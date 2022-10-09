Bir Harvard uzmanına göre çocukların beyin gelişimi için iyi 6 yiyecek

Bir insanın yaşamının ilk birkaç yılında nasıl beslendiği oldukça önemli. Özellikle bu dönemdeki besin seçimi, beyin sağlığının temelini oluşturuyor. CNBC'ye göre bazı araştırmalar da çocukluk dönemindeki diyetin çocuğun biliş, mizaç, motor becerileri ve dil gelişimini de etkileyebiliyor. Harvard'dan beslenme uzmanı Dr. Uma Naidoo omega-3 yağ asitleri, folat, demir, iyot, çinko, kolin ve A, B12 ve D vitamini açısından zengin gıdaların beyin fonksiyonlarını, davranışları ve öğrenmeyi desteklediğini söylüyor.

İşte ona göre beyin gıdası olabilecek besinler...

Not: Her bünye farklıdır. Bazı yiyecekler farklı bünyeleri olumsuz etkileyebilir. Bu nedenle çocuğunuzun beslenme diyetini öneriler yerine, uzmanınıza danışarak belirleyin.

1-Süper yiyecek smoothileri

Dr. Uma Naidoo, "Smoothie’ler, birçok besini çocuğunuzun diyetine dahil etmenin ve hatta normalde savaşabilecekleri yiyecekleri gizlemenin lezzetli bir yoludur. En iyi süper gıda smoothie için, ıspanak veya lahana gibi folat bakımından zengin ve lif bakımından zengin yapraklı yeşillikler ile bitki bazlı omega-3 yağ asitleri, lif ve protein için ceviz ekleyin. Ardından sağlıklı yağlar için bir avokado ve ardından antioksidan bakımından zengin yaban mersini atın" diyor. Naidoo, "Sade, şekersiz yoğurt eklemek aynı zamanda smoothie’nizin kremalılığını, protein seviyelerini ve bağırsak için sağlıklı probiyotikleri de artırabilir" görüşünü paylaşıyor.

2. Ev yapımı sebze 'kızartma'

Naidoo, "Rengarenk sebzeler yemek, yeterli lif ve bitki besinleri almanın yanı sıra hem bağırsak sağlığını hem de zihinsel sağlığı beslemek için çok önemlidir. Air Fryer'da derin kızartma olmadan kabak, havuç veya yeşil fasulye “kızartması” yapılabilir" görüşünü paylaşıyor. Ona göre lezzet katmak için bir karabiber, biberiye, kekik, maydanoz eklenebilir.

3. Ev yapımı humus

Baklagiller sağlıklı, bitki bazlı demir, çinko, protein ve lif kaynaklarıdır ve beyin gelişimine fayda sağlar. Ev yapımı humus, baklagilleri çocuğunuzun diyetine dahil etmenin çok yönlü bir yoludur. Elma dilimleri, havuç çubukları, ince dilimlenmiş kerevizle servis edilebilir.

4. Somon

Çocuğunuzu küçük yaşta balıkla tanıştırmak vitamin açısından zengin proteinler yeme olasılığını artırabilir. Somon, küçük çocuklar için yeterince yumuşaktır ve aynı zamanda sağlıklı beyin gelişimini destekleyen iyi bir B12 vitamini ve omega-3 kaynağıdır .

5. Yumurtalar

Yumurtalar, kolin ile birlikte mükemmel bir beyin güçlendirici vitamin A, D ve B12 kaynağıdır. Kolin, beyin gelişimini ve uzun süreli hafızayı iyileştirdiği gösterildiğinden özellikle küçük çocuklar için önemlidir .

6. Köfte

Bazı güçlü bitki bazlı lifleri ve besleyici sebzeleri köfteler aracılığıyla çocuğunuzun diyetine sokun. Fasulye, mercimek veya otlatılmış hindi eti ile başlayın. Sonra rendelenmiş ıspanak veya rendelenmiş kabak ekleyin. Köfteleri kızartmak yerine pişirmek, bunu yapmanın en sağlıklı yoludur.