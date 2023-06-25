Airfryer'da kolay cupcake nasıl yapılır? İşte çok seveceğiniz bir tarif

Gastronomi sitesi Lezzet.com.tr'nin mutfak şefi Başak Öngel, evde airfryer ile yapılabilecek pratik bir cupcake tarifini paylaştı. Öngel, tarif için gerekli malzemeleri şöyle sıralıyor:

Malzemeler

1/2 çay bardağı sıvı yağ

1/2 çay bardağı süt

1 çay bardağı şeker

1 su bardağı un

1 adet yumurta

1 paket vanilin

1 tatlı kaşığı kabartma tozu



İŞTE TAFİN YAPILIŞ AŞAMALARI