Bu 5 etli tarif favoriniz olacak! Kurban Bayramı için etli yemek tarifleri

Bayramlar tüm ailelerin bir araya geldiği, birlikte sofraların kurulduğu özel günlerdir. Özellikle Kurban Bayramı’nda etin bol olduğu bu günlerde etin taze olması nedeniyle pişirme yöntemlerine dikkat etmek gerekir. Taze kesilmiş etin bir gün dinlendirilmesi idealdir. Kurban Bayramı sofraları için hem geleneksel hem de yaratıcı etli yemek önerileri aşağıda. Kavurmadan güvece, kebaptan ciğer soteye kadar birçok seçenek var:

Kolay Beyti Kebabı

Hazırlanma Süresi: 25 dakika

Pişirme Süresi: 25 dakika

Kaç Kişilik: 4 Kişilik

Malzemeler

800 gr orta yağlı kıyma

1 adet domates

4 diş sarımsak

1 tatlı kaşığı biber salçası

1 tatlı kaşığı tuz

1 çay kaşığı karabiber

1 çay kaşığı Pul biber

1 çay kaşığı Kimyon

1 çay kaşığı kekik

3 adet yufka

Sosu için:

2 yemek kaşığı sıvı yağ

2 yemek kaşığı tereyağı

1 yemek kaşığı domates salçası

1 adet rendelenmiş domates

Yapılışı:

1 adet yufkayı tezgaha alalım ve ortadan ikiye katlayın. Kenarlarını hafifçe içe doğru kıvırın.

Yufkanın geniş kısmına, iç harcını uzun şeritler halinde eşit şekilde yerleştirin.

Kıymayı yerleştirdikten sonra yufkayı sıkı bir rulo şeklinde sarın.

Hazırladığımız 2 adet rulo yufkayı, dilediğimiz büyüklükte çapraz şekilde dilimleyin.

Yağlı kağıt serili fırın tepsisinin üzerine aralıklı olarak yerleştirin. Üzerlerine bir fırça yardımıyla sıvı yağ sürün.

Önceden ısıtılmış 180 derece fırında, altı ve üstü kızarana kadar yaklaşık 25 dakika pişirin.

Sos tenceresine 2 yemek kaşığı sıvı yağ ve 2 yemek kaşığı tereyağı alın.

Tereyağı eridikten sonra içine 1 yemek kaşığı domates salçası, rendelenmiş domates ve 1 tatlı kaşığı tuz ekleyip karıştırın.

Sosu kısık ateşte, domateslerin suyunu çekip kıvam alana kadar yaklaşık 6-7 dakika pişirin. Koyulaşan sosu ocaktan alalım.

Fırından çıkan beytinin ilk sıcaklığının geçmesini bekleyin. Ardından servis tabağına alın. Dilerseniz üzerine yoğurt da ekleyip, sosu yoğurdun üzerine dökebilir ya da yanında yoğurt ile sunabilirsiniz.

Son olarak üzerine ince kıyılmış maydanoz serpip servis edin. Afiyet olsun.

Sodalı Et Kavurma

Hazırlanma Süresi: 15 dakika

Pişirme Süresi: 45 dakika

Kaç Kişilik: 4 Kişilik

Malzemeler

500 gr kuşbaşı dana eti

1 şişe maden suyu

2 yemek kaşığı sıvı yağ

1 yemek kaşığı tereyağı

1 adet soğan

Tuz

Karabiber

Kekik

Yapılışı:

Kuşbaşı doğranmış etleri derin bir kaba alın. Üzerine 1 şişe maden sodasını dökün, streç filmle kapatıp buzdolabında en az 2 saat, tercihen 1 gece dinlendirin. Bu işlem eti yumuşatır.

Geniş tabanlı bir tencere ya da döküm tavayı ısıtın. Sıvı yağı ekleyin. Sodayla marine ettiğiniz etleri süzerek tavaya alın. Orta-yüksek ateşte suyunu salıp çekene kadar kavurun (yaklaşık 15–20 dakika).

Etler suyunu çekip hafif renk alınca ince doğranmış soğanı ekleyin (dilerseniz atlayabilirsiniz). Ardından tereyağını ekleyip karıştırın. 10 dakika daha kısık ateşte pişirin.

Son olarak tuz, karabiber ve istenirse kekik serpin. Birkaç dakika daha kavurup ocaktan alın ve servis edin. Afiyet olsun.

Orman Kebabı

Hazırlanma Süresi : 30 dakika

Pişirme Süresi : 1 saat 30 dakika

Kaç Kişilik: 4 Kişilik

Malzemeler

Sebzeler için:

1 yemek kaşığı tereyağı

2 adet büyük boy soğan

4-5 diş sarımsak

1 yemek kaşığı biber salçası

1 yemek kaşığı domates salçası

2 adet kereviz sapı

2 adet patlıcan

2 adet büyük boy patates

2 adet büyük boy havuç

2 adet kırmızı kapya biber

3-4 adet yeşil köy biberi

1 su bardağı bezelye

Tuz, karabiber

3 su bardağı et suyu

1 adet defne yaprağı

Etler için:

2 yemek kaşığı ayçiçek yağı

500 gr kuşbaşı kuzu

1 yemek kaşığı un

Yapılışı:

İlk olarak tencereyi ocakta ısıtın. Kuzu etinin üzerine un serpiştirip, unu ete iyice yedirin. Bu işlem etin dışının çıtır olmasını sağlayacaktır.

Tencere ısındıktan sonra ayçiçek yağını ve unlanmış eti ekleyin. Et, altın sarısı bir renk alana kadar pişirin. Bu arada sebzeleri çok küçük olmayacak şekilde doğrayın.

Et istediğiniz renge ulaştığında, eti tencereden alıp bir tabağa koyun. Aynı tencerede tereyağını eritin, ardından soğanları ekleyip kavurun.

Soğanlar yumuşadıktan sonra doğranmış sarımsakları ilave edin. Salçayı ekleyip iyice kavurduktan sonra sebzeleri tencereye alın.

Sebzeler biraz yumuşadıktan sonra rendelenmiş domatesleri ekleyin. Önceden ayırdığınız eti sebzelerin içine katın. Tuz ve karabiberi ilave edin. Ardından 3 bardak et suyu ekleyip karıştırın. Bir adet defne yaprağı da tencereye koyarak yemeğinize aroma katın. Kapağı kapatıp yemeği 45-50 dakika kısık ateşte pişmeye bırakın. Afiyet olsun.

Beğendi Yatağında Kuzu Kuşbaşı

Hazırlanma Süresi: 30 dakika

Pişirme Süresi: 1 saat

Kaç Kişilik: 4 Kişilik

Beğendi için:

Malzemeler

4 adet patlıcan

1,5 su bardağı süt

1,5 yemek kaşığı un

1 yemek kaşığı tereyağı

Yarım su bardağı rendelenmiş kaşar

1 çay kaşığı tuz

1 çay kaşığı karabiber

Et için:

600 gr kuzu kuşbaşı

2 adet orta boy kuru soğan

4 diş sarımsak

3 yemek kaşığı zeytinyağı

3 adet domates

1 yemek kaşığı domates salçası

2 su bardağı sıcak su

1 çay kaşığı tuz

Yapılışı:

Patlıcanların üzerine küçük delikler açın ve 200 derece fırının ızgara bölümünde ya da doğrudan ateşte közleyin.

Bir tavaya 1 yemek kaşığı tereyağı alarak unu, kokusu çıkana kadar kavurun. Unun rengi altın sarısına döndüğünde sütü ekleyip topaklanmaması için sürekli karıştırın.

Közlenmiş patlıcanları ince ince doğrayıp karışıma ilave edin. Patlıcanları 3-4 dakika daha kavurduktan sonra rendelenmiş kaşar peyniri ve baharatları ekleyerek ocağın altını kapatın.

Et için kalın tabanlı bir tencereyi ısıtın. İçine zeytinyağı, ince doğranmış soğan ve sarımsağı koyup kavurun. Yaklaşık 5 dakika sonra eti ekleyip suyunu salıp çekene kadar pişirin.

Suyunu çeken ete domates salçasını ilave edip kokusu çıkana kadar kavurmaya devam edin. Ardından küçük doğranmış domatesleri ve 2 su bardağı sıcak suyu ekleyip tencerenin kapağını kapatın. Kısık ateşte yaklaşık 40 dakika pişirin.

Servis için tabağın tabanına hazırladığınız patlıcanlı beğendiyi yayıp, üzerine pişirdiğiniz etli karışımı ekleyin ve servis edin. Afiyet olsun.

Fırında Ciğer Sote

Hazırlanma Süresi: 20 dakika

Pişirme Süresi: 25 dakika

Kaç Kişilik: 4 Kişilik

Malzemeler

500 gr dana veya kuzu ciğeri (kuşbaşı doğranmış)

2 diş sarımsak

1 çay kaşığı tuz

1 çay kaşığı karabiber

1 çay kaşığı kimyon

1 çay kaşığı pul biber

3 yemek kaşığı zeytinyağı

1 çay bardağı sıcak su

Kekik

Yapılışı: