece çalışarak geçirecek değil ya! Bu yaz en büyük isteği paraşütle uçaktan atlamak ve yurt dışında oyunlar seyretmek, kafa dinlemek, dinlenmek...



‘Medcezir’de canlandırdığınız Orkun karakteri kariyerinizde nasıl bir iz bırakacak?

Açıkçası bilmiyorum. ‘Medcezir’ benim ilk dizi deneyimim, daha önce hiçbir ilgim yoktu. Sadece şunu söyleyebilirim; Orkun gibi bir karakteri oynamak beni özgürleştiriyor. Çok yönlü, güzel yazılmış, hikayeyi yönlendiren karakterlerden biri. Hikaye üzerinde bu kadar etkili birini oynamak hem büyülü bir şey hem de insanı tatmin eden bir yönü var. O yüzden sanırım ileride de iyi hissettirecek.



Sizi oyunculukta bir adım öne taşıyan şeyin ne olduğunu düşünüyorsunuz?

İşime karşı olan tutkum, ilgim ve çalışma disiplinimin etkisi var sanırım. Şans faktörü çok etkilidir ama insanın şansını biraz da kendisinin yarattığına inanırım. Bir işi tutkuyla, gerçekten isteyerek yapıyorsan, ona ilgi duyuyorsan zaten hayatını ona göre şekillendiriyor, yönlendiriyor ve fırsatları kaçırmıyorsundur.



Dizi sezon finali yapmak üzere. ‘Bensiz’ filmiyle de bu sene öne çıktınız. Yazın ufukta görünen yeni bir sinema projesi var mı?

Henüz kesin diyebileceğim bir şey yok. Dinlenmek istiyorum ama muhtemelen dinlenemeyeceğim, çünkü bir yandan da kafamdaki projeler üzerine biraz çalışmam lazım. Yazdığım bir tiyatro oyunu var, onunla ilgili çalışmalarım olacak.



