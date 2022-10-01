Bademin faydaları nelerdir? Bademin 12 faydası

Badem bugün tüm dünyada sağlık yararları bilinen, farklı şekillerde tüketilen bir besin. Sağlıklı tekli doymamış yağlar, lif, protein ve çeşitli önemli besinler açısından zengindir. Sağlık sitesi WebMD'nin badem analizinde, "Kalbinizi, kemiklerinizi ve hatta libidonuzu güçlendirmek istiyorsanız bademler işinizi görebilir" yorumu yapıyor. Peki, bademin faydaları ne? Badem neye iyi geliyor? Kimler badem yerken dikkatli olmalı? İşte bademin sağlık için 12 faydası:

BADEMİN BESİN DEĞERLERİ

30 gram badem şunları içerir

184Kcal / 760KJ

6.3g Protein

16.7g Yağ

11.5g Tekli doymamış yağ

72mg Kalsiyum

81mg Magnezyum

7.19mg E Vitamini

14 mcg Folat



BADEMİN FAYDALARI NELER? BADEM NEYE İYİ GELİYOR?

1-Kilo Kaybına Yardımcı Olabilir

Badem, yüksek miktarda kalori içermesine rağmen, porsiyon boyutuna dikkat ettiğiniz sürece kilo alma ve obezite riskinizi azaltmanıza yardımcı olabilir. Fındıktaki protein ve lif, daha hızlı tok hissetmenizi sağlar.

2. E vitamini deposu

Badem E vitamini açısından zengindir. Bir porsiyon badem, besleyici ve doyurucu bir atıştırmalıktır. E vitamini, yağda çözünen bir antioksidan ailesidir.



3. Kötü kolesterole karşı savaşta destek olabilir.



4. Lif zengini

Badem, vücudunuz için magnezyum ve diyet lifi gibi değerli besinler açısından zengindir. Tek bir porsiyon badem, besleyici ve doyurucu bir atıştırmalıktır.



5. Kan şekeri yönetimini destekleyebilir

Badem kan şekeri kontrolü için önemli bir magnezyum kaynağıdır. Bademin kan şekeri yönetimini destekleyebileceği yönünde bulgular var. Ancak özellikle reçeteli ilaç kullanıyorsanız, diyetinizde herhangi bir değişiklik yapmadan önce mutlaka doktorunuzla görüşün.



6. Bağırsak sağlığı için

Bazı araştırmalar bademlerin gastrointestinal (GI) sistemin sağlığını ve bağışıklığını koruyabildiğini gösteriyor.



7. Kemikleri güçlendirir

Badem, kemik sağlığını iyileştiren ve sizi kırıklardan koruyabilen kalsiyum ve fosfor içerir.



8. Kötü kolesterolü önler

Badem yemek, düşük yoğunluklu lipoprotein (LDL) olarak adlandırılan kötü türdeki kolesterol düzeylerini düşürmeye ve iyi türdeki yüksek yoğunluklu lipoprotein (HDL) kolesterol düzeylerini artırmaya yardımcı olabilir. Ayrıca kalp sağlığı için anti-inflamatuar ve antioksidan özelliklere sahiptir.



9. Kansere karşı destek olabilir



10- Kalp hastalığı riskini azaltmaya yardımcı olabilir

Badem, doymamış yağ asitleri, fitosteroller, magnezyum, E vitamini, bakır ve manganez dahil olmak üzere kalbi korumaya yardımcı olan besinler açısından zengindir.



11- Antioksidanlarla dolu



12- Magnezyum Kan Basıncı Düzeylerine Fayda Sağlayabilir

Badem hücrelerdeki moleküllere zarar verebilen ve iltihaplanma, yaşlanma ve kanser gibi hastalıklara katkıda bulunabilen oksidatif strese karşı korunmaya yardımcı olur. Sağlık sitesi healthline'ın örnek verdiği araştırmada "60 erkek sigara içicisi üzerinde yapılan bir klinik araştırma, günde yaklaşık 3 ons (84 gram) bademin dört haftalık bir süre içinde oksidatif stres biyobelirteçlerini %23-34 oranında azalttığını buldu" değerlendirmesi var. (Bkz)

BADEMİ KİMLER ZARARLI?

-Reçeteli bir ilaç kullanıyorsanız diyetinize eklemek için doktorunuza danışın.

-Ağaç yemişlerine alerjisi olan kişiler bademden kaçınmalıdır.

-Küçük çocuklar, bazı yaşlılar ve yutma sorunu olanlar boğulma riskinden dolayı tüm kuruyemişler konusunda dikkatli olmalıdır.