Bademin faydaları nelerdir? Bademin 12 faydası
İnsanlar dünyanın her yerinde çok uzun yıllardan bu yana badem tüketiyor. Bademin sağlık açısından önemli yararları var. Biz de bu makalede bademin faydalarına bakıyoruz. Peki, kimler badem yemeli, kimler yememeli? İşte bademin 12 faydası
Badem bugün tüm dünyada sağlık yararları bilinen, farklı şekillerde tüketilen bir besin. Sağlıklı tekli doymamış yağlar, lif, protein ve çeşitli önemli besinler açısından zengindir. Sağlık sitesi WebMD'nin badem analizinde, "Kalbinizi, kemiklerinizi ve hatta libidonuzu güçlendirmek istiyorsanız bademler işinizi görebilir" yorumu yapıyor. Peki, bademin faydaları ne? Badem neye iyi geliyor? Kimler badem yerken dikkatli olmalı? İşte bademin sağlık için 12 faydası:
BADEMİN BESİN DEĞERLERİ
30 gram badem şunları içerir
- 184Kcal / 760KJ
- 6.3g Protein
- 16.7g Yağ
- 11.5g Tekli doymamış yağ
- 72mg Kalsiyum
- 81mg Magnezyum
- 7.19mg E Vitamini
- 14 mcg Folat
BADEMİN FAYDALARI NELER? BADEM NEYE İYİ GELİYOR?
1-Kilo Kaybına Yardımcı Olabilir
Badem, yüksek miktarda kalori içermesine rağmen, porsiyon boyutuna dikkat ettiğiniz sürece kilo alma ve obezite riskinizi azaltmanıza yardımcı olabilir. Fındıktaki protein ve lif, daha hızlı tok hissetmenizi sağlar.
2. E vitamini deposu
Badem E vitamini açısından zengindir. Bir porsiyon badem, besleyici ve doyurucu bir atıştırmalıktır. E vitamini, yağda çözünen bir antioksidan ailesidir.
3. Kötü kolesterole karşı savaşta destek olabilir.
4. Lif zengini
Badem, vücudunuz için magnezyum ve diyet lifi gibi değerli besinler açısından zengindir. Tek bir porsiyon badem, besleyici ve doyurucu bir atıştırmalıktır.
5. Kan şekeri yönetimini destekleyebilir
Badem kan şekeri kontrolü için önemli bir magnezyum kaynağıdır. Bademin kan şekeri yönetimini destekleyebileceği yönünde bulgular var. Ancak özellikle reçeteli ilaç kullanıyorsanız, diyetinizde herhangi bir değişiklik yapmadan önce mutlaka doktorunuzla görüşün.
6. Bağırsak sağlığı için
Bazı araştırmalar bademlerin gastrointestinal (GI) sistemin sağlığını ve bağışıklığını koruyabildiğini gösteriyor.
7. Kemikleri güçlendirir
Badem, kemik sağlığını iyileştiren ve sizi kırıklardan koruyabilen kalsiyum ve fosfor içerir.
8. Kötü kolesterolü önler
Badem yemek, düşük yoğunluklu lipoprotein (LDL) olarak adlandırılan kötü türdeki kolesterol düzeylerini düşürmeye ve iyi türdeki yüksek yoğunluklu lipoprotein (HDL) kolesterol düzeylerini artırmaya yardımcı olabilir. Ayrıca kalp sağlığı için anti-inflamatuar ve antioksidan özelliklere sahiptir.
9. Kansere karşı destek olabilir
10- Kalp hastalığı riskini azaltmaya yardımcı olabilir
Badem, doymamış yağ asitleri, fitosteroller, magnezyum, E vitamini, bakır ve manganez dahil olmak üzere kalbi korumaya yardımcı olan besinler açısından zengindir.
11- Antioksidanlarla dolu
12- Magnezyum Kan Basıncı Düzeylerine Fayda Sağlayabilir
Badem hücrelerdeki moleküllere zarar verebilen ve iltihaplanma, yaşlanma ve kanser gibi hastalıklara katkıda bulunabilen oksidatif strese karşı korunmaya yardımcı olur. Sağlık sitesi healthline'ın örnek verdiği araştırmada "60 erkek sigara içicisi üzerinde yapılan bir klinik araştırma, günde yaklaşık 3 ons (84 gram) bademin dört haftalık bir süre içinde oksidatif stres biyobelirteçlerini %23-34 oranında azalttığını buldu" değerlendirmesi var. (Bkz)
BADEMİ KİMLER ZARARLI?
-Reçeteli bir ilaç kullanıyorsanız diyetinize eklemek için doktorunuza danışın.
-Ağaç yemişlerine alerjisi olan kişiler bademden kaçınmalıdır.
-Küçük çocuklar, bazı yaşlılar ve yutma sorunu olanlar boğulma riskinden dolayı tüm kuruyemişler konusunda dikkatli olmalıdır.