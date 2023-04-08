Avokadoları mümkün olduğunca uzun süre taze kalmaları için nasıl saklarız?

Avokado, herkesin bildiği gibi kararsız bir meyvedir - bir saniye, tadını çıkaracak kadar olgunlaşmalarına günler kalmış gibi görünürler ve sonraki saniye, çöpe giden tek yönlü bir biletle aşırı olgunlaşmış bir karmaşa içinde kalırsınız. Bu öngörülemezlik sadece pahalı ve ağırlaştırıcı değil, aynı zamanda gıda israfına da katkıda bulunuyor.

Mükemmel şekilde olgunlaşmış bir avokadoyu yemeniz gerekir bunun için kullanabileceğiniz bazı hileler ve avokadolarınızın ev yapımı guacamole veya ev yapımı guacamole olacak kadar uzun süre dayanmasını sağlamak için atabileceğiniz adımlar vardır. Göreceğiniz gibi, bir avokadoyu tam olarak nasıl sakladığınız, meyvenin ne kadar olgun olduğu ve onu ne için kullanmayı düşündüğünüz gibi birkaç faktöre bağlıdır.

Bütün bir avokado nasıl saklanır?

Henüz olgunlaşmamış bir avokado satın aldıysanız, guacamole özlemini mükemmel bir şekilde zamanlayabileceğiniz umuduyla, meyveyi saklamanın en iyi yolu, onu bütün halde tutmak ve üzerine yerleştirmektir. Tezgahınızı diğer meyve ve sebzelerden uzak tutun. Olgunlaşmamış bir avokado genellikle tezgahınızda dört ile beş gün dayanır. Bununla birlikte, avokado yanıltıcı olabileceğinden, olgunluğunu günlük olarak kontrol etmek önemlidir. Avokadonuzun olgunlaştığını, parmak uçlarınızdan gelen hafif basınç altında olgunlaştığında ve engebeli bir dokuya sahip koyu yeşilden siyaha bir kabuğa sahip olduğunda anlayacaksınız.

Avokadonuz zaten olgunlaştıysa (veya olgunlaşmak üzereyse) , olgunluk düzeyine bağlı olarak birkaç gün taze kalacağı buzdolabına koyabilirsiniz. Avokadonuzu buzdolabına koyarken, hava geçirmez bir gıda saklama kabında veya meyve/sebzelik çekmecesinde saklamak en iyisidir. Sadece muz veya elma ile ürün çekmecesindeyseniz, bu meyvelerden gelen etilen gazının olgunlaşma sürecini hızlandıracağını unutmayın, bu nedenle sık sık kontrol edin.

Kesilmiş Avokado nasıl saklanır?

Bazen gözleriniz midenizden daha büyüktür ve bir avokadoyu kesersiniz, ancak daha sonra her şeyi tam olarak yiyemeyeceğinizi fark edersiniz. Neyse ki, (biraz) daha uzun süre dayanması için kesilmiş avokadoyu saklamanın birkaç yolu var. Avokado zaten doğranmış veya ezilmişse, yapabileceğiniz en iyi şey bir yiyecek saklama kabı almaktır. Bununla birlikte, ilgili üst kısmı kullanmak yerine, ambalajın avokado ile doğrudan temas ettiğinden ve hava cepleri olmadığından emin olarak kabı plastik sargı ile örtün. Bu, oksijenin içeri girmesini ve parlak yeşil renginizi kahverengiye çevirmesini önlemeye yardımcı olacaktır. Bazı insanlar ayrıca bir miktar taze misket limonu veya limon suyu ekler, ancak bu açıkça avokadonun lezzetini değiştirir.

Birçok TikTok kullanıcısı , kesilmiş avokadoyu suda saklamanın meyvenin kahverengileşmesini engellediğine söylerken, ABD Gıda ve İlaç Dairesi kısa süre önce bu viral hack'e karşı çıktı ve bir avokadoyu suda tutmanın aslında onu yemeyi güvensiz hale getirebileceğini belirtti. O yüzden avokadolarınızı suda saklamak yerine yiyecek saklama kabında saklamak en doğrusu olacaktır.