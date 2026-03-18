18 Mart hangi burç? 18 Mart'ta doğan burcun özellikleri neler? Balık burcu aşk uyumu ve 2026 öngörüleri

19 Şubat ile 20 Mart tarihleri arasında doğan herkes Balık burcudur. Dolayısıyla 18 Mart’ta doğan kişiler, Zodyak kuşağının en bilge ve son burcu olan Balık’ın tüm derinliğini taşırlar.

Yönetici gezegenleri Neptün ve Jüpiter olan bu kişiler, evrenin en duyarlı ve şifacı ruhları olarak kabul edilirler.

18 Mart’ta Doğanların Özellikleri

18 Mart doğumlu Balıklar, burcun genel özelliklerini taşırken aynı zamanda kendilerine has bir karizmaya ve kararlılığa sahiptirler.

Güçlü Sezgiler: Onlar için "altıncı his" sadece bir deyim değil, bir yaşam rehberidir. İnsanların niyetlerini ve ortamın enerjisini anında analiz edebilirler.

Sanatsal Deha: Hayal dünyaları o kadar geniştir ki, bu durum onları başarılı birer yazar, müzisyen veya tasarımcı yapabilir. Yaratıcılıkları sınır tanımaz.

Derin Empati: Başkalarının acısını kendi acısı gibi hisseden 18 Mart doğumlular, çevrelerinde güvenilir bir sırdaş ve sığınılacak bir liman olarak tanınırlar.

Ruhsal Olgunluk: Zodyak'ın son günlerine yakın doğdukları için sanki dünyayı daha önce de görmüş gibi bir olgunluğa ve bilgeliğe sahiptirler.

Balık Burcu Aşk Uyumu: Ruh Eşini Nerede Bulur?

Balık burcu aşkta tam bir romantiktir. Ruh eşini arama yolculuğunda bazı burçlarla "yıldızları" daha çok barışır:

Yengeç ve Akrep: Kendi grubu olan su grubu burçlarıyla kelimelere dökülmeyen bir bağ kurarlar. Duygusal derinlikte boğulmadan yüzmeyi bu burçlarla başarırlar.

Boğa ve Oğlak: Toprak grubu burçları, hayalperest Balıklar için güvenli bir zemin oluşturur. Özellikle Oğlak burcu, Balık’ın hayallerini gerçeğe dönüştürmesi için gereken disiplini sağlar.

Başak: Zıt burcu olan Başak ile "tamamlanma" ilişkisi yaşarlar. Biri detaylara odaklanırken diğeri büyük resmi görür.

2026 Balık Burcu Öngörüleri: Sizi Neler Bekliyor?

2026 yılı, Balık burçları için adeta bir "kadersel eşik" yılı olacak.

Kariyer ve Vizyon: Jüpiter’in desteğiyle 2026’nın ilk yarısında yaratıcı projelerinizden büyük ses getirebilirsiniz. Hobilerinizin bir anda ana işiniz haline geldiğini görebilirsiniz.

Aşk ve Evlilik: Mart 2026’da gerçekleşen tutulmalar, ilişkilerinizde "ya tamam ya devam" dedirtecek. Toksik ilişkilerden özgürleşeceğiniz, sağlıklı bağlar kuracağınız bir dönem.

Maddi Dönüşüm: Satürn’ün burcunuzdaki son demleri, size finansal disiplin kazandıracak. 2026 sonuna doğru daha sağlam bir ekonomik yapıya kavuşacaksınız.

18 Mart Doğumlu Bazı Ünlüler

Sizinle aynı gün doğan bazı başarılı isimler:

Adam Levine

Luc Besson

Queen Latifah

Necati Şaşmaz