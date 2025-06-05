Bayramda misafirlere ikram edebileceğiniz 5 pratik tatlı tarifi

Bayramlar, paylaşmanın, bir araya gelmenin ve tabii ki bolca lezzetli yemek yemenin doyasıya yaşandığı müstesna zamanlardır. Bu özel günlerde misafirlerimizi ağırlarken ikram ettiğimiz tatlılar, sadece damağımızda değil, hatıralarımızda da yer eden unutulmaz anlar yaratır.

Sofraların bereketi ve bayram coşkusu, özenle hazırlanan her bir dilim tatlıyla daha da pekişir. Eğer siz de bu bayram, sevdiklerinizin yüzünde tatlı bir tebessüm oluşturacak, damaklarda iz bırakacak o özel lezzetleri sunmak istiyorsanız, doğru adrestesiniz. İşte size hafif ve pratik 5 tatlı tarifi...

VİŞNELİ MAGNOLIA

Hazırlanma Süresi: 15 dakika

Pişirme Süresi: 10 dakika

Kaç Kişilik: 6 Kişilik

1 litre süt

1 su bardağı toz şeker

3 yemek kaşığı mısır nişastası

3 yemek kaşığı un

1 paket vanilin

200 ml krema

Vişneli Magnolia Vişne Sosu İçin:

· 400 gr vişne

· Yarım su bardağı toz şeker

· 2 yemek kaşığı mısır nişastası

· 1 su bardağı su

· 1 çay kaşığı tereyağı

Yapılışı:

· Süt, şeker, un ve mısır nişastasını tencereye alın, sürekli karıştırarak orta ateşte koyu bir muhallebi kıvamına gelene kadar pişirin.

· Muhallebi koyulaşınca ocaktan alıp vanilini ekleyin, karıştırdıktan sonra ılınması için kenara bırakın. Ilınınca içine soğuk kremayı ekleyin ve mikserle pürüzsüz olana kadar çırpın.

· Ayrı bir tencerede vişne, su ve şekeri kaynamaya bırakın. Kaynadıktan sonra, nişastayı biraz su ile açıp tencereye ekleyin ve karıştırarak sos koyulaşana kadar pişirin.

· Ocağın altını kapattıktan sonra tereyağını ekleyip iyice karıştırın.

· Servis bardaklarına veya kaselere önce muhallebiyi paylaştırın, ardından üzerine vişne sosunu dökün. Soğuk servis yapın, afiyet olsun.

KADAYIFLI MUHALLEBİ

Hazırlanma Süresi: 20 dakika

Pişirme Süresi: 20 dakika

Kaç Kişilik: 6 Kişilik

· 300 gr tel kadayıf

· 100 gr tereyağı

· 1 litre süt

· 1 su bardağı toz şeker

· 1 paket vanilin

· 3 yemek kaşığı un

· 3 yemek kaşığı nişasta

· Dövülmüş ceviz veya fıstık (üzeri için)

Yapılışı:

· Kadayıfı didikleyip tereyağında altın sarısı olana kadar kavurun. Ocaktan alıp soğumaya bırakın.

· Süt, şeker, un ve nişastayı bir tencereye alın, topak kalmayacak şekilde çırpın. Orta ateşte sürekli karıştırarak muhallebi kıvamına gelene kadar pişirin.

· Muhallebi piştikten sonra vanilini ekleyip karıştırın.

· Kavrulmuş kadayıfın yarısını servis kabına yayın.

· Üzerine sıcakken muhallebiyi dökün ve düzeltin.

· Kalan kadayıfı muhallebinin üzerine eşit şekilde serpin.

· Oda sıcaklığında soğuyunca buzdolabına koyun, en az 2 saat dinlendirin.

· Servis yaparken üzerine ceviz veya fıstık serpebilirsiniz. Afiyet olsun.

SPOONFUL

Hazırlanma Süresi: 15 dakika

Pişirme Süresi: 15 dakika

Kaç Kişilik: 4 Kişilik

Malzemeler:

2,5 su bardağı süt

1 yumurta sarısı

1 su bardağı şeker

1 su bardağı un

50 gr tereyağı

1 paket vanilin

Spoonful Çikolata Sos İçin: 200 gr sütlü çikolata

1 paket krema

Spoonful Tabanı İçin: 3-4 dilim kek

Yapılışı:

• Öncelikle, bir kabın tabanına kekleri ufalayarak yerleştirin ve hafifçe bastırın.

• Derin bir tencerede tereyağı ve vanilya dışında kalan tüm malzemeleri ekleyin, sürekli karıştırarak koyu kıvama gelene kadar pişirin.

• Karışım kaynamaya başlayınca ocağı kapatıp tereyağı ile vanilyayı ilave edin, karıştırarak ılımaya bırakın.

• Çikolatalı ganaj için kremayı ısıtın ve üzerine çikolatayı ekleyip eriyene kadar karıştırın.

• Hazırladığınız kremayı keklerin üzerine döküp, spatula ile eşit şekilde yayın.

• Üzerine çikolata sosunu gezdirin.

• Son dokunuş olarak çikolata parçalarıyla tatlıyı süsleyin ve servis yapın. Afiyet olsun.

TRİLEÇE

Kaç Kişilik: 8–10

Hazırlık Süresi: 30 dakika

Pişirme Süresi: 30–35 dakika

Keki için:

• 5 adet yumurta (oda sıcaklığında)

• 1 su bardağı toz şeker

• 1 su bardağı un

• 1 paket kabartma tozu

• 1 paket vanilin

Üç Sütlü Karışım:

• 2 su bardağı süt

• 1 su bardağı krema (200 ml)

• 1 kutu (170 g) yoğunlaştırılmış süt

Karamel Sos İçin:

• 1 çay bardağı toz şeker

• 1 yemek kaşığı tereyağı

• 200 ml krema (1 kutu)

Yapılışı:

• Yumurtaların sarısı ve beyazını ayırın. Yumurta beyazlarını bir tutam tuzla kar gibi olana kadar çırpın.

• Yumurta sarılarını toz şekerle çırpın (şeker eriyene kadar).

• Un, vanilin ve kabartma tozunu eleyerek sarı karışıma ekleyin.

• Spatula ile yumurta beyazlarını yavaşça karışıma ekleyin (söndürmeden).

• Karışımı yağlı kağıt serili veya tereyağı ile yağlanmış 28×28 cm veya benzeri kare/yuvarlak bir borcama dökün.

• Önceden ısıtılmış 170 derece fırında 30–35 dakika pişirin (kürdan testi yapın).

• Süt, krema ve yoğunlaştırılmış sütü (veya süt tozu ile hazırlanmış sütü) bir kapta karıştırın.

• Kek fırından çıkıp ilk sıcaklığı geçtikten sonra her yeri eşit ıslanacak şekilde bu karışımı dökün.

• Buzdolabında en az 4 saat (tercihen 1 gece) bekletin.

• Şekeri tencereye alın, orta ateşte hiç karıştırmadan eritin (karamel rengi alana kadar).

• Tereyağını ekleyin ve karıştırın.

• Kremayı azar azar ekleyerek hızlıca karıştırın (sıçramaması için dikkatli olun).

• 2–3 dakika kaynatıp ılımaya bırakın.

• Karamel sos soğuduktan sonra tatlının üzerine dökün.

• Dilerseniz üstüne çikolata sosla desen yapabilir, dilimleyerek servis edebilirsiniz.

PAŞA SARMASI

Hazırlanma Süresi : 30 dakika

Pişirme Süresi : 20 dakika

Kaç Kişilik: 8 Kişilik

Muhallebisi için:

• 1 litre süt

• 1 su bardağı şeker

• 1 su bardağı un

• 125 gr tereyağı

• 1 paket vanilya

Arası için:

• 1 paket krem şanti

• 1 su bardağı soğuk süt

• Yarım paket bisküvi

Dışı için:

• Hindistan cevizi

Yapılışı:

• Öncelikle tereyağını tencereye alıp eritin.

Üzerine unu ekleyerek kokusu çıkana kadar sürekli karıştırarak kavurun.

Ardından sütü ve toz şekeri ilave edip karışım yoğunlaşıp muhallebi kıvamına gelene kadar pişirmeye devam edin.Ocaktan aldıktan sonra vanilyayı ekleyin ve pürüzsüz bir doku elde etmek için mikserle birkaç dakika çırpın. Hazırladığınız muhalebiyi soğuması için bir kenarda bekletin.

• Geniş bir fırın tepsisinin tabanına bolca Hindistan cevizi serpin ve her yere eşit şekilde yayın. Soğuyan muhalebiyi kepçe yardımıyla tepsiye dökün ve spatula kullanarak düzgünce yayarak düzleştirin. Tepsiyi buzdolabına kaldırarak yaklaşık yarım saat dinlendirin.

• Bu sırada, ayrı bir kapta süt ve toz krem şantiyi mikserle katı bir kıvam alana dek çırpın.

Dinlenen muhallebinin üzerine hazırladığınız krem şantiyi dikkatlice yayarak tüm yüzeyi kaplayın.

Rondodan geçirilmiş petibör bisküvileri krem şantinin üstüne serpiştirin.

• Tatlıyı dikdörtgen dilimler halinde kesin ve buzdolabında biraz daha dinlendirin.

Servis öncesinde her dilimi dikkatlice spatula yardımıyla rulo şeklinde sarın.

• İsteğe bağlı olarak üzerini nar taneleriyle süsleyerek şık bir sunum yapabilirsiniz. Afiyet olsun!