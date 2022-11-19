Airfryer nasıl çalışır? Yemeği nasıl pişiriyor?

Airfryer'ler son dönemin popüler mutfak cihazları arasında. Sadece Türkiye'de değil dünyanın farklı ülkelerinde de mutfakla ilgilenenlerin son dönemde daha çok gördüğü ürünlerden. Hava fritözü, çok az yağ kullanarak veya hiç yağ kullanmadan mükemmel şekilde kızartılmış yiyecekler vaadiyle son birkaç yılda popülaritesini artırdı. Peki, Airfryer yemeği nasıl pişiriyor? Bu makalede bu soruya bakıyoruz.

AİRFRYER NASIL ÇALIŞIR? YEMEĞİ NASIL PİŞİRİYOR?

Airfryer en özet anlatımla yiyeceğin etrafına yüksek hızda sıcak hava üfleyerek pişirir. Imperial College London'da Mutfak Eğitimi Tasarımcısı Dr Jakub Radzikowski bu yöntemi "Temelde çok güçlü, çok sıcak bir rüzgar" diye açıklıyor: "Bunu saç kurutma makinesiyle kurutmaya benzetebilirsin. Aslında bir fanlı fırınla ​​aynı. Ama daha küçük ve fan genellikle çok, çok daha güçlü. Fritözün içindeki hava akımının gücü, ticari bir mutfakta bulabileceğiniz son derece yüksek kaliteli profesyonel bir fırına benzer.

Yani aslında adının aksine airfryer aslında "kızartma" yapmaz. Yiyecek delikli bir sepettedir ve cihaz yiyeceği etrafına sıcak hava üfleyerek pişirir. Havanın kuvveti, sepetteki yiyeceğin dışını pişiren ve kızartan bir konveksiyon etkisi yaratır.

America's Test Kitchen'da Yemek Kitapları Sorumlu Yemek Editörü Dan Zuccarello sistemin çalışma şekle için "Bir fan ile sıcak havayı çevresinde dolaştırarak yemek pişiren mini konveksiyonlu bir fırın. Bu sayede yiyecekler konveksiyonla pişiyor, yani çok daha az yağ kullanarak kızartılmış yiyeceklerin çıtırlığına yaklaşabiliyor" diyor.

Aslında bunun anlamı Maillard reaksiyonunu sıcak yağ yerine sıcak havadan elde etmek. Maillard reaksiyonu, yiyeceklerin kahverengileşmesine ve çıtır çıtır olmasına neden olan şeydir. Bu, şeker ve proteinlerin ısıtılmasının sonucudur.

Insider da "Bir hava fritözünde yiyecekler, yiyeceğin her tarafının sirküle eden sıcak hava ile temas etmesini sağlayan delikli veya tel bir sepet içinde oturur, hem iyice hem de hızlı bir şekilde pişirilir ve yol boyunca çıtır çıtır olur" diyor.

AIRFRYER VERİMLİ Mİ?

BBC'ye konuşan Jakup, fritözün fanının daha güçlü ve bölmenin daha küçük olması nedeniyle tüm cihazın daha verimli olduğunu söylüyor. "Tavuk budum varsa, muhtemelen fritözde 20 dakika pişiririm. Fırında daha uzun sürer. Ayrıca, daha büyük, geleneksel bir fırını önceden ısıtmak daha uzun sürer" görüşünü paylaşıyor.

Ancak daha az kapasiteye sahip olduğu için yalnızca daha küçük miktarlarda pişirebilirsiniz. Yani daha az porsiyonlu yemekler için Airfyer zaman tasarrufu da sağlıyor. Jakup, dört veya altı kişi için yemek pişirilecekse daha az porsiyonlar yemeklerde olduğu gibi bu kez zaman tasarrufa olmayacağını belirtiyor, çünkü airfryer'da birkaç parti halinde pişirmeniz gerekiyor" diyor.

Airfreyrler için pazarlama görsellerinde genellikle tavuk ve cips bulunuyor. Jakub'a göre bunun nedeni, "çıtır çıtır pişirme" mesajı. Ona göre airfryer için en sevdiği yiyecek tavuk budu veya butlar ve "20 dakika sonra "cam gibi paramparça" olacak kadar çıtır çıtır bir kabukla "içi tamamen sulu" bir şey elde edebilirsiniz" diyor.