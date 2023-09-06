Ananas tarifleri: Bu sulu meyvenin tadını çıkarmak için 8 lezzetli yol

Canlı rengi, tatlı aroması ve ferahlatıcı tadıyla ananas mükemmel bir yaz meyvesidir. Sadece tropik faydalar sunmakla kalmıyor, aynı zamanda temel besinleri ve sayısız sağlık faydasını da bünyesinde barındırıyor. Ananas nasıl yenir diye merak ediyorsanız doğru yerdesiniz! O halde ananas yemenin sekiz sağlıklı ve lezzetli yoluna bir göz atalım:

YAZ AYLARINDA ANANASIN FAYDALARI

Ananas vitaminler, mineraller ve antioksidanlar açısından zengin bir yaz meyvesidir. Zengin bir A ve K vitamini, kalsiyum, potasyum, folat vb. kaynağıdır. İyi miktarda C vitamini içerir ve cilt sağlığınız için mükemmeldir. Yaz aylarında sizi sulu tutmak konusunda oldukça iyi bir iş çıkarır, kilo kaybını destekler ve hatta sağlıklı sindirimi destekler. Dünyanın her yerindeki doktorlar ananasın bu faydalarından bahsettiler ve daha fazlasını öğrenmek için bu yazıyı okuyun.

Tüm ananas tarifleri ananası soyup kesmenizi gerektirir. O halde önce ananasın nasıl kesileceğini öğrenin.

1. Ananası bir kesme tahtası üzerine yerleştirin ve bir elinizle hafif baskı uygulayarak sabitleyin.

2. Keskin bir bıçak kullanarak ananasın tepesini (yapraklı üst kısmı) düz bir şekilde dilimleyerek kesin. Tacı bir kenara koyun; genellikle yenmez.

3. Daha sonra ananasın tabanını (alt kısmını) dilimleyerek düz bir yüzey oluşturun.

4. Ananası, az önce oluşturduğunuz düz ucun üzerinde dik durun. Üst kısmı sıkıca tutun ve ananasın kıvrımını takip ederek kabuğunu şeritler halinde çıkarmak için aşağı doğru dilimleyin. Etin içine gömülmüş "gözler" (küçük, kahverengi, dairesel noktalar) dahil olmak üzere sert dış derinin tamamını çıkardığınızdan emin olun.

5. Soyulmuş ananası yan yatırın ve istediğiniz kalınlıkta yuvarlak dilimler halinde kesin. Gerekirse yuvarlak dilimleri dörde veya daha küçük parçalara kesebilirsiniz.

6. Ananası kestikten sonra çeşitli tariflerde kullanabilir veya olduğu gibi afiyetle tüketebilirsiniz.

ANANAS NASIL YENİR?

Ananas, yaz mevsiminde tadını çıkarmak için mükemmel olan lezzetli ve canlandırıcı bir meyvedir. İşte yaz aylarında ananas yemenin sekiz sağlıklı ve lezzetli yolu:

1. Ananaslı Salsa

Taze ananası doğrayın ve doğranmış domates, kırmızı soğan, jalapeños, kişniş, limon suyu ve bir tutam tuzla birleştirin. Bu lezzetli salsa, ızgara balık veya tavukla iyi uyum sağlar.

2. Ananaslı Smoothie

Taze ananas parçalarını hindistan cevizi sütü, ıspanak, bir muz ve bir avuç buz küpüyle karıştırın. Bu tropikal smoothie, vitamin ve minerallerle dolu olduğundan besleyici ve canlandırıcı bir yaz ikramıdır.

3. Izgara Ananas

Ananasları kalın dilimler halinde kesin ve üzerinde ızgara izleri oluşana kadar ızgarada pişirin. Isı, doğal şekerleri karamelize ederek tatlılığı yoğunlaştırır. Izgara ananasları garnitür olarak veya hamburger veya ızgara etlerin üzerine sos olarak servis edin.

4. Ananaslı Dondurma

Taze ananası bir karıştırıcıda püre haline getirin ve karışımı buzlu şeker kalıplarına dökün. İsterseniz doku için birkaç parça ananas ekleyin. Kalıpları katılaşana kadar dondurun; sağlıklı ve serinletici bir ananaslı buzlu şekere sahip olacaksınız.

5. Ananaslı ve Hindistan Cevizli Yoğurtlu Parfe

Bir bardağa yoğurt, ananas parçaları, kızarmış hindistan cevizi gevreği ve biraz bal ekleyin. Katmanları tekrarlayın ve son katmana rendelenmiş hindistan cevizi serpin. İstenirse, daha fazla tatlılık sağlamak için parfe üzerine az miktarda bal gezdirin. Taze nane yapraklarıyla süsleyin. Hemen servis yapın.

6. Ananaslı Teriyaki Şişleri

Ananas parçalarını, dolmalık biberleri ve seçtiğiniz proteini (tavuk, karides veya tofu gibi) şişlere geçirin. Lezzetli ve tropikal bir yemek için bunları ev yapımı teriyaki sosuyla ızgara yapın veya pişirin.

7. Ananas Şerbeti

Dondurulmuş ananas parçalarını pürüzsüz hale gelinceye kadar hindistan cevizi suyu veya ananas suyuyla karıştırın. Sonuç, yaz sıcağını yenmek için mükemmel olan, ferahlatıcı bir ananas şerbetidir.

8. Ananas Suyu

Ananas parçalarını bir blender veya mutfak robotuna yerleştirin. İstenirse ekstra tatlılık için az miktarda bal gibi tatlandırıcı ekleyin. Ananası pürüzsüz bir püre haline gelinceye kadar karıştırın. Daha sonra ananas karışımını ince gözenekli bir elek veya tülbentten geçirerek süzün ve suyunu lifli veya posalı parçalardan ayırın. Daha etli bir meyve suyu tercih ediyorsanız bu adımı atlayabilirsiniz. Süzülmüş ananas suyunu bir sürahiye veya kaba aktarın. Soğutmak için buzdolabında saklayabilir veya hemen buz üzerinde servis edebilirsiniz.