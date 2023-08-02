Bir Masterchef şampiyonuna göre en sık yapılan 3 büyük ızgara hatası

Türk insanı olarak en çok yapmayı sevdiğimiz aktivitelerden biri mangal ve ızgara yapmaktır. Ancak herkes mangal yakar, pişirir fakat lezzeti aynı olmaz. Bunun başlıca bazı nedenleri bulunur. İşte ünlü şef Aviv'e göre insanların yaptığı en büyük ızgara ve mangal hataları.

EN SIK YAPILAN 3 IZGARA VE MANGAL HATASI

1. Sıcaklık ve ateşi yanlış ayarlamak yemeğinizi mahvedebilir

Aviv, ızgaranın sıcaklığını kontrol etmemenin veya köfteyi, etleri ve diğer öğeleri çok fazla ısıya maruz kalmasınlar diye hareket ettirmemenin, insanların mangal yaparken yaptığı en yaygın hatalardan biri olduğunu söyledi.

Aviv, "Kömürlerinizin ne zaman doğru sıcaklıkta olduğunu ve ne zaman çok hızlı yandıklarını bilmelisiniz, çünkü açık ateşin ürününüze dokunmasını istemezsiniz," dedi.

2. Yanlış ızgara türünü seçmek de işleri yoldan çıkarabilir

Aviv, en popüler üç ızgara türü arasında bir ayrım yaptı: gazlı, odun kömürü ve elektrikli.

Aviv, "Gazın kendi tat profiline sahip olduğunu hatırlamamız gerekiyor," dedi. "Pişirme sırasında gaz aroması oluşur." Aviv, biraz gaz aromasının tolere edilebilir olduğunu, ancak yemeklerinde daha zengin, daha dumanlı bir tat elde etmek için şahsen kömür kullanmayı tercih ettiğini söyledi.

Ayrıca, elektrikli ızgaraların başlangıç seviyesindeki ızgaracılar için daha kolay bir alternatif olsa da, et ve sebze gibi yiyeceklere genellikle yeterince ızgara aroması vermediğini de ekledi.

Aviv, "Günümüzün şartlarının, örneğin arka balkonunuzda elektrikli ızgara kullanmayı gerektirebileceğini biliyorum. Elektrikli ızgara kullanmak daha ideal bir seçenek olabilir çünkü daha az duman çıkarır ve bu daha komşu dostu, temizlemesi daha kolay ve çalıştırması daha rahat," diyor. “Fakat açık ateşin tadı başkadır." Aviv, yemeğinizin biraz dumanlı bir tada sahip olmasını istediğinizde veya sebzeleri daha üst seviyeye taşımak istediğinizde, elektrikli ızgara kullanmanın size gerçekten harika bir karamelizasyon veya Maillard reaksiyonu vermeyeceğini söylüyor.

Aviv, "Açık ateşe ihtiyacım var, odun kömürüne ihtiyacım var, dumana ihtiyacım var. Ve elektrikli bir ızgara, ne kadar eğlenceli olursa olsun, bana bunları asla sağlamaz." diyor.

3. Izgara yapmayı seçeceğiniz yiyecekler konusunda doğru tercihler yapmak gerekir

Aviv, bazı insanların yaptığı hatalardan biri "ızgara yapılabilecek her şeyi mangala koymaları, belki biraz odun kömürü, biraz gaz koymaları ve pişirmeleri" olduğunu söyledi.

Şef, ızgara yapmayı en sevdiği şeylerden bazılarının biftek, kebap ve vejetaryen bir seçenek olarak ise lahana olduğunu söyledi. Izgarada lahana pişirmek için Aviv, sebzeyi "sebze bifteği" gibi kesip yumuşayana kadar tütsüleyerek pişirdiğini anlattı.