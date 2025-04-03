Bu işin bir inceliği var: Japon şeflerden sushi siparişi verirken dikkat etmeniz gereken 6 nokta

İster taze sarı kuyruk sashimi, ister California Roll olsun... Ancak balık dolu bir menü ile karşı karşıya kaldığınızda ne seçeceğinizi bilmek zordur.

Uzun zamandır bazı suşi restoranlarında ton balığı sipariş ettiğinizde aslında gıda boyasıyla kırmızıya boyanmış daha düşük kaliteli bir balık aldığınız söylentisi var. Bu nedenle, yemek yiyenlerin suşi menüsüne göz atarken genellikle temkinli hissetmeleri şaşırtıcı değil.

Suşi şefleriyle nigiri, sashimi ve roll sipariş ederken ne aradıkları ve çubuklarınızı almadan önce kaçınmanız gereken en büyük hatayı konuştuk.

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Renk her şeydir

Tüm suşi uzmanlarımız, balığın renginin bir şeylerin yolunda olmadığının 1 numaralı göstergesi olduğu konusunda hemfikir. Şef Takeshi Ikeuchi'ye göre, bir lokma almadan önce düşünmeniz gereken ilk şey bu. "Yemek yiyenler donuk veya rengi solmuş her şeyden uzak durmalı," diyor.

Şef Masatomo "Herhangi bir balık türü söz konusu olduğunda, herhangi bir renk değişikliği gördüğünüzde, bu çok önemlidir çünkü oksitleniyordur ve bu iyi bir işaret değildir." diye açıklıyor. Bir balık oksitlendiğinde, yağ asitlerini parçalamaya ve bozulmaya başlar.

Kuru görünmemeli

Balık, iskeleden yemeğinize doğrudan geliyormuş gibi doğal bir parlaklığa ve ışıltıya sahip olmalı. Nobu Chicago'da kurumsal Sushi şefi Mitsuhiro Eguchi, "Kuru balık, tazeliğinin kaybolduğu anlamına gelir." diyor. Aynı şey pirinç için de geçerlidir. Eguchi, "Pirinç çok sert veya kuruysa, bu denge bozulduğu anlamına gelir. Bu, kötü pirinç kalitesinin bir işaretidir." diyor.

Balık gibi değil, okyanus gibi kokmalı

Pirinçten gelen balık kokusundan daha kötü bir şey yoktur. Ancak, suşi şefleri "okyanus" kokusu ile "balık" kokusu arasında büyük bir fark olduğunu belirtiyorlar.

Hayama, "Balık, tuzlu su veya okyanus aroması yaymalıdır. Okyanusun tadına bakıyorsanız, umami ile doludur çünkü çoğu balıkta umami vardır ve bu genellikle harika bir işarettir. Daha balık-balık gibiyse, o zaman çürümek üzeredir." Ve eğer restoranın kendisi balık kokuyorsa, o zaman geri dönüp yeni bir suşi mekanı bulmanın zamanı gelmiştir.

Aslında soğuk olmamalı

Soğuk bir balık parçasının düzgün bir şekilde soğutulduğu anlamına geldiğini düşünebilirsiniz ancak bu suşi şefinin profesyonel olmadığının büyük bir işaretidir. Eguchi, "İyi suşi, sıcak, insan dokunuşlu bir sıcaklıkta servis edilir." diyor. Pirinç ve suşi arasında bir sıcaklık uyumsuzluğu varsa, şefin suşi becerilerinin yeterli olmadığını buradan anlarsınız.

Vitrini her zaman değerlendirin

Balıklarla dolu şeffaf vitrini incelemek, suşi yemeye çıkmanın eğlenceli bir parçasıdır. Ancak şefler, servis edilenin tazeliğini ve kalitesini belirlemek için içerideki ürünlere uzun uzun bakmanızı tavsiye ediyor. Eguchi, "İyi düzenlenmiş bir vitrin ve doğal parlaklığa sahip taze görünümlü balıklar iyidir." diyor. Vitrin uzun süre açık bırakılırsa veya dağınık görünürse, şefin hijyen ve düzeni ciddiye almadığının bir işaretidir.

Gerçek restoranı inceleyin

Sushi şeflerinin oy birliğiyle belirttiği bir diğer zorunluluk da gerçek restoranın temizliği. Kaliforniya, Şef Masa Shimakawa, "Restoranın temizliği, suşi sipariş ederken kesinlikle en önemli unsurlardan biridir. Şefin restoranının durumuna ve misafirler için yemek deneyiminin kalitesine değer verdiğini gösterir," diyor.

Eguchi, "Bir suşi mekanını kontrol ettiğimde birkaç şeye dikkat ederim. İlk olarak, tezgah ne kadar temiz? Peki ya şefin hijyeni? Şef sürekli ellerini siliyorsa, yemek konusunda kendimi çok daha iyi hissediyorum." diye ekliyor.